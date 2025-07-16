Похоронили в одной могиле с трагически погибшей женой. Как в Москве простились с режиссером Юрием Морозом: репортаж

Дочка режиссера Дарья Мороз пыталась улыбаться, но не могла сдержать слез Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В среду, 16 июля, в Москве простились с режиссером и актером Юрием Морозом. Он скончался в ночь на 15 июля в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Церемония прошла в траурном зале Центральной клинической больницы № 1. В холле выставили портрет Мороза и зажгли несколько свечей. Около фотографии поставили несколько венков — от Союза кинематографистов России и от пианиста Ивана Рудина.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Около входа в ЦКБ с самого утра собрались его родственники, друзья и коллеги. Одними из первых на траурную церемонию приехали 41-летняя дочь режиссера, актриса Дарья Мороз, и 48-летняя жена, актриса Виктория Исакова. Вдова выглядела взволнованной и часто отходила обсуждать детали похорон. Многие пришедшие шепотом рассуждали о том, как актрисам тяжело после потери мужа и отца.

Вдова Мороза сдерживала слезы и подходила к пришедшим, чтобы обнять их и немного приободрить. Дарья Мороз прятала глаза за солнечными очками и тоже пыталась не заплакать. Она тоже подходила к своим знакомым, чтобы принять соболезнования и обняться.

Виктория Исакова была женой Юрия Мороза с 2003 года Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Также на прощании заметили единственную внучку советского кинорежиссера Леонида Гайдая — Ольгу Худякову. Ее семья поддерживает теплые отношения с Дарьей Мороз. В руках у Ольги был большой букет из красных роз. В мае Дарья Мороз посетила похороны вдовы Леонида Гайдая, чтобы поддержать Ольгу.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На прощание с Юрием Морозом приехал и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей. Эрнст возложил к гробу кинорежиссера букет красных роз и поблагодарил «девчонок» Мороза.

«Несмотря на то что в жизни Юрия были и трагедии, у Юрия было только счастье. И главным счастьем у Юрия была Вика, Даша и Варя (жена, старшая 41-летняя и младшая 9-летняя дочери режиссера. — Прим. ред.). И он про это часто говорил, он этим наслаждался. Спасибо вам, девчонки, за то, что дали ему столько счастья», — сказал Константин Эрнст.

Также проводить в последний путь Юрия Мороза пришли актеры Евгений Герасимов и Павел Деревянко, а также президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров.

Герасимов рассказал журналистам, что их с Юрием Морозом становление происходило примерно в одно время. Он назвал его тонким и талантливым человеком. По словам Герасимова, его супруга любит пересматривать сериал Мороза «Каменская» (18+).

«Жизнь он прожил очень красиво, ярко, не было ни одной ситуации ни в кинематографической, ни в другой нашей культурной среде, чтобы он был замешан в каких-то интригах, в каких-то пороках», — рассказал Герасимов.

Подруга вдовы режиссера Виктории Исаковой рассказала, что Юрий Мороз тяжело болел, но старался работать до последнего дня. Когда он умирал, рядом с ним лежали жена и дочь Дарья Мороз. Продюсер ушел из жизни тихо.

Дарья Мороз рассказала, что ее отец был теплым и домашним человеком, без какого-либо пафоса. Она также поделилась трогательной историей из рабочих будней папы, зачитав сообщения из соцсетей.

«Мой сын снимался у вашего папы в 2006-м в „Братьях Карамазовых“ (18+). Играл Алешу Карамазова в детстве. Я была восхищена выдержкой вашего отца по съемкам детей. Начинается с того, что все братья отнимают большую тую. И ваш папа говорит таким сказочным, завораживающим голосом: „А давайте прислоним ухо, послушаем, что дерево говорит“», — зачитала Дарья Мороз.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Также проститься с Юрием Морозом приехали музыкант Гарик Сукачев и актеры Максим Виторган, Александр Жигалкин и Анатолий Кот.

Посреди траурного зала ЦКБ поставили гроб с телом Юрия Мороза. На постаменте разместили корзины с цветами, а рядом с ним — несколько венков.

Источник: MSK1.RU

Режиссер и телеведущий Александр Олейников рассказал, что они с Юрием Морозом «много что сотворили». Единственное, что не успели, — так это поссориться.

По его словам, Мороз не был слабым и податливым и всегда достигал своих целей, при этом был очень деликатным человеком. Даже на площадке, по его словам, режиссер был спокоен, и даже если повышал голос, то никого не задевал.

«Мы поняли, что он должен был уйти, чтобы мы сумели понять… Он был одним из главных организаторов нашего поколения. Это было начало 1990-х, тот самый период, когда было сплошное телевидение. Он каким-то образом сумел организовать всё наше достаточно уникальное поколение. Уникальное тем, что в нем не было возраста. И это его была идея — создать Ассоциацию молодых кинематографистов, объединить каким-то образом, чтобы люди были вместе», — рассказал журналистам Александр Олейников.

Александр Олейников Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После окончания церемонии прощания траурный кортеж отправился на Ваганьковское кладбище. Вскоре там собрались самые близкие родственники Юрия Мороза и друзья. Родные кинорежиссера общались между собой, а Максим Виторган прогуливался по территории: недалеко похоронена его мама — советская актриса Анна Балтер.

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

После того как тело режиссера привезли к кладбищу, родственники пошли в храм на отпевание. Посторонних внутрь не пускали, Дарья Мороз попросила всех уйти.

Спустя час траурная процессия направилась в сторону могилы Юрия Мороза. Виктория Исакова не смогла смотреть, как ее мужа опускают в землю, и отвернулась, передает корреспондент MSK1.RU.

Режиссера похоронили с его бывшей женой Мариной Левтовой, актрисой, матерью Дарьи Мороз, — она трагически погибла в 2000 году во время аварии на снегоходе. Памятник Левтовой убрали с могилы — потом здесь установят общий с Морозом постамент.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Могила Юрия Мороза усыпана огромными букетами цветов. Среди них — венки, которые прислали Первый канал и компания «Марс Медиа». «С глубокой скорбью. Вечная память…» — гласит надпись на ленте последнего.

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Ранее MSK1.RU вспоминал жизненный путь Юрия Мороза — от дебютных фильмов до популярных сериалов «Каменская» и «Ликвидация» (18+), а также рассказывал истории его любви.