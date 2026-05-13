«Жаль, что мы оказались в этой точке»: Фадеев высказался о задержании Линды

Фадеев впервые публично высказался после многочасового допроса Линды по делу о правах на его песни Источник: Максим Фадеев / T.me, lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Максим Фадеев известен не только тем, что штамповал коммерчески успешные музыкальные проекты, но и скандалами с их участниками. Артистки из группы SEREBRO, Наталья Ионова, Полина Гагарина, Наргиз, Лена Темникова — пересчитать всех, с кем у продюсера испорчены отношения, не хватит пальцев двух рук. Первой в этом послужном списке скандалов стала Светлана Гейман, известная всем по творческому псевдониму Линда.

История противостояния продюсера и певицы длится без малого три десятилетия и теперь вышла на новый виток: Линда оказалась в центре расследования о правах на старые хиты. Артистку задержали после обысков в офисе ликвидированного издательства «Джем», после чего она больше десяти часов провела на допросе в столичном МВД.

У артистки изъяли телефон, а сама она покинула здание ведомства под обязательство явки. Речь идет о деле, связанном с предполагаемым незаконным оформлением авторских прав на песни продюсера.

У певицы изъяли телефон, а сама она проходит по делу о возможной подделке документов на композиции Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Максим Фадеев, до этого предпочитавший не вступать в дискуссию, теперь довольно жестко обозначил свою позицию.

— Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей, но результата это не дало, — написал Фадеев у себя в телеграм-канале. — Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит».

Продюсер отметил, что такие вопросы «должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле».

— Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный, — объяснил Фадеев. — Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд.

Фадеев заявил, что много лет пытался решить спор о правах мирно Источник: Максим Фадеев / T.me

Таким образом, Фадеев фактически подтвердил, что инициировал правовой механизм, однако обсуждать детали расследования отказался.

По информации Ксении Собчак, директора Линды Михаила Кувшинова задержали.

— В ближайшее время его ждет суд, арест и ИВС, он проходит в качестве подозреваемого, — рассказала Собчак у себя в телеграм-канале. — Дело касается прав на песни певицы, которые ранее были у продюсера Максима Фадеева.

Известно, что Линду задержали по подозрению в присвоении прав на композиции, созданные Фадеевым, среди которых «Ворона» и треки с альбома «Песни тибетских лам». Следствие полагает, что документы на владение музыкальными произведениями могли быть подделаны.

Параллельно прошли обыски в офисах продюсерской компании «Профит» и еще одной структуры, связанной с предпринимателем Андреем Черкасовым. Он сейчас находится в СИЗО по делу о крупном мошенничестве.

Конфликт между Линдой и Фадеевым, начавшийся еще в конце 90-х, вновь перешел в острую фазу Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Корни конфликта уходят в конец 90-х. В 1998 году права на песни передали компании «Кристальная музыка», которую основал отец певицы — банкир Лев Гейман. Спустя годы этот шаг стал предметом судебных разбирательств. В период с 2009 по 2012 год стороны уже встречались в судах, где Фадеев проходил третьим лицом и тогда не заявлял претензий. Позже продюсер рассказал, что подписи на документах о передаче прав могли быть сфальсифицированы.

Продюсер настаивает: речь идет не о публичной войне, а о защите его авторских и смежных прав Источник: Максим Фадеев / T.me

Творческий союз Линды и Фадеева начался в 1993 году и завершился в 1999-м. Именно в это время появились песни, ставшие визитной карточкой артистки. По словам самой певицы, расставание произошло по инициативе продюсера. В разговоре с Ксенией Собчак она утверждала, что Фадеев прекратил общение после того, как ее отец перестал финансировать проект.