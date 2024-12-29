НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Откровения Деда Мороза
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Целый район без гуляний
Ростов стал Великим
Афиша на новогодние праздники
Погода в Новый год
Умер малыш
Экология «Пострадавших птиц много»: волонтер из Ярославля рассказала, что происходит на черноморском побережье

«Пострадавших птиц много»: волонтер из Ярославля рассказала, что происходит на черноморском побережье

Мария Кокарева поучаствовала в спасении пернатых после разлива нефтепродуктов

586
6 комментариев

Ярославна поработала в стационаре для пострадавших птиц в Витязево

Источник:

Мария Кокарева из Ярославля поучаствовала в спасении птиц на черноморском побережье после разлива нефтепродуктов. Девушка несколько дней работала в стационаре, где лечат пернатых. Она своими глазами увидела, что происходит в окрестностях Анапы после катастрофы.

«В первый день привезли 200 птиц»

Мария учится в магистратуре ЯрГУ имени Демидова, является ассистентом кафедры экологии и зоологии. Она увидела объявление о наборе волонтеров для помощи птицам и решила поехать.

— В такой ситуации особенно нужны ветеринарные врачи, орнитологи, биологи и экологи, — объяснила Мария.

Девушка работала на месте три дня — с 21 по 23 декабря.

— Когда мы приехали, нас распределили по точкам. Кого-то прибирать пляж, кого-то отмывать птиц. Я поехала в стационар. Он располагался в Витязево, как я поняла, на базе какого-то санатория. Туда доставляли уже отмытых птиц для оказания им ветеринарной помощи, — рассказала ярославна.

Мария помогала ветеринарам в стационаре для птиц

Источник:

Витязево — поселок в Краснодарском крае, входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».

По словам Марии, в первый день она пробыла в стационаре до половины первого ночи. Им привезли около 200 птиц. В следующие дни наплыв «пациентов» был чуть меньше, но работы у ветеринаров и их помощников все равно хватало. Люди работали с восьми утра и до десяти вечера.

— Профессиональный ветеринарный врач оценивал состояние птиц, назначал процедуры. Птицам давали сорбент, чтобы справиться с отравлением мазутом. Кому-то требовалось более серьезное лечение. Я помогала ветеринарным врачам, вела учет птиц и выполняла другую работу в стационаре, — рассказала Мария.

В больницу привозят уже отмытых другими волонтерами птиц

Источник:

Среди пострадавших птиц больше всего чомг.

Чомга (или большая поганка) — вид водных птиц. Размером чомга немного меньше утки. Длина тела — около 46—51 см. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у чомги вырастают два темных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой такого оперения у птиц нет.

Птиц держали в индивидуальных коробках, на дно которых помещали одноразовые пеленки. Коробки закрывались, чтобы птицы не вылезали. Но некоторые пернатые были настолько ослаблены, что даже не пытались этого делать.

Пернатых пациентов держат в коробках

Источник:

После лечения птиц отправляют в реабилитационный центр, который располагается также в Витязево. Сколько они проведут там, пока не известно. По словам Марии, пока не будет очищена среда обитания, выпуск пернатых невозможен.

«До сих пор кляксы мазута»

За все время пребывания в Витязево Мария только раз смогла дойти до пляжа.

— На тот момент загрязнённый песок на побережье уже был собран в мешки. Но все равно до сих пор на берег выбрасывает небольшие кляксы мазута. Его очень трудно отмыть с обуви, — поделилась наблюдениями Мария.

На побережье Мария смогла сходить только раз за все время пребывания в Витязево

Источник:

По словам девушки, очень много людей сейчас борется с последствиями катастрофы.

— Очень много неравнодушных людей среди местных. Многие стараются помогать чем только могут. Приезжают волонтеры из других регионов. Организован сбор гуманитарной помощи. Волонтеров снабжают едой, инвентарём, средствами индивидуальной защиты, — отметила ярославна.

Сейчас большая часть загрязненного песка уже убрана

Источник:

Но кляксы мазута до сих пор выбрасывает на берег

Источник:

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера с мазутом. 3700 тонн нефтепродуктов оказались в море. Мазутное пятно отнесло к побережью и стало выбрасывать на берег. В Анапе ввели режим ЧС. Сейчас идет очистка пляжей и спасение птиц, многие из которых оказались перепачканы мазутом.

ПО ТЕМЕ
Птицы Анапа Витязево Розлив нефтепродуктов Море Волонтер
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
3 часа
Молодец! Побольше подобных статей о нашей молодежи, а не только о ночных тусовках на Кирова. Те кто советует заняться своим городом - сами то что сделали? Или что-то вам мешает, диван может быть?
Гость
4 часа
Волонтеры из Ярика занимаются не своей областью, городом , у нас самих полно проблем и бедствий!!! Займитесь нашим Ярославлем!!! Волгой!!! Нищими людьми!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Артем Краснов
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление