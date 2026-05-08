Не стало звезды сериалов «Возвращение Мухтара» и «Марш Турецкого»

Николаев сыграл десятки ролей в кино и сериалах Источник: Кадр из сериала «Марш Турецкого», 4 сезон, режиссер Олег Штром, Студия 2В, 2007 год

Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев, известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Марш Турецкого», «Маргоша», скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщили в Российском Молодежном театре (РАМТ), где он работал в течение 12 лет.

«Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память! О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно», — говорится в Telegram-канале театра.

По сведениям ТАСС, последний раз Николаев приходил в РАМТ в 2025 году. Он болел и ранее перенес инсульт. Точные причины смерти актера не уточняются.

Вячеслав Николаев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Работал в театре «Сфера» и Театре сатиры, а с 2006 по 2018 год — в РАМТе.