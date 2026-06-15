«Очень прошу работу»: уехавшая в США Наталья Андрейченко попросилась обратно

К 70 годам Наталья Андрейченко решила вернуться домой Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Эмигрировавшая в начале 90-х в Голливуд Наталья Андрейченко вернулась на родину и попросила дать ей работу в России. С таким обращением она выступила со сцены Международного фестиваля кино стран Евразии «Евразия-Кинофест», который стартовал в Сочи 13 июня.

Выйдя на сцену с микрофоном, Наталья Эдуардовна не поскупилась на комплименты организаторам и публике, а также с гордостью напомнила о своей ключевой роли в отечественной культуре — фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (0+), который «вошел детям в души через поколения».

Реплики Натальи Андрейченко то и дело прерывали аплодисменты, а когда они стихли, артистка почти прослезилась, попросила работу в России и поклонилась аудитории в пол.

— Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России, — обратилась Андрейченко дрожащим голосом к сидящим в зале режиссерам и продюсерам.

Последние годы Наталья Андрейченко обосновалась в Мексике, где открыла собственный духовный центр, однако она по-прежнему часто летает по делам в Европу. Прямо со сцены артистка похвасталась, что совсем недавно завершила большую и интересную работу во Франции.

Речь идет о новой театральной постановке «Мэри Поппинс возвращается», которую презентовал Русский театр в Париже. Андрейченко выступила не просто как актриса, а как один из ключевых создателей этого мюзикла. Она призналась, что загорелась проектом после того, как на роль повзрослевшего Майкла Бэнкса утвердили сына ее близких друзей.

Главной причиной первого отъезда Натальи Андрейченко из России стала любовь — в 1991 году на пике своей советской славы она эмигрировала в США вслед за вторым мужем, знаменитым австрийско-швейцарским актером Максимилианом Шеллом. Как признавалась Андрейченко в своих мемуарах, жизнь за океаном была контрастной: с одной стороны — красные дорожки «Оскара» и роскошь, с другой — тяжелый характер мужа и его измены. В Америке она выучила язык и пыталась сниматься, но повторить колоссальный домашний успех не смогла.

После развода с Шеллом актриса вернулась в Россию. Она пыталась перезапустить карьеру на родине, но предложений было мало, а полноценно зарабатывать творчеством в изменившейся киноиндустрии не получалось. Спустя пару лет она снова улетела в Америку.

В 2012 году Андрейченко окончательно разочаровалась в классическом актерском ремесле и радикально изменила образ жизни. Она увлеклась буддизмом, йогой, вегетарианством и сыроедением. Идеальным местом для духовных практик она посчитала побережье Карибского моря на мексиканском курорте Ривьера-Майя, где купила виллу и открыла собственный духовный центр.

В последние годы Наталья Андрейченко всё чаще прилетает в Россию. Она признаётся, что очень скучает по дому, выпустила автобиографическую книгу и на кинофестивалях открыто просит российских режиссеров дать ей работу в новых интересных проектах, заявляя о готовности окончательно вернуться.

И это еще самые безобидные факты из безумной жизни Натальи Андрейченко.