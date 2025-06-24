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Культура Фоторепортаж Баринов упал на колени, а дочь пришлось вести под руки. Как в Москве простились с Валентиной Талызиной — репортаж

Баринов упал на колени, а дочь пришлось вести под руки. Как в Москве простились с Валентиной Талызиной — репортаж

Звезде фильма «Ирония судьбы» было 90 лет

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2 комментария
Родственники и коллеги Валентины Талызиной не могли сдержать слез | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Индира Лебедева / StarHit.ruРодственники и коллеги Валентины Талызиной не могли сдержать слез | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Индира Лебедева / StarHit.ru

Родственники и коллеги Валентины Талызиной не могли сдержать слез

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU, Индира Лебедева / StarHit.ru

Сегодня, 24 июня, в Москве простились с актрисой театра и кино Валентиной Талызиной. По предварительной информации, причиной смерти 90-летней артистки стала онкология.

В театре Моссовета, где Талызина служила с 50-х годов, прошла церемония прощания. На нее пришли близкие, друзья и коллеги. Гроб с телом актрисы установили на постаменте на сцене. У него положили медали Талызиной, а вокруг — памятные венки.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Поклонники актрисы начали приходить к зданию театра еще задолго до начала церемонии. Не все из них остались, чтобы зайти внутрь, некоторые просто оставляли цветы в память о Талызиной у входа.

На церемонию прощания приехал экс-кандидат в президенты РФ и экс-депутат Госдумы Сергей Бабурин.

«Сегодня мы прощаемся не только с великой актрисой. Мы прощаемся с тем советским кинематографом, советским театром, который был разный: трепетный и жесткий, ироничный и простой, но всегда добрый. Для всех нас это большая потеря», — заявил он со сцены.

Источник:

Индира Лебедева / StarHit.ru

В начале церемонии зачитали телеграмму от Владимира Путина. Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли отметил, что театр сейчас в отпуске — прийти смогли не все, но очень многие постарались выделить время. Затем своими воспоминаниями о Валентине Талызиной поделились ее коллеги по сцене.

«Мы с Валентиной 30 лет назад играли спектакль „Внезапно прошлым летом“. Там она говорила в диалоге со мной: „Чтобы не стареть, надо сопротивляться“. Этот девиз у нее засел очень прочно. Валентина Талызина не старела», — рассказал со сцены театра Моссовета актер Александр Яцко.

Александр Яцко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександр Яцко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр Яцко

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актер Владимир Сулимов в своей памятной речи рассказал, что Валентина Талызина была прекрасным человеком.

«Я много слышал и видел по телевизору, как кто-то ее обвиняет в чем-то. Странно. Я с ней 65 лет знаком, у нас были необычные отношения: все назвали ее острой и язвительной, а у нас не было ни одного конфликта или ссоры. Валя была коллективистка. Она хотела, чтобы не одна она, а театр был успешным», — вспомнил он.

Владимир Сулимов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Сулимов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Сулимов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Валерий Баринов рассказал, что Валентина Талызина всегда была энергичной. Несмотря на болезнь, она до последнего старалась выйти на сцену.

«Я не могу назвать актеров, которые рядом стоят с ней. Этот человек всех заряжал своей энергией. 90 лет, мы говорим длинный срок. Их не хватило, чтобы выразить всё то, что в нее было заложено Господом. Небольшую часть она успела до нас донести. Светлая, вечная память», — сказал он.

Затем артист подошел к гробу актрисы и попрощался с ней лично. А после — к дочке Валентины Талызиной, Ксении Хаировой, и встал перед ней на колени.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса и театральный режиссер Ольга Анохина рассказала, что Талызина была разносторонней актрисой.

«Мне посчастливилось видеть ее в очень ранних ролях. Блистательная абсолютно. Мы привыкли думать, что ей подвластны комедийные роли, а она могла играть глубоко трагические», — вспоминает она.

По ее словам, характер у Валентины Талызиной был бойкий и нелегкий. Иногда коллеги обходили ее стороной.

«На последнем спектакле „Пиковая дама“ ее символично выводили в белом, под руки. Я тогда понимала, что скоро нам, наверное, придется попрощаться», — с горечью добавила она.

Ольга Анохина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОльга Анохина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ольга Анохина

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Также проститься с Валентиной Талызиной пришли актриса Юлия Высоцкая со своим мужем режиссером Андреем Кончаловским, писатель Олег Рой, актрисы Любовь Руденко, Елена Валюшкина, театральный режиссер Игорь Яцко и другие коллеги артистки.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Любовь Руденко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛюбовь Руденко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Любовь Руденко

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елена Валюшкина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕлена Валюшкина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елена Валюшкина

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

После окончания церемонии прощания гроб с телом Валентины Талызиной вынесли из здания театра под бурные аплодисменты. Траурная процессия отправилась в храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, где прошло отпевание.

У могилы Валентины Талызиной на главной аллее Ваганьковского кладбища собрались десятки человек, передает корреспондент MSK1.RU. Дочь актрисы Ксения Хаирова с трудом стояла на ногах, всё время ее держали под руки, женщина не могла сдержать слез. Актер Сергей Новосад — муж внучки Талызиной, Анастасии, — не отходил от супруги ни на шаг и закрывал от камер.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
+2
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Окончания похорон родственники актрисы не дождались и уехали с кладбища пораньше. Рядом с могилой Валентины Талызиной остались многочисленные поклонники ее творчества.

Могила актрисы усыпана цветами и памятными венками — их прислали от театра Моссовета, Министерства культуры РФ, столичного департамента культуры, театра Сатиры, Андрея Малахова и других.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
+2
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Валентина Талызина оставила после себя богатое наследие: ее помнят по культовым фильмам Эльдара Рязанова, известна актриса и по театральным постановкам по пьесам Островского. Она подарила детство целому поколению зрителей: именно она озвучила маму Дяди Федора в мультфильме «Простоквашино» (0+) и была голосом Нади, главной героини «Иронии судьбы».

Городские медиа вспоминали непростой жизненный путь актрисы.

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Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
Валентина Талызина Прощание Похороны Могила Ваганьковское кладбище
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Комментарии
2
Гость
19 минут
Азиатская театральность?
Гость
13 минут
сколько трагизма в глазах артистов
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