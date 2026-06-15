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Культура «Боже, куда ты меня привез?» Почему бабушка певца Андрея Губина не стала артисткой и какую карьеру сделал дед — история предков звезды

«Боже, куда ты меня привез?» Почему бабушка певца Андрея Губина не стала артисткой и какую карьеру сделал дед — история предков звезды

Поразились тому, как выглядят их могилы

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Слева&nbsp;— памятник деду Андрея Губина, а справа&nbsp;— его бабушке, которая мечтала стать актрисой | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUСлева&nbsp;— памятник деду Андрея Губина, а справа&nbsp;— его бабушке, которая мечтала стать актрисой | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Слева — памятник деду Андрея Губина, а справа — его бабушке, которая мечтала стать актрисой

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Наши коллеги из UFA1.RU ведут рубрику «Тайны кладбищ». На этот раз они посетили могилы деда и бабушки певца Андрея Губина, чьи памятники разительно отличаются. Причина, вероятно, кроется в их судьбах: Губин-старший возглавлял престижный уфимский вуз, а его жена собиралась стать актрисой, но муж оказался против. Подробности — в этом материале.

У Андрея Губина было два папы. Таковыми он считает и первого мужа своей мамы Валерия Клементьева, и биологического отца Виктора Губина, с которым воссоединился позднее. Когда Андрей начал заниматься музыкой, Губин-старший стал его продюсером, а до того работал в газете.

Причем образование у Виктора Губина техническое, он даже защитил диссертацию и трудился в научно-исследовательском институте, который обслуживал нефтегазовые комплексы. На первом выборе карьерного пути сказалось, надо полагать, влияние папы — тоже Виктора Губина, первого ректора Уфимского нефтяного института.

Родился дед Губина в Амурской области, куда уже его отца Евдокима сослали в первые годы установления советской власти и, как гласит семейная легенда, заморили голодом в тюрьме. Это не помешало Виктору Евдокимовичу отучиться в нефтяном техникуме Саратова, а затем получить высшее образование в Московском нефтяном институте.

Виктор Евдокимович Губин | Источник: УГНТУ / vk.comВиктор Евдокимович Губин | Источник: УГНТУ / vk.com

Виктор Евдокимович Губин

Источник:

УГНТУ / vk.com

«Человек он был интересный, разноплановый, с характером. Не всегда просто было к нему подступиться, но я считаю, что мне повезло, раз я смог найти с ним общий язык и мы работали как коллеги», — вспоминал профессор Борис Мастобаев в интервью пресс-службе Уфимского нефтяного университета.

В Уфу Губина командировали в 1952 году. К тому времени он с женой уже воспитывал двоих детей, в том числе сына Виктора, отца будущей звезды 1990-х. После столицы виды заводского района башкирской столицы могли произвести не самое приятное впечатление.

«Оглядев эту неприглядную картину под общим названием "Станция Черниковка", она [бабушка Андрея] горестно вздыхает: "Боже мой, Витя, куда ты меня привез?!" Девочка на руках у отца заплакала, а ее брат нахмурился», — так описывается сцена прибытия Губиных в Уфу на портале генеалогического древа певца.

С женой Виктор Евдокимович познакомился во время командировки в Алма-Ату. Он, будучи поклонником футбола, пошел посмотреть игру местной команды и встретил на стадионе девушку, которую на матч вытащили друзья. Тогда она была студенткой театрального училища.

«После женитьбы она поняла, что с карьерой актрисы придется распрощаться: муж был против, а когда родились сначала сын, а потом дочь, понятно, стало не до того. [После переезда в Уфу] большая сцена окончательно исчезла с горизонта бабушкиной жизни», — указано на сайте Губина.

В Уфе Виктор Евдокимович сначала заведовал кафедрой транспортировки и хранения нефти и вскоре возглавил нефтехимический факультет. В 1953-м он был назначен заместителем директора института по учебной и научной работе, а уже через год стал ректором.

УГНТУ считается одним из главных вузов Башкирии | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUУГНТУ считается одним из главных вузов Башкирии | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

УГНТУ считается одним из главных вузов Башкирии

Источник:

Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Вообще, уфимский институт организовали за 7 лет до того на базе московского вуза, где учился Губин. У него уже было несколько директоров, но первым именно ректором считается Виктор Евдокимович. Руководил он учебным заведением до 1964 года. Под его руководством, в частности, построен главный учебный корпус института.

За свою карьеру Губин удостоился звания «Заслуженный деятель науки и техники БАССР», а также ордена Трудового Красного Знамени (1971) и значка «Отличник нефтедобывающей промышленности». Скончался он в 1996 году и похоронен на Южном кладбище Уфы.

Несмотря на первое впечатление, бабушка Губина прожила в Уфе 70 лет | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНесмотря на первое впечатление, бабушка Губина прожила в Уфе 70 лет | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Несмотря на первое впечатление, бабушка Губина прожила в Уфе 70 лет

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Его супруга умерла много позже, в 2022-м, и покоится рядом с мужем. После того как с мечтой об актерской карьере пришлось распрощаться, Губина отучилась на историческом факультете в Уфе и преподавала в местной школе МВД. Отец Андрея Губина тоже умер — в 2007 году.

Кстати, еще один сын Губиных — полный тезка их внука-певца. Андрей Викторович Губин тоже родился в Уфе — в 1959 году — и стал финансистом. В частности, в 2000-х он работал заместителем председателя правления банка «Башинвест» и возглавлял правление «Регионального банка развития».

Бабушка Андрея Губина дожила почти до 97 лет | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUБабушка Андрея Губина дожила почти до 97 лет | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Бабушка Андрея Губина дожила почти до 97 лет

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Что касается его племянника, тот до сих пор не вернулся на сцену. Напомним, в 2005 году певец остановил карьеру. О причинах читайте в интервью Андрея Губина на UFA1.RU.

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