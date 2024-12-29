«Пострадавших птиц много»: волонтер из Ярославля рассказала, что происходит на черноморском побережье

Ярославна поработала в стационаре для пострадавших птиц в Витязево Источник: Мария Кокарева











Мария Кокарева из Ярославля поучаствовала в спасении птиц на черноморском побережье после разлива нефтепродуктов. Девушка несколько дней работала в стационаре, где лечат пернатых. Она своими глазами увидела, что происходит в окрестностях Анапы после катастрофы.

«В первый день привезли 200 птиц»

Мария учится в магистратуре ЯрГУ имени Демидова, является ассистентом кафедры экологии и зоологии. Она увидела объявление о наборе волонтеров для помощи птицам и решила поехать.

— В такой ситуации особенно нужны ветеринарные врачи, орнитологи, биологи и экологи, — объяснила Мария.

Девушка работала на месте три дня — с 21 по 23 декабря.

— Когда мы приехали, нас распределили по точкам. Кого-то прибирать пляж, кого-то отмывать птиц. Я поехала в стационар. Он располагался в Витязево, как я поняла, на базе какого-то санатория. Туда доставляли уже отмытых птиц для оказания им ветеринарной помощи, — рассказала ярославна.

Мария помогала ветеринарам в стационаре для птиц Источник: Мария Кокарева











Витязево — поселок в Краснодарском крае, входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».

По словам Марии, в первый день она пробыла в стационаре до половины первого ночи. Им привезли около 200 птиц. В следующие дни наплыв «пациентов» был чуть меньше, но работы у ветеринаров и их помощников все равно хватало. Люди работали с восьми утра и до десяти вечера.

— Профессиональный ветеринарный врач оценивал состояние птиц, назначал процедуры. Птицам давали сорбент, чтобы справиться с отравлением мазутом. Кому-то требовалось более серьезное лечение. Я помогала ветеринарным врачам, вела учет птиц и выполняла другую работу в стационаре, — рассказала Мария.

В больницу привозят уже отмытых другими волонтерами птиц Источник: Мария Кокарева











Среди пострадавших птиц больше всего чомг.

Чомга (или большая поганка) — вид водных птиц. Размером чомга немного меньше утки. Длина тела — около 46—51 см. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у чомги вырастают два темных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой такого оперения у птиц нет.

Птиц держали в индивидуальных коробках, на дно которых помещали одноразовые пеленки. Коробки закрывались, чтобы птицы не вылезали. Но некоторые пернатые были настолько ослаблены, что даже не пытались этого делать.

Пернатых пациентов держат в коробках Источник: Мария Кокарева











После лечения птиц отправляют в реабилитационный центр, который располагается также в Витязево. Сколько они проведут там, пока не известно. По словам Марии, пока не будет очищена среда обитания, выпуск пернатых невозможен.

«До сих пор кляксы мазута»

За все время пребывания в Витязево Мария только раз смогла дойти до пляжа.

— На тот момент загрязнённый песок на побережье уже был собран в мешки. Но все равно до сих пор на берег выбрасывает небольшие кляксы мазута. Его очень трудно отмыть с обуви, — поделилась наблюдениями Мария.

На побережье Мария смогла сходить только раз за все время пребывания в Витязево Источник: Мария Кокарева











По словам девушки, очень много людей сейчас борется с последствиями катастрофы.

— Очень много неравнодушных людей среди местных. Многие стараются помогать чем только могут. Приезжают волонтеры из других регионов. Организован сбор гуманитарной помощи. Волонтеров снабжают едой, инвентарём, средствами индивидуальной защиты, — отметила ярославна.

Сейчас большая часть загрязненного песка уже убрана Источник: Мария Кокарева











Но кляксы мазута до сих пор выбрасывает на берег Источник: Мария Кокарева









