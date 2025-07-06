«Я бы ничего не поменял в жизни»: как шеф-повар из России работал в семье Чарли Чаплина и снимался с Хитом Леджером в одном фильме

Евгений живет в России Источник: Лина Саитова / 116.RU

54-летний Евгений Сидоренко живет в Казани и работает бренд-шефом в крупном пивном ресторане. Он, до того как переехал в столицу Татарстана, снялся в кино, попутешествовал по миру и поработал персональным поваром в семье Чарли Чаплина (да-да, того самого комика). В Праге Евгения прозвали «играющим поваром». Редакция 116.RU поговорила с Сидоренко о его страсти к еде, искусству и миру.

Источник: 116.RU

«Все, чего я хотел, воплотилось в жизнь»

Большую часть жизни Евгений провел в Европе. В Чехию он приехал в начале 90-х. На тот момент будущему повару было чуть больше двадцати. А родился и вырос он в Брянске.

После школы хотел поступать в музыкальное училище. Подумал, что если с этим не сложится, то пойдет в поварское. Джаз и кулинария — две его страсти. Тогда Евгений поступил в музыкальное училище, а параллельно начал работать в цирке. Тогда же в первый раз «распробовал кухню».

— Мне было 16 лет. Работал в цирке, бегал подрабатывать везде, куда зовут. Был сторожем в детском саду, там познакомился с поваром. Сказал ему: «А я мечтал о кулинарии». Стал с людьми на кухне проводить время. Постепенно стал выходить на смены и помогать, — вспоминает Евгений.

Тогда он и не думал, что кулинария станет его основной работой. Все-таки в приоритете было окончить музыкальное училище. Евгений планировал поступить в консерваторию и продолжить заниматься музыкой. Однако предложили поехать в Прагу. Туда он переехал сразу после музучилища.

Кухня и любовь к еде привели меня к новым знакомствам. Благодаря этому моя работа живет и продолжается. Евгений Сидоренко бренд-шеф

В Чехии он работал в нескольких цирках. Однако зимой учреждения простаивали, представлений не было. И Евгений пошел на подработку в джаз-клуб. Смены там начинались в 7–8 вечера. В заведении будущий шеф познакомился с лучшим другом, тот как раз собирался поступать в поварское училище.

— Я тогда ему сказал: «О, а у меня как раз свободное время. Давай я с тобой тоже поступлю». И потихонечку музыка стала уходить на второй план, — говорит он.

У Евгения не возникло проблем с поступлением в кулинарное училище. С языками всегда было всё отлично: по-английски разговаривал он свободно, хоть и с небольшим акцентом. Училище дало повару базу, а также возможность увидеть мир.

— Чего дома сидеть? Поработали в Мюнхене, потом — Франция, Испания. Уезжал в Америку на год, на корабле отработал в Карибике. Вернулся назад, готовил в Ницце, а затем в Австрии. Прекратил и осел только тогда, когда пришлось заботиться о супруге. Она тогда сильно заболела, — рассказывает повар.

В Праге Евгений с супругой держали две господы — уютные трактиры, где можно выпить пива. По словам бренд-шефа, заведения были джазовыми. И частенько он сам играл там: принимал заказы, готовил, а после выходил и импровизировал на трубе.

— Я стал играющим поваром. У меня всё, чего я хотел, воплотилось в жизнь. Я хотел стать либо музыкантом, либо поваром. А получилось, что стал и тем, и тем. Искусство и кулинария — это то, чего я всегда хотел. Я бы ничего не поменял в своей жизни, — объясняет он.

«Заходишь и понимаешь: в этом кресле сидел сам Чарли Чаплин»

Когда Евгений работал в цирке в Швейцарии, он познакомился с сыном Чарли Чаплина — Юджином. Чаплин-младший был режиссером программы в цирке и частенько захаживал к Евгению в буфет.

Когда он уходил на другую работу, позвал повара с собой. Следующие два года Евгений работал на семью Чаплина в доме, который находится возле Женевского озера в Альпах.

— На втором этаже жил он сам, а на первом у него всё осталось так, как было при отце. Этот этаж был как музей. Заходишь в кабинет и понимаешь: в этом кресле сидел сам Чарли Чаплин. Великий человек для меня. А тут ты попадаешь в его дом, где живешь и кормишь его сына, внуков. Даже не мечтал о таком, просто так получилось, — говорит Евгений.

Евгений и сын Чарли Чаплина — Юджин Источник: Евгений Сидоренко / Instagram*

По утрам Евгений рано вставал и шел на рынок. Закупался он сразу на несколько дней. Вначале меню заранее согласовывали: оговаривали, что можно, а что нельзя. Потом, исходя из этого, Евгений сам выбирал, что готовить на завтрак, обед и ужин.

— Городишко маленький, все друг друга знают. Через месяц все уже были в курсе, у кого я работаю и какие продукты мне нужны. Потом уже приезжал на велосипеде, а там сразу для меня готово всё, оставалось только отдать деньги, — вспоминает Евгений.

Для семьи Чаплина повар покупал свежую рыбу, мясо, сыр и молоко. Летом в дом Чаплина приезжали его трое детей. Иногда в гости к семье заходили друзья и близкие. Для них меню продумывалось отдельно.

— Бывает, выйдешь, сядешь с сигаретой и кофе. Такая тишина, спокойствие. И вокруг сплошная красота, — с улыбкой рассказывает Евгений.

Евгений в Швейцарии Источник: Евгений Сидоренко / Instagram*

«Съемки в фильмах не для меня»

Евгения можно увидеть не только на кухне, но и на экране. Повар снимался в нескольких фильмах. Всё произошедшее — чистая случайность. В 1999 году он был в Америке, прогуливался по городу. Его остановил незнакомый мужчина, протянул визитку и предложил сняться в фильме.

— Утром я проснулся, думал, идти или не идти. Все-таки поехал. Там тот мужчина привел еще одного мужика, это, как потом оказалось, был режиссер. Он кивнул головой и сказал: «Берем тебя в один эпизод фильма», — вспоминает Евгений.

Тогда повар не стал вдаваться в подробности. Ему объяснили, что на площадке снимают историческое кино про рыцарей. Так повар попал в фильм Брайана Хелгеленда «История рыцаря» (12+), где главную роль исполнил знаменитый актер Хит Леджер. Сам Евгений сыграл воеводу.

Эпизод с Евгением снимали полтора месяца. За съемки новоиспеченному актеру платили каждый день, и это, по признанию нашего героя, были очень неплохие деньги. Еще одну сцену снимали в старом замке ночью. За нее была двойная плата.

— Конечно, общался на съемках с другими актерами. Но там были те, которых я практически нигде не видел. Хит Леджер на тот момент не был настолько известен, — говорит Евгений.

После этого он снимался в Чехии: рекламировал пиво. На съемках познакомился с ребятами, которые пригласили поучаствовать в полнометражном фильме «Первая любовь» (13+). Несколько дней Евгений работал на одной площадке с актером Джеймсом Фоксом.

Я знаменитый фильм «Анна Каренина» (16+) с ним в главной роли ни разу в жизни не смотрел. Он тогда сказал: «Я Джеймс Фокс». Я ответил: «А я Женя…» Евгений Сидоренко бренд-шеф

Однако актерское мастерство Евгения не зацепило. Как он объясняет, ему тогда нужно было сменить обстановку.

— Это не мое. Кухня — мое все, джаз и фестивали — тоже мое. А съемки в фильмах не для меня. Я люблю петь, готовить, — говорит Евгений.

На съемках с Джеймсом Фоксом Источник: Евгений Сидоренко / Instagram*

«Тут своя атмосфера, что-то неповторимое»

Жена Евгения — из Казани, поэтому супруги, пожив в Праге, решили переехать туда. В столице Татарстана повар не почувствовал разницы с Европой. Он надеялся, что хотя бы месяц-другой будет знакомиться с городом и осматривать все его места. Но его быстро, буквально за несколько недель, пригласили на работу, поэтому большую часть времени он проводил там.

— Даже не думал, что останусь без работы. Знаю, поваров всегда не хватает. Позвонили, предложили стать шеф-поваром. На следующий день после собеседования я вышел на работу, — говорит Евгений.

В выходные и свободное время повар вместе с семьей исследовал Казань. На тот момент Евгений не был в России около двадцати лет. Всё было в новинку.

Я не представлял, чего мне ждать. Я же только по телевизору смотрел, как здесь всё меняется. Евгений Сидоренко бренд-шеф

В первую очередь повару показали центр и основные достопримечательности. Евгений сразу подметил, что здесь по сравнению с Европой меньше зелени и парков, где можно гулять. Для него это важно, потому что повар не любит проводить свободное время дома перед телевизором.

— Наверное, только в этом пункте Европа выигрывает, а в остальном нет. Жизнь здесь намного дешевле. Многие меня спрашивают, зачем я сюда переехал. А вы знаете, здесь, в Казани, своя какая-то атмосфера, что-то неповторимое. Так же как и в Праге, — считает повар.

«Я бы кулинарию ни на что в жизни не променял»

Евгений — бренд-шеф и амбассадор известной баварской пивоварни, которую привез в Казань ресторатор Айрат Гарипов. Сидоренко не готовит, а консультирует команду, помогает разрабатывать меню и передает свой опыт.

— Вся эта чешская кухня — она моя родная, можно сказать. Я здесь, чтобы передавать знания, рецепты, чтобы то, что готовят шеф-повар и повара, было максимально приближено к оригиналу, — объясняет бренд-шеф.

Помимо этого, вот уже четыре года Евгений преподает в Международном колледже сервиса. В группе, которую он курирует, многие студенты работают по профессии, на крупных и престижных предприятиях. Однако сейчас, как отмечает бренд-шеф, молодые люди выбирают профессию повара вовсе не по своей воле.

Источник: Лина Саитова / 116.RU

— Скорее всего, таким родители говорят, что кухня — это еда, тепло. Но они приходят и понимают, что это совершенно далеко от реальности. Порезы, двенадцатичасовые смены, варикоз и болезнь сердца. Когда они это понимают, то здесь остаются те, кто на самом деле решил отдать жизнь этому. Я бы кулинарию ни на что в жизни не променял, — объясняет Евгений.

Он также ведет поварское и кондитерское дело. Преподает чаще всего старшекурсникам. Объясняет это тем, что первый год в колледже общеобразовательный. Далее Евгений выдает студентам азы кулинарии: начинает с истории блюд, подготовки оборудования.

Позже студенты под руководством Евгения переходят к готовке. Повар учит их делать соусы. Потом уже дело доходит и до самих блюд. Он отмечает, что в учреждении для обучения студентов есть все условия. Например, хорошая лаборатория, где можно оттачивать навыки.

Главное, чтобы таких безумцев, как я, любящих свою профессию, стало больше. Тогда и кухня у нас здесь будет лучше. Евгений Сидоренко бренд-шеф

Евгений признается: он никогда не думал, что ему понравится преподавательская деятельность. Но чем больше времени он проводит со студентами, тем больше убеждается в том, что ему интересно с ними работать. Подкупает неподдельный интерес, то, как задают вопросы и впитывают каждое слово.

— Учишься этой непринужденности. Смотрю на студентов и понимаю, что не чувствую себя на свой возраст. По мне не скажешь, что я уже четырежды дедушка. Общаясь с такими ребятами, осознаёшь: годами ты уже взрослый, а в мозгах-то всё равно тебе те самые двадцать шесть лет, — с улыбкой говорит Евгений.

Источник: Лина Саитова / 116.RU