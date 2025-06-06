Блогер-параспортсмен Рустам Набиев получил национальную премию за лучший интернет-контент

Блогер, параспортсмен и общественный деятель Рустам Набиев стал победителем IV Национальной премии интернет-контента. Он получил награду в специальной номинации «Быть человеком».
Церемонию в Москве провел Институт Развития Интернета (ИРИ). Награду Набиеву вручили первый замглавы администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета ИРИ Сергей Кириенко и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Рустам Набиев лишился ног во время срочной службы в Омске, оказавшись под завалами рухнувшей казармы и пережив две клинические смерти. Несмотря на это, он стал игроком сборной Московской области по следж-хоккею, рекордсменом Книги Гиннесса по альпинизму и первым в мире человеком без протезов, покорившим восьмитысячник Манаслу (8163 м). Сейчас Рустам готовится стать отцом в третий раз, в своем блоге он делится жизнью.