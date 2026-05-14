«Он всё понимал и успел проститься со своими зрителями». Друг Владимира Молчанова — о последних днях телеведущего и его семье

«До и после полуночи». Нижний Новгород — Горький. Эфир 28 января 1990 г. Источник: Гостелерадиофонд / VK

Известный телеведущий, без обаятельной улыбки которого невозможно представить российский экран, работал над новым телепроектом, невзирая на болезнь. Об этом МSK1.RU рассказал его друг режиссер Иван Цыбин.

«Настоящий русский интеллигент»

— Владимир Молчанов был настоящим русским интеллигентом, с огромным багажом знаний, с невероятным кругозором, а главное — с большим сердцем. Он был открыт всему новому: свежим проектам, интересным людям, — говорит о коллеге Алексей Лысенков, тележурналист, продюсер, многолетний ведущий популярной программы «Сам себе режиссер». — К сожалению, в то время, когда мы работали на одном канале, мы были невероятно занятыми людьми и встречались не так часто, как бы хотелось. Но я всегда испытывал огромное удовольствие от нашего общения. Ужасно печально, что его не стало.

О том, что 75-летний Владимир Кириллович, много лет боровшийся с онкологическим заболеванием, скончался, рассказал его друг, известный журналист Юрий Рост: «Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Потеря велика и невосполнима». И каждый, кто в эти скорбные дни вспоминал известного тележурналиста и телеведущего, обязательно говорил о его таланте, доброте, прекрасном воспитании и энциклопедической образованности.

Что ж, у Владимира Кирилловича были хорошие гены: его мама, Марина Пастухова-Дмитриева, много лет служила актрисой в Театре Советской Армии, а отец, Кирилл Молчанов, был известным композитором и даже директором Большого тетра. Помимо опер и симфонической музыки, он писал и музыку к спектаклям, художественным фильмам и даже песням. Популярные «Огней так много золотых» и «Солдаты идут» — его сочинения.

И любовь к музыке, которую его сын Владимир будет десятилетиями прививать своим телезрителям и радиослушателям, оттуда, из детства. Но сам он выберет филологию и очень специфический нидерландский язык. В Нидерландах и начнется журналистская карьера Молчанова в агентстве печати «Новости», которая приведет его на Центральное телевидение, сначала как комментатора международного отдела программы «Время», а потом ее политического обозревателя. Кстати, его не хотели брать на телеканал, ведь там уже работала спортивным комментатором сестра Молчанова — 18-кратная чемпионка СССР по большому теннису Анна Дмитриева.

С любимой женой Консуэло они прожили 55 лет Источник: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Но настоящая слава придет к телеведущему в ночь на 8 марта 1987 года. Тогда в эфир вышел первый выпуск его вечерней программы «Вы где-то с ними уже встречались», которую быстро переименовали в «До и после полуночи». Это был прорыв для советского телевидения: такой свободной подачи информации, такого стильного и какого-то «не нашего» ведущего, обсуждающего с интересными гостями прежде немыслимые для центрального экрана темы, зрители не видели.

— Нас выпустили в субботу, в половине двенадцатого ночи. Говорят, это было большое потрясение для страны. И пошло-поехало… Нас было двое всего: «Взгляд» и «До и после полуночи». Больше смотреть нечего было. Поэтому и легко было стать популярным, — скромничал, вспоминая начало телевизионного пути, Владимир Молчанов.

А популярность у программы была огромная — из ежемесячной «До и после» стала еженедельной. Для политиков, писателей, деятелей искусств оказаться в студии с Владимиром Молчановым было заманчиво и престижно. Но в 1996 году телеведущий решил уйти из политической журналистики и перешел на телеканал РЕН-ТВ, где сосредоточился на культуре. Потом долго работал на телеканале РТР: был создателем тележурнала «Панорама», вел ток-шоу «Частная жизнь». А в 2009 году на телеканале «Ностальгия» возобновил выпуск своей самой популярной программы «До и после», которая выходила каждую неделю по 2012 год.

Все эти годы Владимир Кириллович не бросал свой просветительский проект «Рандеву с дилетантом» на радио «Орфей», а параллельно снимал документальные фильмы. Их в фильмографии Молчанова почти двадцать, но один очень личный — «Испанское рондо. 70 лет спустя» об испанцах, бежавших в СССР от фашизма. Таким человеком был отец его жены Консуэло Сегура, той, что стала первой и единственной любовью, его соратницей и соавтором. Ее не стало три года назад и эта потеря сильно повлияла на Владимира Кирилловича, который уже боролся с болезнью.

Жена Владимира Молчанова — Консуэло Сегура — литературовед и журналистка с польско-испанскими корнями. Была шеф-редактором всех сценариев передач супруга, а также в соавторстве с мужем пробовала себя на писательском поприще.

«Уход близких был для него страшным ударом»

В последний раз зрители увидели телеведущего на израильском YouTube-канале Sheinkin 40. Для него Владимир Молчанов записал 18 выпусков воспоминаний и размышлений, которые именовал всем знакомым названием «До и после». Кадр из последнего, 18-го выпуска программы Источник: YouTube-канал Sheinkin 40, 2026 год

— Сейчас в «Википедии» появилась информация, что Владимир Молчанов умер 11 мая, а некоторые пишут, что он умер в Тель-Авиве — так вот это вранье. Он скончался 12 мая вечером, в 23 часа, в московской больнице, — рассказывает Иван Цыбин, режиссер, продюсер, телеведущий, близкий друг Владимира Молчанова. — И в последнее время он не раз повторял, что счастлив быть в своей стране, дома, среди людей, которые близки и понятны, которым он служил много лет.

— Возможно, такая информация появилась из-за его последнего проекта — программы «До и после», которую он записал для израильского YouTube-канала Sheinkin 40?

— Это последний телепроект Владимира Кирилловича, который появился неожиданно для него самого, но за короткое время получил большое число зрителей и стал достойным завершением его большой телевизионной жизни. В Израиль он поехал по своим делам и там его застала война с Газой. Уехать он не мог, и ребята из Sheinkin 40, а там много телевизионщиков, работавших на центральных российских каналах, решили, что раз Молчанов здесь, то это отличная возможность сделать с ним программу. И они стали записывать выпуски, в которых Владимир Кириллович вспоминал о жизни, о самых интересных моментах своей работы. А это гигантский пласт: от телевизионных программ до документальных фильмов. Записывали, а когда звучала тревога, спускались в бомбоубежище. Потом просто студию перенесли в бомбоубежище. И так сделали 18 выпусков, которые показали в 2025 и 2026 годах.

— А Владимиру Кирилловичу не было трудно, ведь в последнее время он сильно болел?

— Наоборот. Мне он сказал после того, как закончились съемки программы, что очень благодарен ребятам, которые продлили его телевизионную жизнь. Он работал с удовольствием, ему было приятно, что команда канала сплотилась вокруг него, что им было интересно с ним работать и он снова почувствовал себя нужным. И это был его способ проститься со зрителями. Владимир Кириллович был реалистом и всё прекрасно понимал.

— Это тяжелое испытание, как он с ним справлялся?

— Владимир Кириллович — очень мужественный человек. И в последние годы на него многое обрушилось — и тяжелая болезнь, и личные трагедии. Знаете, я, когда думал о нем, всё чаще вспоминал блокадный дневник Тани Савичевой — помните, она записывает, как не стало мамы, папы и остальной семьи. Осталась одна Таня. Так и у Владимира Кирилловича: сначала, в 2022 году, он потерял любимую жену Консуэло, потом, летом 2024 года, любимую сестру Анну Дмитриеву, в марте этого года умерла его дочка Анечка, с которой он лежал в одной больнице и хотя бы успел попрощаться. Остались он и внук Митя. Володя держался, но уход близких, а особенно любимой дочери, был для него страшным ударом. А вот теперь остался только Митя.

— Он уже взрослый? Как он держится?

— Дмитрию Молчанову 22 года, можно сказать, что взрослый. Он работает тоже на телевидении режиссером монтажа, и мне кажется, ему достался сильный характер, как у дедушки, бабушки и тети. Держится, но тяжело ему, конечно, невероятно.

— Даже те, кто не был лично знаком с Владимиром Кирилловичем, переживают его потерю как личную трагедию…