«Наши сердца остановились вместе с твоим»: что устроила семья Жанны Фриске после ее смерти

Сложно вспомнить Жанну Фриске без улыбки. Но увидь она, что устроили ее близкие, ее эмоции были бы ровно противоположными Источник: Валерий Шарифуллин / ИТАР-ТАСС











Жанна Фриске ушла из жизни на самом пике карьеры. Она была в «золотом составе» группы «Блестящие», занималась сольной карьерой, снималась в популярных фильмах, ее любили миллионы поклонников. Но иногда бывает так, что чем ярче жизнь, тем она короче. Жизнь Жанны Фриске оборвалась в 2015 году — когда певице было всего 40 лет. И это не только стало трагедией для ее фанатов, но и рассорило близких артистки, которые до сих пор не могут примириться.

Дмитрий Шепелев — гражданский муж Жанны Фриске

В 2011 году Жанна Фриске закрутила роман с молодым телеведущим Дмитрием Шепелевым — он был младше нее на 9 лет. От него певица родила сына Платона. Однако радоваться материнству ей долго не пришлось — через несколько месяцев после родов у нее обнаружили опухоль мозга.

Какое-то время Дмитрий Шепелев был, возможно, одним из самых счастливых мужей в стране Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











После ее смерти ребенком стал заниматься Дмитрий Шепелев. И он резко запретил родителям и сестре певицы видеться с Платоном. Несмотря на то что суд установил время для встреч, отец мальчика под любым предлогом ограничивал им возможность общаться с малышом. По его словам, причиной такого поведения стало то, что он боялся потерять сына.

— Бабушка и дедушка требуют, чтобы Платон уехал к ним и жил там. Проводил время не в детском саду, к которому привык, не на площадке со своими друзьями, в конце концов, не с отцом, а там. Только там. Только с ними. Неделями, — рассказывал Дмитрий Шепелев «КП». — Они хотят, что он с ними проводил свой день рождения. И главное требование — без отца. По-моему, это не желание увидеться с внуком, а желание забрать и отстранить от отца мальчика, который остался без мамы.

Также Шепелев утверждал, что дедушка ребенка представляет угрозу для воспитания малыша. Как-то раз Владимир Фриске пришел с телохранителями, чтобы встретиться с внуком.

— На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка, — возмущался телеведущий.

К тому же, из-за этого ребенка у Дмитрия Шепелева продолжается многолетняя конфронтация с Анфисой Чеховой. Поводом послужил вопрос телеведущей насчет появления на свет Платона и его отношений с Жанной. Чехова была в курсе происходящего между Шепелевым и Фриске, певица пыталась сохранить в тайне рождение ребенка, однако телеведущая публично рассказала об этом.

У Шепелева продолжительный конфликт с Анфисой Чеховой из-за того, что она не сохранила рождение ребенка в тайне Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Мы познакомились с Анфисой 12 лет назад. Только родился Платон, и я попросил ее: «Пожалуйста, только ни слова про ребенка». Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: «Давайте поздравим Диму». Я был очень недоволен, — рассказал Шепелев нашим коллегам из «СтарХита».

Сейчас Дмитрий Шепелев живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. Он познакомился с ней в детском саду, куда ходил его сын. Туда же ходила и Лада, дочь Екатерины от первого брака. А в 2021 году у них родился общий ребенок.

Дмитрий сейчас реже появляется на телевидении, развивает онлайн-проекты и время от времени работает ведущим на частных мероприятиях. Он воспитывает троих детей, в том числе и Платона. Сын Жанны Фриске уже школьник. Как и мама, увлечен музыкой — он играет на гитаре, а еще несколько лет занимается баскетболом. Не так давно он получил первую именную форму баскетбольного клуба и личный номер.

Дмитрий Шепелев, обрадовавшийся успехам сына, рассказал, что Платон долго об этом мечтал Источник: dmitryshepelev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ольга Копылова — мать Жанны

После смерти Жанны Фриске на ее семью обрушился новый удар — разгорелся громкий скандал вокруг пожертвований, собранных Русфондом на лечение певицы. Пропал 21 миллион рублей — деньги, которые после смерти Жанны должны были пойти на помощь другим тяжело больным детям.

Мать Жанны Фриске, Ольга Копылова, тяжело переживает всё, что случилось после смерти дочери Источник: Сергей Шахиджанян / ТАСС











Родители артистки считали, что деньги присвоил Дмитрий Шепелев. Он, в свою очередь, говорил, что сам ничего не получал и намекал на противоположное. Скандал дошел до суда. Тогда и выяснилось, что средства со счета сняла мама Жанны и деньги потратили еще при жизни певицы. В итоге решение суда оказалось не таким простым: эту сумму разделили между всеми наследниками, включая маленького Платона, сына Жанны.

Два года спустя после смерти Жанны Ольга Копылова написала письмо умершей дочери. Она рассказала, что испытывает угрызения совести из-за скандала с пропажей средств, а еще переживает за отца Жанны.

— Всё равно пытается «воевать». Вон недавно нашел новых юристов, — откровенничала Копылова. — Я в эти дела не вмешиваюсь и, честно говоря, подробностей толком не знаю.

Сильнее всего Ольга Копылова переживает из-за того, что ей не дают видеться с внуком или ограничивают время общения. Об этом она написала в открытом письме умершей дочери.

— Увидела Платошку в мае — впервые за год. Дима приводил его на представление в цирк, и нас позвали, — делилась переживаниями с «Дни.ру» мать Жанны Фриске. — Платон меня узнал. Он стал выше и похудел. Превращается в маленького мужчину. А стрижка — как у тебя в детстве, только затылок выбрит. Растет умным и красивым. Вы очень похожи с ним, прямо как две капли воды, одинаковы даже интонации, поворот головы. Платоша повторяет твой жест во время разговора — выворачивает правую ручку.

Мать Жанны Фриске до сих пор продолжает поддерживать порядок в квартире в центре Москвы, в которой жила певица. Об этом рассказал ее отец, Владимир Фриске.

— Там всё как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц — убираются, пыль протирают, цветы поливают, — поделился он с «КП».

Владимир Фриске — отец Жанны

Трагедия развела близких Жанны Фриске по разные стороны баррикад, и поводом в первую очередь стал маленький сын певицы. Суд постановил, что бабушка и дедушка могли проводить с внуком максимум 1,5 часа в месяц. Но и это время, как утверждает Владимир Фриске, они не могли использовать для встреч.

— Мы видели внука всего несколько раз. И каждая встреча сопровождалась каким-то скандалом. А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Он прячет внука. Поэтому пусть не обманывает, — подчеркнул он в разговоре со «СтарХитом».

Отец певицы до сих пор считает, что Дмитрий Шепелев пользовался именем его дочери, ее деньгами и недвижимостью. Якобы он снимал деньги с ее счёта, чтобы построить просторный дом в Подмосковье — площадью почти 400 квадратных метров. Родители Жанны говорили и о том, что у Дмитрия остались украшения и личные вещи артистки, которые должны были принадлежать семье.

Семья Фриске не одобряла решение Шепелева продать долю квартиры, которую Жанна оставила сыну. Позже, пытаясь найти компромисс, предложили бывшему зятю выкупить оставшиеся две трети недвижимости.

— [Долги] — это единственное, что, похоже, может унаследовать Платон, судя по поведению его отца, — признавался «СтарХиту» папа покойной звезды. — Деньги, хранившиеся на счетах сына, он уже растратил. Когда приставы стали проверять их для взыскания долга, оказалось, что вместо 200 тысяч евро там осталось всего шесть евро. Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты.

За эти десять лет взаимные обвинения то утихали, то вспыхивали с новой силой — в публичном пространстве звучали обиды, упреки и взаимное непонимание. В этих историях сложно установить правду, но ясно одно: боль от утраты так и не отпустила обе стороны.

— Шепелев всегда старается вывести меня из себя, я сдерживаюсь, чтобы не навредить Платоше, он и так остался без мамы. А все наши подарки для внука Шепелев с самого начала выбрасывал на помойку, — заявил отец певицы «СтарХиту». — Шепелев по натуре человек подлый, мстительный и трусливый. Он меня очень боялся.

Отец Жанны Фриске не может простить возлюбленному своей дочери то, что не позволил ей провести последние дни среди близких.

Сестра Жанны Фриске, Наталья, вместе с их отцом — Владимиром Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС











— Шепелев правда стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис. Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо — и он пусть сделает то же самое, если я не прав, — сказал Владимир Борисович.

Отец Жанны Фриске и бывший муж певицы могли бы наладить отношения хотя бы во имя ее памяти и ради благополучия внука, но никто не готов сделать первый шаг.

— Я бы не хотел, чтобы этот человек появлялся у нас на горизонте. Когда я про него забываю, вроде полегче себя чувствую, сердце не болит, — заявляет Владимир Борисович. — Сейчас смотрю фотографии нашего мальчика в интернете, вижу, что внук — копия Жанны. У него даже улыбка как у мамы. В ее улыбку все влюблялись. У Платошки и улыбка, и руки мамины. В нашу породу пошел мальчик.

Пока близким и родителям Жанны Фриске остается надеяться на то, что Платон, когда вырастет, сам захочет общаться с ними. Но если этого не произойдет, терзать мальчика они не собираются. Сейчас всё свое внимание они посвящают трехлетней Луне — внучку им подарила вторая дочь Наталья.

— Сейчас все мои мысли о внучке. Она в нашей семье — главный человек, который нас радует и дает нам силы. Человечек, вокруг которого всё крутится, — говорит отец Жанны Фриске. — Внучка все наши утраты смягчает, мы с женой живем именно ей. После того как Платошу у нас забрали, я днями и ночами ждал, когда дочь Наташа нам внуков подарит. Долго ждал. И вот родилось такое счастье. Это такая отдушина! Я словно ожил. Каждое утро внучка спрашивает: «Где мой деда?» Я прихожу к дочке, сразу внучка навстречу бежит: «Деда, я тебя люблю!» Конечно, дед сразу тает… После годовщины Жанны поедем с внучкой на море. Луна уже ждет: «Деда, когда мы поплывем с тобой на кораблике?».

Наталья Фриске — сестра Жанны

Жанна и Наталья Фриске были не просто сестрами, а лучшими подругами, несмотря на разницу в 12 лет. Когда Жанна тяжело заболела, Наталья не отходила от неё. Певица меняла клиники, проходила одно лечение за другим, но болезнь оказалась сильнее. Наталья переживала, что в последний день не смогла быть рядом с сестрой.

После смерти Жанны она больше не могла видеться с племянником, и единственное, что ей оставалось — писать ему поздравления в соцсетях. Недавно через соцсети Наталья Фриске искренне выразила свои эмоции по поводу смерти своей сестры.

— Уже скоро 10 лет как твое сердечко остановилось, и наши сердца остановились вместе с твоим. Каждый день вспоминаю, каждый день хочу тебя обнять, — расчувствовалась Наталья за несколько дней до годовщины смерти сестры.