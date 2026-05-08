Не стало звезды сериалов «Возвращение Мухтара» и «Марш Турецкого»

Заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев, известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Марш Турецкого», «Маргоша», скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщили в Российском Молодежном театре (РАМТ), где он работал в течение 12 лет.
«Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память! О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно», — говорится в Telegram-канале театра.
По сведениям ТАСС, последний раз Николаев приходил в РАМТ в 2025 году. Он болел и ранее перенес инсульт. Точные причины смерти актера не уточняются.
Вячеслав Николаев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Работал в театре «Сфера» и Театре сатиры, а с 2006 по 2018 год — в РАМТе.
Среди сериалов с его участием — «Возвращение Мухтара» (роль Алексея Иванова), «Кодекс чести» и «Кодекс чести 2» (роль Сергея Дергачёва), «Ландыш серебристый», «Сыщики», «Марш Турецкого» (роль Переверзина), «Маргоша» (роль Александра, коллеги главной героини), «Рублёвка Live», «Аэропорт», «Кулагин и партнёры» и другие. На театральной сцене Николаев запомнился участием в спектаклях «Доктор Живаго», «Остров Крым», «Алые паруса», «Приключение капитана Врунгеля» и других.