Европу накрыла аномальная жара, а Корею атаковали полчища жуков: как это связано (и будет ли что-то в России)

Аномальная жара в западных странах вызывает беспокойство у медиков и угрожает электросетям, сообщает Bloomberg. По информации метеорологического бюро Великобритании, в большинстве регионов страны, включая Лондон, выпустили предупреждения о вреде потепления для здоровья. Также об опасности предостерегли жителей Франции.
«В воскресенье Испания установила июньский рекорд жары в 46 градусов по Цельсию, <…> предупреждения об опасных погодных условиях объявлены на большей части территории Англии, включая Лондон, где во вторник температура может достичь 34 °C. Предупреждения о жаре также действуют на большей части Франции с пиками выше 40 °C до среды», — говорится в статье.
Сообщается, что потепление придет и в Южную Европу — в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов.
Из-за жары цены на электроэнергию растут во всех западных странах. Люди больше используют кондиционеры, в то же время атомные электростанции вынуждены снижать производство энергии. Например, во Франции стоимость электроэнергии за последние дни достигла трехмесячного максимума, а в Великобритании — максимума с марта.
Тучи насекомых устремились на север
А вот жители Сеула столкнулись с другой проблемой: там улицы наводнили полчища жуков-неразлучников, сообщает The Guardian.
Эксперты считают, что изменения климата по всему миру заставляют этих жуков двигаться всё дальше на север. Местные жители пытаются избавиться от незваных гостей, однако власти предупреждают, что в этой борьбе не все средства хороши. Насекомые приносят пользу: жуки опыляют цветы, а их личинки помогают улучшать почву.
«У них отвратительный внешний вид, но на самом деле они полезные насекомые», — сообщили власти Сеула в публичных заявлениях, предупредив, что распыление химических пестицидов без разбора убьет другие организмы и нанесет вред людям.
А что в России?
В большинстве регионов РФ средняя температура в июле должна оставаться в пределах нормы. Отклонения будут лишь на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа. Еще один регион — самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока», — сказал Вильфанд.