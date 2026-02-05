Хабенский, что ты натворил?! Почему вы круто пожалеете, если не увидите фильм «Здесь был Юра»

Ребята берут на время в свою коммуналку взрослого дядю Юру Источник: «Здесь был Юра», Bosfor Pictures, «Вольга», режиссер Сергей Малкин (2025)

5 февраля на экраны выходит фильм «Здесь был Юра» (18+). Его главным героем стал взрослый человек с ментальными особенностями, он не может говорить и ведет себя как маленький ребенок. Картину широко обсуждали на российских фестивалях. Многие кинокритики назвали фильм событием этой зимы.

Режиссером проекта стал Сергей Малкин. Главные роли исполнили Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма и Даша Котрелевы и другие актеры.

Одной из первых картину удалось посмотреть нашей коллеге Ольге Якунчевой из 59.RU. Далее — ее впечатления от первого лица.

В фильме рассказывается о молодых людях — музыкантах Олеге и Сергее, живущих в съемной коммунальной квартире. Мама одного из них просит ребят на время взять к себе дядю Олега Юру и присмотреть за ним. Мужчину нельзя оставлять одного из-за его беспомощности.

Главного героя сыграл Константин Хабенский Источник: трейлер фильма «Здесь был Юра», Bosfor Pictures, «Вольга» (2025)

С первых же минут у зрителя создается впечатление, что они сами попали в кадр и живут вместе с героями в их раздолбанной коммуналке. Камера движется за спинами героев, потом переходит на лица и крупно их показывает, причем не в формате идеально выверенного кадра, а словно случайно выхваченного. Многие сцены сняты не со штатива, а «с руки», поэтому зрителя не покидает ощущения сиюминутности происходящего.

Константин Хабенский в этом фильме не похож на себя Источник: «Здесь был Юра», Bosfor Pictures, «Вольга», режиссер Сергей Малкин (2025)

На встрече с пермяками после премьеры режиссер Сергей Малкин признался в своем интересе к документальному кино, в котором работал еще со времен института. Оператор Филипп Задорожный, работавший над фильмом, тоже снимал документальное кино, и в фильме чувствуется его интерес к живому кадру.

Главный герой — дядя Юра — в фильме появляется не сразу. По сюжету молодые люди приходят за ним в полицейский участок, куда он ошибочно попал с подвыпившим братом.

Я не сразу узнала в главном герое Константина Хабенского, настолько он иной в этом фильме. Отчасти за счет грима, отчасти за счет характерной для людей с ментальными особенностями пластики движения, которую он перенял. Актер настолько проникся героем и вжился в роль, что уже даже ты, человек из зрительного зала, невольно хочешь протянуть ему пульт от телевизора и помочь открыть дверь.

Дяде Юре неловко в большой компании Источник: «Здесь был Юра», Bosfor Pictures, «Вольга», режиссер Сергей Малкин (2025)

Сначала друзья с осторожностью принимают нового взрослого товарища в свою компанию. Они не знают, как себя с ним вести, как объяснить элементарные бытовые вещи, но потом их отношения становятся всё естественней, они начинают чувствовать его своим другом и даже устраивают Юре скромный день рождения.

Ребята устраивают Юре день рождения Источник: «Здесь был Юра», Bosfor Pictures, «Вольга», режиссер Сергей Малкин (2025)

Чтобы не оставлять дядю Юру одного, они берут его с собой везде, даже на интервью и собственный концерт. Во время выступления, когда ребята оказываются на сцене, Юра выходит из клуба и теряется. На его поиски бросается Олег. Он находит дядю, съежившегося и спрятавшегося за мусорным баком. В этот момент почти физически ощущаешь страх Юры перед этим громким и непонятным миром.

После этого следует трогательная сцена, где Олег пытается согреть и успокоить дядю, набрав ему теплую ванну и усадив в нее. В нагой согбенной фигуре особенно очевидна беспомощность ребенка внутри взрослого тела. Он дрожит и всё не может согреться, и ты дрожишь вместе с ним. Это одна из самых сильных сцен в фильме. Считаю, что нужно большое актерское мужество, чтобы не бояться играть такого героя — некрасивого снаружи, странного и нелепого.

Молодых ребят-музыкантов талантливо играют Денис Парамонов и Кузьма Котрелёв. Отношения друзей трогательные и искренние, а диалоги непосредственные и живые. Герои легко дружат — хоть и ссорятся, тут же смеются и опять становятся не разлей вода. На фоне старой раздолбанной коммуналки их дружба кажется настоящей ценностью, наполненной светом.

Этот фильм — всего лишь об эпизоде, кусочке из жизни молодых людей. Но именно за это время, проведенное с Юрой, в них что-то меняется. Как будто они начинают видеть мир его глазами — неспешным, завораживающим красотой, любовью и светом.

Дядя Юра отлично вписался в компанию друзей Источник: «Здесь был Юра», Bosfor Pictures, «Вольга», режиссер Сергей Малкин (2025)