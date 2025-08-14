«Инвестиция в здоровье»: власти рассказали, когда Ярославль начнут вычищать от «зеленых масел»

Что будут делать с «зелеными маслами» в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, кто будет заниматься проблемой «зеленых масел» в региональной столице. Провести подготовку и ликвидировать нефтепродукты должен Федеральный экологический оператор.

«Он имеет все необходимые ресурсы и компетенции для выполнения таких задач. По поручению нашего президента Правительством РФ подписано соответствующее распоряжение», — рассказал Михаил Евраев.

В 2025 году специалисты должны провести комплексное обследование объекта, а в следующем году начать проектирование работ. В период с 2027 по 2030 годы будут производить ликвидацию «зеленых масел».

«Зеленое масло» — нефтепродукты, которые использовали для производства сажи. Их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. Спустя время вся почва в этом месте пропиталась химией.

По данным специалистов, площадь территории, где захоронены «зеленые масла» в Ярославле, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.

«Зеленые масла» находятся в Ярославле в водоохранной зоне реки Волги.