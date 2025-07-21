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Культура Из Ярославского музея-заповедника решили убрать частную колокольную установку. Власти назвали причину

Из Ярославского музея-заповедника решили убрать частную колокольную установку. Власти назвали причину

Люди подписывают петицию за сохранение оборудования

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3 комментария
В Ярославском музее-заповеднике разразился скандал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославском музее-заповеднике разразился скандал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском музее-заповеднике разразился скандал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле разгорается скандал из-за передвижной колокольной установки в музее-заповеднике. Жительница города Ирина Федорычева создала петицию, чтобы сохранить музыкальный инструмент.

«Жители Ярославля и гости города, хоть раз посетившие Ярославский музей-заповедник, наверняка знакомы с мелодичными звонами передвижной колокольной установки. Этот уникальный инструмент, состоящий из 18 колоколов, был создан талантливым звонарем Андреем Федорычевым. На нём исполняются сложнейшие авторские звоны, которые многие годы радуют как туристов, так и местных жителей. К сожалению, новое руководство музея не видит возможности сохранить „передвижку“ на территории комплекса и просит звонаря убрать инструмент, завершив работу в музее-заповеднике», — рассказала Ирина.

По ее словам, инструменты подобного рода не могут находиться на неохраняемой территории. Ирина рассказала, что это ставит под угрозу будущее установки.

«Так как альтернативные варианты размещения в нашем городе отсутствуют. Мы обращаемся к руководству музея с просьбой обратить внимание на художественную ценность данного инструмента и уникальность звонов Андрея Федорычева. Мы надеемся на возможность диалога для обсуждения путей сохранения передвижной звонницы на территории Ярославского музея-заповедника», — уточнила Ирина Федорычева.

Петиция уже собрала 495 голосов за сохранение инструмента. Тем временем в Министерстве культуры Ярославской области корреспонденту 76.RU объяснили, из-за чего возникла проблема.

Как рассказали власти, на территории Ярославского музея-заповедника действуют две звонницы: большая, расположенная напротив входа со стороны реки Которосль, и малая, примыкающая к Святым воротам. Они обе действующие.

«С июля 2025 года на большой звоннице проходят регулярные концерты. На звоннице работает старший звонарь Ярославской епархии Владимир Дегтярёв», — уточнили в региональном Минкульте.

Переносной набор колоколов, о котором говорит Ирина Федорычева, является частной собственностью.

«Он не включён в состав музейной коллекции, взаимоотношения между ним и музеем не оформлены документально, что нарушает требования законодательства. Администрация музея сделала предложение собственнику колоколов по совместной работе. Официальный ответ от предпринимателя не получен», — говорится в ответе Минкульта.

Получается, что для дальнейшего диалога, предприниматель должен выйти на связь с администрацией музея и обсудить сотрудничество.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Музей-заповедник Минкульт Петиция
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Комментарии
3
Гость
52 минуты
Властям ярославским делать больше нечего?
Гость
19 минут
поставьте в духе стабильного времени колонки с муэдзином Люди простые люди просили умоляли об этом
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