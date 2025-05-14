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Культура Дочь и внучка плакали у гроба. В Москве простились с вдовой Леонида Гайдая, актрисой Ниной Гребешковой

Дочь и внучка плакали у гроба. В Москве простились с вдовой Леонида Гайдая, актрисой Ниной Гребешковой

Звезда «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» умерла на 95-м году жизни 10 мая

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Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем, она пережила его на 32 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНину Гребешкову похоронили рядом с мужем, она пережила его на 32 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем, она пережила его на 32 года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На Кунцевском кладбище в Москве сегодня похоронили советскую и российскую актрису, вдову Леонида Гайдая Нину Гребешкову. Она умерла 10 мая на 95-м году жизни.

Церемония прощания прошла в закрытом режиме, а вот на кладбище пускали всех желающих. Всё началось в 13:00, когда гроб с телом Гребешковой привезли на кладбище. Во время процессии ритуальщики несли перед катафалком портрет актрисы.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одной из первых на кладбище пришла Оксана Гайдай, единственная дочь Нины Гребешковой и Леонида Гайдая. Она не пошла по стопам родителей и отучилась на экономиста. Позади шли родственники семьи и их друзья. Многие не могли сдержать слёз.

Оксана Гайдай | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОксана Гайдай | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Оксана Гайдай

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Все родственники собрались под ритуальным шатром. Оксана Гайдай села рядом со своей дочерью, Ольгой Худяковой (она, как и ее мать, работает в банке). Затем родственники по очереди подходили к открытому гробу, чтобы попрощаться с Гребешковой.

Ольга Худякова с матерью | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОльга Худякова с матерью | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ольга Худякова с матерью

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
+1
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прощание продлилось недолго, около 20 минут. После чего гроб с телом Нины Гребешковой опустили в землю. Ее похоронили рядом с Леонидом Гайдаем. Актрису провожали под бурные аплодисменты.

Нина Гребешкова — советская и российская актриса, известная по ролям в фильмах Леонида Гайдая, своего супруга. Она сыграла жену Семена Семеновича в «Бриллиантовой руке» и мадам Грицацуеву в «12 стульях», а всего снялась более чем в 30 фильмах. Гребешкова была не только талантливой актрисой, но и верной спутницей Гайдая, их брак длился 40 лет. Несмотря на скромные по объему роли, ее героини запомнились зрителям, а сама Нина Павловна до конца жизни сохраняла остроумие и любовь публики. В 2020 году она получила звание народной артистки России, добавив к своей фильмографии еще одно почетное признание.

В будущем на общей могиле Гайдая и Гребешковой хотят поставить совместный памятник.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На похоронах заметили актрису Дарью Мороз. Она разговаривала с внучкой Гайдая и Гребешковой и принесла соболезнования семье.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На кладбище принесли памятные венки от «Гайдай Центра», Союза кинематографистов России, киноконцерна «Мосфильм» и мэра Иркутска, именно в этом городе открыли музей, посвященный режиссеру.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
+1
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ранее в Москве простились с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко, единственным человеком, который четырежды возглавлял главный банк страны. Проститься с финансистом пришла и нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Арина Майорова
Корреспондент
Нина Гребешкова Похороны Кунцевское кладбище Леонид Гайдай
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