Стоит ли смотреть турецкого «Холопа» и в чем этот фильм лучше российского оригинала: рецензия

На телеканале «Россия-1» в ночь на 12 июня покажут турецкого «Холопа» Источник: кадр из фильма «Холоп. Великолепный век» (18+), реж. Онур Унлю, 2024 год

В ночь на 12 июня на российском телевидении пройдет показ турецкой версии «Холопа», главную роль в которой исполнил звезда турдизи Керем Бюрсин.

Напомним, премьера фильма прошла в январе 2025 года. Это зарубежная адаптация российского проекта с Милошем Биковичем про мажора из богатой семьи, который ведет разгульный образ жизни.

Керем Бюрсин известен массовому зрителю по роли архитектора-бизнесмена Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь».

Наша коллега из izh1.ru уже посмотрела новинку. Смог ли Керем Бюрсин обойти Милоша Биковича? Чем турецкая версия отличается от российской? Стоит ли смотреть фильм, если вы уже видели оригинал? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашем кинообзоре. Осторожно: возможны спойлеры!

Из миллионера в конюха

Два года назад Сеть взорвала новость о том, что в Турции собираются снимать ремейк российской комедии «Холоп» (18+) 2019 года. Да еще и на главную роль выбрали не абы кого, а Керема Бюрсина, того самого Серкана Болата, который покорил сердца десятков тысяч женщин по всему миру.

С этого сериала началась бешеная популярность Ханде Эрчел и Керема Бюрсина в России Источник: кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (16+), реж. Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2020–2021 год

Эпидемия под названием «Постучись в мою дверь» не обошла стороной и Россию. Подтверждением тому служат огромные просмотры, тысячи тематических видео и постов в социальных сетях. Даже те, кто не особо любит мелодрамы, хотя бы раз слышали имя Серкана Болата. Многие смотрели и российский ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве» (16+) с Никитой Волковым и Лианой Гриба (2024 год), который, впрочем, зрительской любви не удостоился. Поэтому совсем неудивительно, что новость об участии Керема Бюрсина в турецкой адаптации «Холопа» вызвала ажиотаж.

Съемки проекта начались в июне 2024 года. Помимо Керема Бюрсина, в фильме «Холоп. Великолепный век» принимала участие еще одна актриса из каста «Постучись в мою дверь» — Мелиса Донгель. Однако роль главной героини досталось не ей. Партнершей Керема Бюрсина стала Мелис Сезен, сыгравшая в таких драматических сериалах, как «Гюльджемаль» (18+), «Неверный» (16+), «Черная жемчужина» (18+) и т. д.

Керему Бюрсину не в первой играть богатых красавчиков Источник: кадр из фильма «Холоп. Великолепный век» (18+), реж. Онур Унлю, 2024 год

Мете (Керем Бюрсин) — типичный избалованный сын миллионера. Его жизненная философия проста: если у тебя есть деньги, ты можешь делать всё, что твоей душе угодно. Его отец, уставший от выходок своего безответственного чада, решил прибегнуть к помощи психолога, который практикует шоковые методы воздействия на пациентов. Вместе с огромной командой актеров они подстраивают всё так, чтобы Мете подумал, будто бы попал в XVI век. После прогулки на яхте наш мажор внезапно просыпается во времена Османской империи и узнает, что он теперь конюх при дворе вельможи.

Плюсы турецкого «Холопа»

Одним из главных плюсов фильма, на наш взгляд, можно назвать его актерский состав. В первую очередь это, конечно же, главные герои — Мете (Керем Бюрсин) и Асена (Мелис Сезен).

Конечно, козырь турецкого «Холопа» — это Керем Бюрсин. Он сумел покорить представительниц разных возрастов. В кинозале мы встретили и девочек-подростков, и молодых девушек, и пенсионерок. Все они в основном пришли посмотреть на Керема. Причем заметим, что в «Холопе» Керема Бюрсина озвучивал тот же дублер, что и в «Постучись в мою дверь». Это добавляет фильму очков.

В «Холопе» Керема Бюрсина озвучивал тот же дублер, что и в «Постучись в мою дверь» Источник: кадр из фильма «Холоп. Великолепный век» (18+), реж. Онур Унлю, 2024 год

Керем Бюрсин — отличный актер для мелодрам. Ему хорошо удается создать химию между персонажами. Вспомните, какие взгляды бросал на Эду Йылдыз его Серкан Болат. Поэтому любовная линия Мете и Асены выглядит ярче и правдоподобнее, чем у Гриши (Милош Бикович) и Лизы (Александра Бортич). Все-таки — кто бы что ни говорил — турки снимать мелодрамы умеют.

В целом турецкая версия во многом повторяет российскую, но у героев всё же разные характеры. Например, в обоих фильмах основными чертами «попавшего в прошлое» главного героя являются эгоизм и безответственность. Однако Гриша скорее скучающий разгильдяй, которого особо плейбоем не назовешь. Мете явно получает удовольствие от жизни, в том числе от общения с противоположным полом.

То же самое с Асеной и Лизой. Асена более темпераментная девушка. В ней чувствуется огонь. По сравнению с Мете и Асеной Гриша и Лиза кажутся менее эмоциональными.

Партнерша по съемкам в «Холопе» — Мелис Сезен Источник: кадр из фильма «Холоп. Великолепный век» (18+), реж. Онур Унлю, 2024 год

И так можно сказать практически обо всех персонажах, в том числе и второстепенных. Наверное, здесь сыграла роль разница в менталитете. Турки сами по себе более эмоциональны. Поэтому комедийные сцены, на наш взгляд, в «Холопе» у них получились смешнее. Чего стоит только друг Мете «из прошлого» — Альпер! Его появление на экране часто вызывало улыбку у зрителей.

Второй явный плюс турецкой адаптации — ее красочность. Это касается и декораций, и одежды персонажей, и цветокоррекции. Все-таки османский город, куда попал Мете, явно богаче, чем русская деревня XIX века с ее деревянными домиками. Да и усадьба помещика, в услужении которому находился Гриша, явно уступает по роскоши дому вельможи.

Кроме того, для нас явным плюсом было то, что турки решили уделить больше внимания раскрытию отношений Мете с отцом. Причем трансформацию прошли оба персонажа, а не только главный герой.

И конечно, нельзя не отметить саундтрек. Песня Таркана Şımarık отлично вписалась в этот фильм. Кстати, в оригинале он называется не «Холоп», а именно Şımarık. С турецкого это переводится как «избалованный».

Главные роли в фильме «Холоп. Великолепный век» исполнили Керем Бюрсин и Мелис Сезен Источник: кадр из фильма «Холоп. Великолепный век» (18+), реж. Онур Унлю, 2024 год

Минусы турецкого «Холопа»

Несмотря на все плюсы фильма, минусы у него все-таки есть. Во-первых, по нашему мнению, немного спутанным получилось начало, где показывается жизнь героя в «современности». Для зрителя непонятно, сколько времени прошло между знакомством отца главного героя с психологом и попаданием Мете в «город Османской империи». Уже потом из разговора персонажей мы узнаем, что подготовка площадки продолжалась в течение полугода. Грубая сюжетная склейка встречается и в середине фильма. Нам показывают, что Мете ищет Асену, а уже потом мы видим его вместе с Альпером перед праздником. Для сравнения в оригинальном «Холопе» Гриша нашел Лизу в тот же вечер и извинился перед ней.

Слабоватой получилась сцена спасения Асены из лап разбойников. Особого героизма в ней не было, в отличие от того же эпизода в российском фильме, где Гриша хотя бы пытается распугать татаро-монголов, чтобы они не подходили к Лизе. Мете же просто прискакал за Асеной на коне и увез ее из города. Никто не оказывал ему сопротивление. Причем это его совсем не удивило.

Журналистка сравнила обе версии «Холопов» и рассказала, какая ей понравилась больше Источник: кадр из фильма «Холоп. Великолепный век» (18+), реж. Онур Унлю, 2024 год

Однако для справедливости отметим, что такие несостыковки есть и в оригинальном «Холопе». Например, Гриша вышел из комы, но по какой-то причине даже не увидел в интернете публикации СМИ о том, что его обманом держали в деревне и ставили над ним эксперименты. Шло официальное расследование, «дочка помещика» выступала на шоу Андрея Малахова, они запустили в соцсетях специальный хэштег, и это всё ускользнуло от внимания мажора.

Подведем итог. Хотя турецкая адаптация во многом повторяет оригинал, всё же отличия у этих фильмов есть. Благодаря игре актеров «Холоп. Великолепный век» получился более романтичным. Он напоминает сказку о большой любви. Однозначно рекомендуем к просмотру фанатам «Постучись в мою дверь». В целом турецкий «Холоп» — отличный фильм для тех, кто хочет просто расслабиться под романтическую комедию.