«Он всё понимал и успел проститься со своими зрителями». Друг Владимира Молчанова — о последних днях телеведущего и его семье

Известный телеведущий, без обаятельной улыбки которого невозможно представить российский экран, работал над новым телепроектом, невзирая на болезнь. Об этом МSK1.RU рассказал его друг режиссер Иван Цыбин.
«Настоящий русский интеллигент»
— Владимир Молчанов был настоящим русским интеллигентом, с огромным багажом знаний, с невероятным кругозором, а главное — с большим сердцем. Он был открыт всему новому: свежим проектам, интересным людям, — говорит о коллеге Алексей Лысенков, тележурналист, продюсер, многолетний ведущий популярной программы «Сам себе режиссер». — К сожалению, в то время, когда мы работали на одном канале, мы были невероятно занятыми людьми и встречались не так часто, как бы хотелось. Но я всегда испытывал огромное удовольствие от нашего общения. Ужасно печально, что его не стало.
О том, что 75-летний Владимир Кириллович, много лет боровшийся с онкологическим заболеванием, скончался, рассказал его друг, известный журналист Юрий Рост: «Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Потеря велика и невосполнима». И каждый, кто в эти скорбные дни вспоминал известного тележурналиста и телеведущего, обязательно говорил о его таланте, доброте, прекрасном воспитании и энциклопедической образованности.
Что ж, у Владимира Кирилловича были хорошие гены: его мама, Марина Пастухова-Дмитриева, много лет служила актрисой в Театре Советской Армии, а отец, Кирилл Молчанов, был известным композитором и даже директором Большого тетра. Помимо опер и симфонической музыки, он писал и музыку к спектаклям, художественным фильмам и даже песням. Популярные «Огней так много золотых» и «Солдаты идут» — его сочинения.
И любовь к музыке, которую его сын Владимир будет десятилетиями прививать своим телезрителям и радиослушателям, оттуда, из детства. Но сам он выберет филологию и очень специфический нидерландский язык. В Нидерландах и начнется журналистская карьера Молчанова в агентстве печати «Новости», которая приведет его на Центральное телевидение, сначала как комментатора международного отдела программы «Время», а потом ее политического обозревателя. Кстати, его не хотели брать на телеканал, ведь там уже работала спортивным комментатором сестра Молчанова — 18-кратная чемпионка СССР по большому теннису Анна Дмитриева.
Но настоящая слава придет к телеведущему в ночь на 8 марта 1987 года. Тогда в эфир вышел первый выпуск его вечерней программы «Вы где-то с ними уже встречались», которую быстро переименовали в «До и после полуночи». Это был прорыв для советского телевидения: такой свободной подачи информации, такого стильного и какого-то «не нашего» ведущего, обсуждающего с интересными гостями прежде немыслимые для центрального экрана темы, зрители не видели.
— Нас выпустили в субботу, в половине двенадцатого ночи. Говорят, это было большое потрясение для страны. И пошло-поехало… Нас было двое всего: «Взгляд» и «До и после полуночи». Больше смотреть нечего было. Поэтому и легко было стать популярным, — скромничал, вспоминая начало телевизионного пути, Владимир Молчанов.
А популярность у программы была огромная — из ежемесячной «До и после» стала еженедельной. Для политиков, писателей, деятелей искусств оказаться в студии с Владимиром Молчановым было заманчиво и престижно. Но в 1996 году телеведущий решил уйти из политической журналистики и перешел на телеканал РЕН-ТВ, где сосредоточился на культуре. Потом долго работал на телеканале РТР: был создателем тележурнала «Панорама», вел ток-шоу «Частная жизнь». А в 2009 году на телеканале «Ностальгия» возобновил выпуск своей самой популярной программы «До и после», которая выходила каждую неделю по 2012 год.
Все эти годы Владимир Кириллович не бросал свой просветительский проект «Рандеву с дилетантом» на радио «Орфей», а параллельно снимал документальные фильмы. Их в фильмографии Молчанова почти двадцать, но один очень личный — «Испанское рондо. 70 лет спустя» об испанцах, бежавших в СССР от фашизма. Таким человеком был отец его жены Консуэло Сегура, той, что стала первой и единственной любовью, его соратницей и соавтором. Ее не стало три года назад и эта потеря сильно повлияла на Владимира Кирилловича, который уже боролся с болезнью.
Жена Владимира Молчанова — Консуэло Сегура — литературовед и журналистка с польско-испанскими корнями. Была шеф-редактором всех сценариев передач супруга, а также в соавторстве с мужем пробовала себя на писательском поприще.
«Уход близких был для него страшным ударом»
— Сейчас в «Википедии» появилась информация, что Владимир Молчанов умер 11 мая, а некоторые пишут, что он умер в Тель-Авиве — так вот это вранье. Он скончался 12 мая вечером, в 23 часа, в московской больнице, — рассказывает Иван Цыбин, режиссер, продюсер, телеведущий, близкий друг Владимира Молчанова. — И в последнее время он не раз повторял, что счастлив быть в своей стране, дома, среди людей, которые близки и понятны, которым он служил много лет.
— Возможно, такая информация появилась из-за его последнего проекта — программы «До и после», которую он записал для израильского YouTube-канала Sheinkin 40?
— Это последний телепроект Владимира Кирилловича, который появился неожиданно для него самого, но за короткое время получил большое число зрителей и стал достойным завершением его большой телевизионной жизни. В Израиль он поехал по своим делам и там его застала война с Газой. Уехать он не мог, и ребята из Sheinkin 40, а там много телевизионщиков, работавших на центральных российских каналах, решили, что раз Молчанов здесь, то это отличная возможность сделать с ним программу. И они стали записывать выпуски, в которых Владимир Кириллович вспоминал о жизни, о самых интересных моментах своей работы. А это гигантский пласт: от телевизионных программ до документальных фильмов. Записывали, а когда звучала тревога, спускались в бомбоубежище. Потом просто студию перенесли в бомбоубежище. И так сделали 18 выпусков, которые показали в 2025 и 2026 годах.
— А Владимиру Кирилловичу не было трудно, ведь в последнее время он сильно болел?
— Наоборот. Мне он сказал после того, как закончились съемки программы, что очень благодарен ребятам, которые продлили его телевизионную жизнь. Он работал с удовольствием, ему было приятно, что команда канала сплотилась вокруг него, что им было интересно с ним работать и он снова почувствовал себя нужным. И это был его способ проститься со зрителями. Владимир Кириллович был реалистом и всё прекрасно понимал.
— Это тяжелое испытание, как он с ним справлялся?
— Владимир Кириллович — очень мужественный человек. И в последние годы на него многое обрушилось — и тяжелая болезнь, и личные трагедии. Знаете, я, когда думал о нем, всё чаще вспоминал блокадный дневник Тани Савичевой — помните, она записывает, как не стало мамы, папы и остальной семьи. Осталась одна Таня. Так и у Владимира Кирилловича: сначала, в 2022 году, он потерял любимую жену Консуэло, потом, летом 2024 года, любимую сестру Анну Дмитриеву, в марте этого года умерла его дочка Анечка, с которой он лежал в одной больнице и хотя бы успел попрощаться. Остались он и внук Митя. Володя держался, но уход близких, а особенно любимой дочери, был для него страшным ударом. А вот теперь остался только Митя.
— Он уже взрослый? Как он держится?
— Дмитрию Молчанову 22 года, можно сказать, что взрослый. Он работает тоже на телевидении режиссером монтажа, и мне кажется, ему достался сильный характер, как у дедушки, бабушки и тети. Держится, но тяжело ему, конечно, невероятно.
— Даже те, кто не был лично знаком с Владимиром Кирилловичем, переживают его потерю как личную трагедию…
— Да, я читаю ленты в соцсетях и они все в Молчанове — пишут замечательные слова о нем, вспоминают его передачи, вспоминают общение с ним. Пишут и академики, и дворники, и те, кто живет в деревне, и те, кто сейчас за границей, люди разных возрастов и политических взглядов. Но все скорбят, все ощущают, что ушел близкий человек. Нужно было уметь так относиться к зрителям, неважно, какой программы — на Центральном телеканале или на «Ностальгии», или даже на радио «Орфей», чтобы по тебе так горевали. У Владимира Кирилловича была удивительная энергетика, ею он пробивал телеэкран и дотягивался до каждого. А ведь телевизор — это рентген, сразу ясно, как ты относишься к зрителям. Он всем дарил тепло. А какое тепло он дарил в жизни — не передать словами.