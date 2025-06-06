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Культура Блогер-параспортсмен Рустам Набиев получил национальную премию за лучший интернет-контент

Блогер-параспортсмен Рустам Набиев получил национальную премию за лучший интернет-контент

Награду вручил Сергей Кириенко

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Рустам уже несколько лет ведет блог, где рассказывает о своей жизни | Источник: rustam_nabiev92 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Рустам уже несколько лет ведет блог, где рассказывает о своей жизни | Источник: rustam_nabiev92 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рустам уже несколько лет ведет блог, где рассказывает о своей жизни

Источник:

rustam_nabiev92 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер, параспортсмен и общественный деятель Рустам Набиев стал победителем IV Национальной премии интернет-контента. Он получил награду в специальной номинации «Быть человеком».

Церемонию в Москве провел Институт Развития Интернета (ИРИ). Награду Набиеву вручили первый замглавы администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета ИРИ Сергей Кириенко и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Рустам Набиев лишился ног во время срочной службы в Омске, оказавшись под завалами рухнувшей казармы и пережив две клинические смерти. Несмотря на это, он стал игроком сборной Московской области по следж-хоккею, рекордсменом Книги Гиннесса по альпинизму и первым в мире человеком без протезов, покорившим восьмитысячник Манаслу (8163 м). Сейчас Рустам готовится стать отцом в третий раз, в своем блоге он делится жизнью.

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Вера Новосельцева
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