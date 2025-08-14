НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Инвестиция в здоровье»: власти рассказали, когда Ярославль начнут вычищать от «зеленых масел»

«Инвестиция в здоровье»: власти рассказали, когда Ярославль начнут вычищать от «зеленых масел»

Сроки озвучил губернатор региона Михаил Евраев

216
1 комментарий
Что будут делать с «зелеными маслами» в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Что будут делать с «зелеными маслами» в Ярославле

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, кто будет заниматься проблемой «зеленых масел» в региональной столице. Провести подготовку и ликвидировать нефтепродукты должен Федеральный экологический оператор.

«Он имеет все необходимые ресурсы и компетенции для выполнения таких задач. По поручению нашего президента Правительством РФ подписано соответствующее распоряжение», — рассказал Михаил Евраев.

В 2025 году специалисты должны провести комплексное обследование объекта, а в следующем году начать проектирование работ. В период с 2027 по 2030 годы будут производить ликвидацию «зеленых масел».

«Зеленое масло» — нефтепродукты, которые использовали для производства сажи. Их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. Спустя время вся почва в этом месте пропиталась химией.

По данным специалистов, площадь территории, где захоронены «зеленые масла» в Ярославле, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.

«Зеленые масла» находятся в Ярославле в водоохранной зоне реки Волги.

Параллельно решается вопрос по опасному объекту, расположенному в Тутаевском районе — кислым гудронам. Как сообщил Михаил Евраев, к решению этой проблемы тоже подключится Федеральный экологический оператор.

«Это не просто решение экологической проблемы, а инвестиция в здоровье наших жителей и благополучие региона», — уточнил глава региона.

Кислые гудроны — это отходы переработки нефти, содержащие кислоты и другие вредные вещества. Они имеют низкий уровень pH, что делает их агрессивными и потенциально опасными для окружающей среды. Кислые гудроны могут негативно влиять на почву и воду, если не утилизировать их правильно.

В феврале 2025 года власти сообщали, что на разработку концепции ликвидации «зеленых масел» было предусмотрено больше 75 миллионов рублей. Для решения вопроса с кислыми гудронами из резервного фонда выделили 50 миллионов рублей.

Подробнее о проблеме загрязнения нефтепродуктами почвы на берегу Волги в Ярославле читайте в специальном сюжете.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
4 минуты
А воз и ныне там.
Читать все комментарии
