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Экология Обмеление Волги Проводят регулярные проверки: опасно ли купаться в Волге после масштабного весеннего обмеления

Проводят регулярные проверки: опасно ли купаться в Волге после масштабного весеннего обмеления

Ответ дали в ярославском Роспотребнадзоре

170
4 комментария
Можно ли купаться в Волге в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно ли купаться в Волге в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно ли купаться в Волге в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После масштабного весеннего обмеления в Волге уровень воды в реке стал подниматься. Помогли, в том числе, обильные осадки. После дождей река вернулась в свои привычные границы.

Эксперты предупреждали, что обмеление Волги может грозить последствиями — например, проблемами с нерестом рыбы и еще большим загрязнением воды.

С началом купального сезона у ярославцев возник вопрос: не опасно ли плавать в Волге после обмеления, и не повлияло ли это явление на состояние воды?

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области рассказали, что специалисты исследуют водоемы в регионе, которые используют в питьевых целях, для водоснабжения и в оздоровительных и рекреационных целях.

В том числе, эксперты отбирают пробы воды перед началом и в течение купального сезона на официально зарегистрированных пляжах в регионе. Такие есть в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе, Мышкине.

«По результатам лабораторных исследований по состоянию на 17 июня 2025 года качество воды в организованных местах купания на реке Волге в городах Ярославль, Рыбинск, Мышкин, Тутаев не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

При этом возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний специалисты в воде не обнаружили.

На момент проверки, о которой идет речь, качество воды в Волге соответствовало требованиям санитарных правил в Угличе. В остальных местах установили специальные аншлаги, запрещающие купание.

Ранее биолог рассказывал, как изменится Волга в будущем. Качество воды в главной реке России может стать хуже.

А вы купались в Волге в этом сезоне?

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Обмеление Волги Пляжи Купание Роспотребнадзор
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Комментарии
4
Ярпортал
17 минут
+13 вода
Гость
8 минут
И без всяких лабораторных исследований понятно, что вода в Волге УЖАСНАЯ. Достаточно прогуляться по нижней набережной и посмотреть на воду - вся поверхность в мазутной плёнке, какая то грязная бело-срая пена. Позавчера сплошь на поверхности сгустки белесая субстанция, вязкой какой-то эмуляции, достаточно плотной. Что-то слило какое-то предприятие. Куча пластикового мусора. Это кошмар и какой-то - даже смотреть на воду неприятно, а уж купаться даже в голову не придёт. На Волгу только издали любоваться, не видно какая вода.
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