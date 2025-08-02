В Сочи пересохли популярный водопад и река. Фото

В Сочи пересох Агурский водопад Источник: Руслан Шарафутдинов / E1.RU

В Сочи в начале августа обнажилось Агурское ущелье. Как сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU со ссылкой на пресс-службу Сочинского национального парка, это случилось из-за того, что пересохли река и водопады. У туристов теперь есть возможность увидеть скалы и каменные пласты. Это традиционное явление во второй половине лета, когда долго нет дождей.

В реке Агура живет 7 основных видов рыб: колхидский усач, колхидский гольян, южная быстрянка, бычок Родиона, бычок песочник и другие. Несмотря на пересыхание поверхностного водотока, в реке Агура есть достаточное количество карстовых разломов и русловых пещер, куда на лето переезжают рыбы.

Дно водопада полностью оголилось Источник: npsochi_official / t.me

Агура покажет себя во всей красе, как только на юге России пойдут дожди. А сейчас можно наблюдать Агурское ущелье без водопадов, и это тоже красиво. При этом бродить по обнаженным каньонам не рекомендуется — вода может начать прибывать очень быстро, стоит в горах выпасть осадкам.