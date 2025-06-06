Концерт Гоши Куценко и кинотеатр под открытым небом: как прошел второй день XII международного кинофестиваля в Забайкалье

Второй день международного кинофестиваля порадовал гостей и зрителей новыми показами кинолент, спектаклей, а также грандиозным концертом от телеведущего, кинорежиссера и продюсера Гоши Куценко. Рассказываем, как прошел еще один день ЗМКФ-2025.
С 10 утра в рамках фестиваля начался показ кинолент, которые специально привезли для XII Забайкальского международного кинофестиваля. Сегодня зрителям удалось посмотреть такие фильмы как: «Ленин. Неизбежность» (18+) режиссера Владимира Хотиненко, документальный фильм Михаила Тополева о Церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино — «Легенды памяти. Молитва первой каменной» (0+) и др.
А в окружном доме культуры прошла творческая встреча с артистами: Георгием Мартиросяном, Агатой Муцениеце, Георгием Перадзе, Вячеславом Макаровым, супругами-театралами Дмитрием Павленко и Натальей Селиверстовой, а также джазовой исполнительницей Маргаритой Колотилиной.
Перед тем, как встретиться с жителями, артисты побывали в местной церкви и поговорили с батюшкой о кино. Он был несказанно рад, что хорошие фильмы ещё снимают, пишут в Telegram-канале Забайкальского международного кинофестиваля (16+).
«Пока что в наших фильмах добро побеждает зло. Это отрадное явление. Когда будут выходить фильмы, где зло побеждает добро — значит, скоро конец света», — отметил батюшка.
После встречи с батюшкой артисты пели и танцевали в Улетах, а также рассказывали душевные истории из жизни местным жителям. Актриса Агата Муцениеце поделилась, как поступала в московский ВГИК. Она училась у Александра Михайлова — забайкальца, президента кинофестиваля и народного артиста.
Вечером в Доме офицеров начался концерт Гоши Куценко. Телеведущий, кинорежиссер, сценарист, продюсер представил забайкальцам свою программу — концерт «Слова под музыку» (12+).
Куценко исполнил песни собственного сочинения и музыку, которую писал для фильмов и сериалов, где снимался. Некоторые композиции он спел в дуэте с финалисткой шоу «Голос» Юлией Пак. Актер привез ее в Забайкалье подарком для зрителей концерта.
По словам Куценко, программа «Слова под музыку» — это поэзия, стендап, лирические песни и конечно общение со зрителем. Артист исполняет пять последних песен в репертуаре концерта вместе с залом. Для него это уже традиция. Актер признался нашим коллегам с CHITA.RU, что концерт «Слова под музыку» родился из творческих вечеров, которые он устраивал в свой день рождения.
Куценко признался, что сейчас он очень много времени уделяет музыке, совмещая это с актерской деятельностью. А в следующем году обязательно планирует вернуться на фестиваль, но только уже в качестве жюри. Также актер обещает привезти на кинофестиваль своих дочерей.
Поздним вечером началась программа «Ночь короткого метра», которую открыла программный директор Забайкальского международного кинофестиваля Мария Безенкова. Она поблагодарила забайкальцев, которые пришли посмотреть на российские и зарубежные короткометражки.
«Ночь короткого метра» проводят уже в 10-й раз. Зрителей очень много, и они не перестают приходить. Просмотр короткометражек в рамках программы для всех желающих проходит под открытым небом Забайкалья.
О последних новостях и событиях фестиваля можно узнать по сюжету ЗМКФ-2025.