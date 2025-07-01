Европу накрыла аномальная жара, а Корею атаковали полчища жуков: как это связано (и будет ли что-то в России)

В одних странах аномальная жара, в других — нашествие насекомых Источник: Рен-ТВ

Аномальная жара в западных странах вызывает беспокойство у медиков и угрожает электросетям, сообщает Bloomberg. По информации метеорологического бюро Великобритании, в большинстве регионов страны, включая Лондон, выпустили предупреждения о вреде потепления для здоровья. Также об опасности предостерегли жителей Франции.

«В воскресенье Испания установила июньский рекорд жары в 46 градусов по Цельсию, <…> предупреждения об опасных погодных условиях объявлены на большей части территории Англии, включая Лондон, где во вторник температура может достичь 34 °C. Предупреждения о жаре также действуют на большей части Франции с пиками выше 40 °C до среды», — говорится в статье.

Сообщается, что потепление придет и в Южную Европу — в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов.

Из-за жары цены на электроэнергию растут во всех западных странах. Люди больше используют кондиционеры, в то же время атомные электростанции вынуждены снижать производство энергии . Например, во Франции стоимость электроэнергии за последние дни достигла трехмесячного максимума , а в Великобритании — максимума с марта.

Тучи насекомых устремились на север

А вот жители Сеула столкнулись с другой проблемой: там улицы наводнили полчища жуков-неразлучников, сообщает The Guardian.

Повсюду черные тучи насекомых Источник: Рен-ТВ

Эксперты считают, что изменения климата по всему миру заставляют этих жуков двигаться всё дальше на север . Местные жители пытаются избавиться от незваных гостей, однако власти предупреждают, что в этой борьбе не все средства хороши. Насекомые приносят пользу: жуки опыляют цветы, а их личинки помогают улучшать почву.

Насекомые официально называются Plecia longiforceps. Самцы этого вида умирают через 3–4 дня после спаривания, а самки откладывают сотни яиц Источник: Рен-ТВ

«У них отвратительный внешний вид, но на самом деле они полезные насекомые», — сообщили власти Сеула в публичных заявлениях, предупредив, что распыление химических пестицидов без разбора убьет другие организмы и нанесет вред людям.

А что в России?

В большинстве регионов РФ средняя температура в июле должна оставаться в пределах нормы . Отклонения будут лишь на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.