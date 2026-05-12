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Культура Готичная принцесса 90-х: чем прославилась Линда и что с ней сейчас

Готичная принцесса 90-х: чем прославилась Линда и что с ней сейчас

Артистка оказалась в центре расследования о правах на старые хиты

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Линда стала фигуранткой громкого расследования из-за претензий экс-продюсера&nbsp;— на кону хиты 90-х | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Линда стала фигуранткой громкого расследования из-за претензий экс-продюсера&nbsp;— на кону хиты 90-х | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Линда стала фигуранткой громкого расследования из-за претензий экс-продюсера — на кону хиты 90-х

Источник:

lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Имя Линды снова гремит в новостных сводках, но вовсе не из-за премьеры или тура. По данным РЕН ТВ, певицу задержали после обысков в офисе ликвидированного издательства «Джем».

Задержание Линды произошло вместе с обысками в офисах «Профит» и «Компания Ton 7». По данным «Фонтанки», обе фирмы принадлежат бизнесмену Андрею Черкасову, а офис «Профита» располагается там, где раньше находилось музыкальное издательство «Джем». Обыски связаны с документами, с помощью которых компания «Профит» и Линда якобы присвоили себе права на песни авторства Максима Фадеева.

Отношения между продюсером и его бывшей подопечной давно перешли из творческой плоскости в юридическую. Линда не раз говорила, что ей якобы мешают исполнять собственные хиты. Фадеев же настаивает на обратном и утверждает, что его подпись могли подделать.

После разрыва сотрудничества Максим Фадеев заявлял, что его подпись на документах о правах могла быть подделана | Источник: fadeevmaxim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)После разрыва сотрудничества Максим Фадеев заявлял, что его подпись на документах о правах могла быть подделана | Источник: fadeevmaxim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После разрыва сотрудничества Максим Фадеев заявлял, что его подпись на документах о правах могла быть подделана

Источник:

fadeevmaxim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В одном из публичных обращений он заявил: «До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести полную почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали».

Весной 2026 года в разговоре с Ксенией Собчак Линда ответила на обвинения, сказав, что продюсер пытается «переписать историю и забрать то, что давно принадлежит им». По ее версии, в конце 1990-х часть прав перешла к ней от компании «Кристальная музыка». Кто прав, теперь будет разбираться следствие.

Кто такая Линда и как она стала символом 90-х

Светлана Гейман родилась 29 апреля 1977 года в городе Кентау, Чимкентская область Казахской ССР. Под именем Линда ее узнала вся страна. В Москву семья перебралась, когда будущей звезде было 15. В столице она занималась вокалом у Владимира Хачатурова и Наталии Андриановой, а также у Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

Альбом «Ворона» в 1996 году стал культовым и закрепил за Линдой статус главной альтернативной певицы 90-х | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Альбом «Ворона» в 1996 году стал культовым и закрепил за Линдой статус главной альтернативной певицы 90-х | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Альбом «Ворона» в 1996 году стал культовым и закрепил за Линдой статус главной альтернативной певицы 90-х

Источник:

lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2017 году продюсер публично предложил певице возобновить сотрудничество | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В 2017 году продюсер публично предложил певице возобновить сотрудничество | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2017 году продюсер публично предложил певице возобновить сотрудничество

Источник:

lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первые шаги в шоу-бизнесе пришлись на начало 1990-х. В 1993 году она сотрудничала с Виталием Окороковым и Владимиром Матецким. Тогда появились композиции I want your sex, «Нон-стоп» и «Игра с огнем». Клип на последнюю снял Федор Бондарчук.

Переломным моментом стало знакомство с Максимом Фадеевым. Именно в этот период был создан ее уникальный образ «девушки-загадки» и записаны главные хиты.

Их союз подарил российской сцене проект с мистическим звучанием и визуальной дерзостью. В 1994 году вышел альбом «Песни тибетских лам». Для индустрии того времени это было что-то из разряда творческой инновации. Сравнения с Enigma звучали регулярно. В записи участвовала Ольга Дзусова, ставшая постоянной бэк-вокалисткой. А в песне «Сделай так» можно услышать голос семилетней Юлии Савичевой.

В 90-х певицу постоянно сравнивали с Enigma | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В 90-х певицу постоянно сравнивали с Enigma | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 90-х певицу постоянно сравнивали с Enigma

Источник:

lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Максим Фадеев в 1994 году спродюсировал «Песни тибетских лам» и придумал для Линды мистический сценический образ | Источник: fadeevmaxim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Максим Фадеев в 1994 году спродюсировал «Песни тибетских лам» и придумал для Линды мистический сценический образ | Источник: fadeevmaxim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Максим Фадеев в 1994 году спродюсировал «Песни тибетских лам» и придумал для Линды мистический сценический образ

Источник:

fadeevmaxim / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Настоящий взрыв случился в 1996-м, когда появился альбом «Ворона». Пластинка быстро получила статус культовой. «Мало огня» превратилась в трек, ставший интернет-фольклором задолго до эпохи соцсетей. Стадионы, дворцы спорта, толпы поклонников — Линду называли главной певицей страны.

Позже вышли «Плацента», «Зрение» и другие работы. Контракт с BMG Russia был подписан 21 марта 2001 года. В день презентации альбома «Зрение» команда артистки устроила эффектную акцию — поднялась над Москвой на воздушных шарах.

Почему разошлись Линда и Фадеев

Финансовый кризис 1998 года стал поворотной точкой.

Линда позже вспоминала: «Когда у нас началась дикая популярность, между нами начала разрастаться пропасть. Ему всего было мало или недостаточно».

По ее словам, после экономических потрясений продюсер «постепенно растворился из ее жизни». И добавляла: «Макс понял, что легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло».

Саунд-продюсером ее альбома «Карандаши и спички» стал трехкратный обладатель «Грэмми» Хэйден Бендалл | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Саунд-продюсером ее альбома «Карандаши и спички» стал трехкратный обладатель «Грэмми» Хэйден Бендалл | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Саунд-продюсером ее альбома «Карандаши и спички» стал трехкратный обладатель «Грэмми» Хэйден Бендалл

Источник:

lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2017 году Фадеев неожиданно предложил экс-музе вновь поработать вместе. В соцсетях он написал: «Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну-единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел».

Ответ последовал со сцены в Красноярске. Линда объявила: «Один попутчик моей жизни задал мне вопрос. Большое количество людей ждет ответ. Он прозвучит в песне „Ответ 21“, которая родилась буквально вчера». На возобновление сотрудничества певица не согласилась.

Куда пропала певица

В конце 90-х сотрудничество с Фадеевым прекратилось. Линда продолжила карьеру самостоятельно, экспериментируя с готическим роком и альтернативой.

После разрыва с продюсером артистка выпустила еще семь студийных альбомов. Среди наиболее заметных — «АтакА» с песнями «Цепи и кольца», «Беги», «Агония», «Так кричали птицы». В 2013 году вышел диск «ЛАЙ, @!», получивший положительные отзывы и признанный лучшим по версии MusicBox. Саунд-продюсером альбома «Карандаши и спички» стал обладатель трех «Грэмми» Хэйден Бендалл, работавший с Bee Gees, Queen, Полом Маккартни и Тиной Тернер.

С 2008 года Линда жила в Греции. В 2012-м она обвенчалась с музыкантом Стефаносом Корколисом, но спустя два года союз распался. Детей в браке не было. В 2015 году Линда стала гостьей шоу «Битва экстрасенсов» (16+). Одна из участниц, Мэрилин Керро, тогда упомянула о тяжелом расставании артистки — и попала в точку.

В 2012 году Линда обвенчалась со Стефаносом Корколисом, но спустя два года брак распался | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В 2012 году Линда обвенчалась со Стефаносом Корколисом, но спустя два года брак распался | Источник: lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2012 году Линда обвенчалась со Стефаносом Корколисом, но спустя два года брак распался

Источник:

lindageyman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Где она сейчас

Последний на сегодня альбом — «ДНК мира» — вышел в 2020 году. В 2021-м певица представила обновленную версию «Скорпионов», в 2023-м — ремикс «Киты-кошки» и композицию «Я не они». Концерты продолжались, но без прежней частоты.

Теперь же имя Линды звучит в контексте уголовного расследования. В 2025 году Фадеев обвинил группу лиц в мошеннической схеме, из-за которой, по его словам, он лишился прав на музыку, написанную для певицы в 1998-м. Он настаивал на экспертизе документов и выражал готовность сотрудничать со следствием «по вновь открывшимся обстоятельствам».

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Линда Максим Фадеев Биография
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Комментарии
3
Гость
13 мая, 13:17
"В 90-х певицу постоянно сравнивали с Enigma", - где хоть вы вычитали эту лютую чушь, зумеры? Никто их никогда не сравнивал
Гость
13 мая, 12:22
На Мерлина Менсона похожа. Косплей?
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