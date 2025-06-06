Блогер-параспортсмен Рустам Набиев получил национальную премию за лучший интернет-контент

Рустам Набиев лишился ног во время срочной службы в Омске, оказавшись под завалами рухнувшей казармы и пережив две клинические смерти. Несмотря на это, он стал игроком сборной Московской области по следж-хоккею, рекордсменом Книги Гиннесса по альпинизму и первым в мире человеком без протезов, покорившим восьмитысячник Манаслу (8163 м). Сейчас Рустам готовится стать отцом в третий раз, в своем блоге он делится жизнью.