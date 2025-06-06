Концерт Гоши Куценко и кинотеатр под открытым небом: как прошел второй день XII международного кинофестиваля в Забайкалье

Гоша Куценко представил забайкальцам свою программу — концерт «Слова под музыку» (12+) Источник: Забайкальский международный кинофестиваль (16+) / Telegram











Второй день международного кинофестиваля порадовал гостей и зрителей новыми показами кинолент, спектаклей, а также грандиозным концертом от телеведущего, кинорежиссера и продюсера Гоши Куценко. Рассказываем, как прошел еще один день ЗМКФ-2025.

С 10 утра в рамках фестиваля начался показ кинолент, которые специально привезли для XII Забайкальского международного кинофестиваля. Сегодня зрителям удалось посмотреть такие фильмы как: «Ленин. Неизбежность» (18+) режиссера Владимира Хотиненко, документальный фильм Михаила Тополева о Церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино — «Легенды памяти. Молитва первой каменной» (0+) и др.

А в окружном доме культуры прошла творческая встреча с артистами: Георгием Мартиросяном, Агатой Муцениеце, Георгием Перадзе, Вячеславом Макаровым, супругами-театралами Дмитрием Павленко и Натальей Селиверстовой, а также джазовой исполнительницей Маргаритой Колотилиной.

Перед тем, как встретиться с жителями, артисты побывали в местной церкви и поговорили с батюшкой о кино. Он был несказанно рад, что хорошие фильмы ещё снимают, пишут в Telegram-канале Забайкальского международного кинофестиваля (16+).

«Пока что в наших фильмах добро побеждает зло. Это отрадное явление. Когда будут выходить фильмы, где зло побеждает добро — значит, скоро конец света», — отметил батюшка.

Кинофестиваль добрался до Улет — в местной церкви батюшка предсказал конец света по кино Источник: Забайкальский международный кинофестиваль (16+) / Telegram

После встречи с батюшкой артисты пели и танцевали в Улетах, а также рассказывали душевные истории из жизни местным жителям. Актриса Агата Муцениеце поделилась, как поступала в московский ВГИК. Она училась у Александра Михайлова — забайкальца, президента кинофестиваля и народного артиста.

Артисты пели и танцевали в Улетах, а также рассказывали душевные истории из жизни местным жителям Источник: Забайкальский международный кинофестиваль (16+) / Telegram

Вечером в Доме офицеров начался концерт Гоши Куценко. Телеведущий, кинорежиссер, сценарист, продюсер представил забайкальцам свою программу — концерт «Слова под музыку» (12+).

Куценко исполнил песни собственного сочинения и музыку, которую писал для фильмов и сериалов, где снимался. Некоторые композиции он спел в дуэте с финалисткой шоу «Голос» Юлией Пак. Актер привез ее в Забайкалье подарком для зрителей концерта.

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Гоша Куценко поет на сцене вместе с Юлией Пак Источник: Забайкальский международный кинофестиваль (16+) / Telegram

По словам Куценко, программа «Слова под музыку» — это поэзия, стендап, лирические песни и конечно общение со зрителем. Артист исполняет пять последних песен в репертуаре концерта вместе с залом. Для него это уже традиция. Актер признался нашим коллегам с CHITA.RU, что концерт «Слова под музыку» родился из творческих вечеров, которые он устраивал в свой день рождения.

Источник: Егор Захаров / CHITA.RU

Куценко признался, что сейчас он очень много времени уделяет музыке, совмещая это с актерской деятельностью. А в следующем году обязательно планирует вернуться на фестиваль, но только уже в качестве жюри. Также актер обещает привезти на кинофестиваль своих дочерей.

Гоша Куценко рассказал о дочерях, съемках в кино и талисмане Источник: Городские медиа

Поздним вечером началась программа «Ночь короткого метра», которую открыла программный директор Забайкальского международного кинофестиваля Мария Безенкова. Она поблагодарила забайкальцев, которые пришли посмотреть на российские и зарубежные короткометражки.

«Ночь короткого метра» проводят уже в 10-й раз. Зрителей очень много, и они не перестают приходить. Просмотр короткометражек в рамках программы для всех желающих проходит под открытым небом Забайкалья.