«В Анапе полная жуть»: как волонтеры спасали берег от мазута (пришлось платить здоровьем и рублем)

Россияне из разных городов решаются на тяжелый труд, который никто не оплатит (более того, надо иметь свои средства) Источник: собеседницы 29.RU











Последствия разлива мазута на Черном море до сих пор пугают масштабами. На место экокатастрофы приезжают люди из разных городов России. Волонтеры рассказали 29.RU о том, что увидели на побережье, в каких условиях приходится жить, и том, насколько тяжела работа. Мокрые респираторы, восьмичасовые смены на холоде, проблемы с кожей, плохое питание и дорогое жилье — всё ради спасения пляжа и животных.

«Люди тут милые»: бесплатная еда и наполняющий труд

Лиза признается: катастрофа стала для нее личным потрясением. Любовь к Черному морю, наличие времени, возможностей и заинтересованность дали поездке случиться. Лиза из Архангельска, добиралась через Москву. Билеты туда-обратно обошлись в 18 тысяч рублей. Проезд волонтерам не оплачивают.

На месте волонтеров принимают штабы, там регистрируют вновь прибывших на платформе Добро.рф. Лиза нашла возможность бесплатного проживания в отеле, который дает места волонтерам, работающим на берегу рядом. В номера заселяют по несколько человек. Штабы поддерживают местные бизнесмены. Лиза говорит, что люди там милые.

Кормили три раза в день бесплатно. Привозили даже веганскую еду и Nemoloko на кофе. Для волонтеров выделены промокоды на скидку от сервиса доставки еды и такси.

Так отмывают птиц, которые пострадали от мазута и могут умереть Источник: героиня текста Лиза Скотч, коробки, картонки, подписанные маркером… Уровень организации — всё, что можем сами Источник: героиня текста Лиза

Экипировку выдавали в штабе. Лиза говорит, что ее, скидываясь, покупают местные.

Одна из задач волонтеров — составлять списки того, что нужно закупить на следующий день. Заниматься на месте можно разными вещами: убирать мазут на пляже, искать птиц и мыть их, выдавать экипировку в штабе, проводить инструктажи, готовить, убирать, принимать поставки. Лиза успела попробовать всё.

«Это очень наполняющий труд»

Смена волонтера может начинаться в 07:30, в зависимости от задач. На берегу работа длится с девяти утра до трех-четырех вечера. Заканчивать должны не позднее 17:00: начинает темнеть.

Лиза признается: работа достаточно сложная, особенно физически, но интересно наблюдать за тем, как в условиях чрезвычайной ситуации всё устроено.

— Усталость удовлетворяющая. Ты хочешь сделать за день всё, что можешь физически успеть, и другие люди ведут себя так же. Это очень наполняющий труд, не отчужденный, осмысленный. Надо хорошо поспать, и на следующий день есть силы.

Некоторые волонтеры, побывавшие в зоне загрязнения мазутом, замечали, что плохо себя чувствуют.

По словам Лизы, о потенциальных проблемах со здоровьем никто не рассказывал, но говорили носить респираторы. Не все это делали: за день «маски» отсыревают, работать в них неудобно. Три раза в день волонтеры пили полисорб. Везде, как говорит Лиза, были аптечки.

Не все местные — добродушные

На волонтерство приезжают из разных городов. Лиза познакомилась со многими: были люди из Сибири, с Кавказа, те, кто прошел СВО. Компания разношерстная. Бизнесмены, домохозяйки, кто-то специально взял отпуск, чтобы приехать на волонтерство. Местных среди волонтеров немного.

Зато они ходят по пляжу, гуляют с собаками, которые пачкаются в мазуте. Смыть его с шерсти сложно. Как-то раз звонили в штаб, просили отмыть домашнее животное.

На берегу довольно холодно, приходится утепляться Источник: героиня текста Лиза Среди волонтеров есть и те, кто был на СВО Источник: героиня текста Лиза

— Тут значительное расстояние между штабами, и мы иногда автостопом добираемся, местные не останавливаются. Не все добродушные.

Лиза не учится и не работает, поэтому отпрашиваться ради поездки не пришлось.

— Для друзей и родственников мои поездки — суперобычная ситуация, я за два дня до отъезда не знала, что поеду. Бабушка узнала от мамы, ответила: «Ну, это прямо для Лизы». Есть люди в социальных сетях, которые пишут, что беспокоятся за меня, это странно. Близкие не беспокоятся и в основном поддерживают.

«Это полная жуть»: холодные квартиры, сорванная спина и равнодушные местные

Еще одна наша собеседница, которая увидела народные экоинициативы изнутри, — Арина.

Она живет и учится в Санкт-Петербурге. Билеты туда и обратно обошлись в 14 тысяч рублей. Приехать удалось на четыре дня, еще три заняла дорога. Арина поехала, потому что не видела другого выбора. Она поняла, что глобальной организованной работы на федеральном уровне нет, и решила внести свой вклад:

— То, что происходит в Анапе, это полная жуть. И счет идет на минуты, потому что птицы могут погибнуть через сутки после соприкосновения с мазутом.

Несчастные животные умирают, но некоторых удается спасти Источник: героиня текста Арина Анапа для этих героев вовсе не туристическая… Источник: героиня текста Арина

Арина приехала в село Витязево, где находится главный штаб, и осталась помогать там. Регистрировали более опытные волонтеры, которые приезжают надолго: чтобы постоянно не обучать новичков. Оформлением занимаются люди из волонтерских движений и фондов.

Арине, как и Лизе, удалось попробовать разную работу: на складе упаковывали шампуни для животных, сортировали перчатки. Во второй день ловили птиц — по шесть-восемь часов за раз. Нашли трех живых и трех погибших. В третий день лопатами и ситами сортировали песок от мазута. Сито — это обыкновенная рама с сеткой, через которую пропускают песок. Арина рассказывает, что их не хватало и волонтеры сами натягивали сетку на поддоны из-под фруктов.

На четвертый день Арина мыла птиц, смена начиналась в восемь утра. Пострадали от мазута и те, что занесены в Красную книгу. Для очистки перьев использовали крахмал и «Фейри». Перед этим птицам очищали от мазута клюв, язык и ротовую полость.

За хорошее жилье нужно доплатить

Бесплатно заселиться и питаться у Арины, в отличие от Лизы, не получилось. Промокоды на жилье составляют пять тысяч рублей. В самом селе Витязево место проживания стоило до восьми тысяч, то есть пришлось доплачивать. Можно жить бесплатно в нескольких гостиницах. В других просили 200 рублей в день за проживание.

— В Витязево, где главный штаб, не было варианта жить в хороших условиях, чтобы не доплачивать большие деньги. Либо бесплатно в комнате на 3–4 человека, — рассказывает Арина. — Мальчику дали в летнем домике пожить бесплатно, но он съехал, потому что было очень холодно. В апартаментах, где мы жили, тоже было холодно.

Одна из женщин, которая давала бесплатные места для проживания, стала сомневаться, правда ли люди занимаются волонтерством. Стала отслеживать, кто на какой срок уходит, есть ли следы мазута. Координатор рассказала Арине, что есть группа ребят, которые, она подозревает, не волонтеры, а просто приехали потусить.

Этот труд точно не для тех, кто боится простудиться, сорвать спину или сложно переносит походный быт Источник: героиня текста Арина Много физического труда и чувство выполненного долга Источник: героиня текста Лиза

На еду тоже были промокоды, но их выдавали в одном штабе, куда было неудобно ездить. Смена начиналась в восемь утра, тогда же открывался штаб с промокодами, времени на дорогу не было. Промокоды ограничены по количеству, к концу вечера их не оставалось. Позже выяснилось, что промокоды были и в других штабах, но никто об этом не предупредил.

Простудилась и сорвала спину

Работа, по словам Арины, очень сложная. Было холодно, негде погреться, если работаешь на берегу. После первого дня волонтер простудилась, а потом сорвала спину. От работы с ситом уставали руки. После возращения Арина заметила, что обострился дерматит. Зато мыть птиц ей понравилось, хотя пришлось ходить на смены с температурой.

Арина подтверждает: люди приехали разные и всевозможных профессий. Одна пара — шеф-повар и владелица ресторана — провела два дня в отпуске на волонтерстве. Встретились музыкант, графический дизайнер. Из Анапы Арина людей не видела: на экипировке пишут города, откуда приехал волонтер.

— Я спросила у координатора: что делают жители Анапы? Она ответить не смогла.

При этом местные наблюдали за работой и благодарили за помощь. Но в то же время на берегу, загрязненном мазутом, устраивали зарядку.

— Было так странно: вы тут живете, у вас берег в мертвых птицах, а вы зарядки устраиваете?

Холодный ветер, а погреться негде Источник: героиня текста Лиза Пляж в мазуте и мертвых птицах Источник: героиня текста Лиза

Местные приходили к волонтерам с вопросами, очистят ли они берег к курортному сезону. Были те, кто ругался на власть. А таксист, к которому Арина садилась в белом защитном костюме, поинтересовался, чистый ли он: переживал за машину.

Одной из проблем был трансфер от места проживания до места работы. Сначала волонтеры ехали на автобусе, часть пути — на машинах с кузовами без кресел, только скамейки и деревянный пол. Умещались по 50 человек. Ехали долго, было холодно и трясло. Но волонтеры пели песни, чтобы пережить время в дороге, — репертуар из «Бременских музыкантов» (0+).

Когда есть командный дух — легче Источник: героиня текста Лиза











Арина учится в РАНХиГСе, в поездку отпросилась у двух преподавательниц. Но пришлось уехать раньше, чтобы не пропустить экзамен.

— Друзья меня называют героиней. Бабушка не очень поддержала, потому что пропускаю учебу.