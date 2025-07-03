Проводят регулярные проверки: опасно ли купаться в Волге после масштабного весеннего обмеления

Можно ли купаться в Волге в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После масштабного весеннего обмеления в Волге уровень воды в реке стал подниматься. Помогли, в том числе, обильные осадки. После дождей река вернулась в свои привычные границы.

Эксперты предупреждали, что обмеление Волги может грозить последствиями — например, проблемами с нерестом рыбы и еще большим загрязнением воды.

С началом купального сезона у ярославцев возник вопрос: не опасно ли плавать в Волге после обмеления, и не повлияло ли это явление на состояние воды?

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области рассказали, что специалисты исследуют водоемы в регионе, которые используют в питьевых целях, для водоснабжения и в оздоровительных и рекреационных целях.

В том числе, эксперты отбирают пробы воды перед началом и в течение купального сезона на официально зарегистрированных пляжах в регионе. Такие есть в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе, Мышкине.

«По результатам лабораторных исследований по состоянию на 17 июня 2025 года качество воды в организованных местах купания на реке Волге в городах Ярославль, Рыбинск, Мышкин, Тутаев не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

При этом возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний специалисты в воде не обнаружили.

На момент проверки, о которой идет речь, качество воды в Волге соответствовало требованиям санитарных правил в Угличе. В остальных местах установили специальные аншлаги, запрещающие купание.

Ранее биолог рассказывал, как изменится Волга в будущем. Качество воды в главной реке России может стать хуже.