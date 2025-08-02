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Экология В Сочи пересохли популярный водопад и река. Фото

В Сочи пересохли популярный водопад и река. Фото

Узнали, насколько это опасно

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1 комментарий
В Сочи пересох Агурский водопад | Источник: Руслан Шарафутдинов / E1.RUВ Сочи пересох Агурский водопад | Источник: Руслан Шарафутдинов / E1.RU

В Сочи пересох Агурский водопад

Источник:

Руслан Шарафутдинов / E1.RU

В Сочи в начале августа обнажилось Агурское ущелье. Как сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU со ссылкой на пресс-службу Сочинского национального парка, это случилось из-за того, что пересохли река и водопады. У туристов теперь есть возможность увидеть скалы и каменные пласты. Это традиционное явление во второй половине лета, когда долго нет дождей.

В реке Агура живет 7 основных видов рыб: колхидский усач, колхидский гольян, южная быстрянка, бычок Родиона, бычок песочник и другие. Несмотря на пересыхание поверхностного водотока, в реке Агура есть достаточное количество карстовых разломов и русловых пещер, куда на лето переезжают рыбы.

Дно водопада полностью оголилось | Источник: npsochi_official / t.meДно водопада полностью оголилось | Источник: npsochi_official / t.me

Дно водопада полностью оголилось

Источник:

npsochi_official / t.me

Агура покажет себя во всей красе, как только на юге России пойдут дожди. А сейчас можно наблюдать Агурское ущелье без водопадов, и это тоже красиво. При этом бродить по обнаженным каньонам не рекомендуется — вода может начать прибывать очень быстро, стоит в горах выпасть осадкам.

По сообщению местных жителей, рыба все же гибнет из-за пересыхания Агуры. Ночью на запах приходят звери, к утру от мертвой рыбы ничего не остается.

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Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Река Агура Водопад Река Рыбы Сочинский нацпарк Сочи
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Комментарии
1
Гость
30 минут
У моря в Сочи две недели В очках, панаме, шортах, сланцах... Как время быстро пролетело, Ещё быстрей ушли финансы...
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