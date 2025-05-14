Дочь и внучка плакали у гроба. В Москве простились с вдовой Леонида Гайдая, актрисой Ниной Гребешковой

Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем, она пережила его на 32 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На Кунцевском кладбище в Москве сегодня похоронили советскую и российскую актрису, вдову Леонида Гайдая Нину Гребешкову. Она умерла 10 мая на 95-м году жизни.

Церемония прощания прошла в закрытом режиме, а вот на кладбище пускали всех желающих. Всё началось в 13:00, когда гроб с телом Гребешковой привезли на кладбище. Во время процессии ритуальщики несли перед катафалком портрет актрисы.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Одной из первых на кладбище пришла Оксана Гайдай, единственная дочь Нины Гребешковой и Леонида Гайдая. Она не пошла по стопам родителей и отучилась на экономиста. Позади шли родственники семьи и их друзья. Многие не могли сдержать слёз.

Оксана Гайдай Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Все родственники собрались под ритуальным шатром. Оксана Гайдай села рядом со своей дочерью, Ольгой Худяковой (она, как и ее мать, работает в банке). Затем родственники по очереди подходили к открытому гробу, чтобы попрощаться с Гребешковой.

Ольга Худякова с матерью Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











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Прощание продлилось недолго, около 20 минут. После чего гроб с телом Нины Гребешковой опустили в землю. Ее похоронили рядом с Леонидом Гайдаем. Актрису провожали под бурные аплодисменты.

Нина Гребешкова — советская и российская актриса, известная по ролям в фильмах Леонида Гайдая, своего супруга. Она сыграла жену Семена Семеновича в «Бриллиантовой руке» и мадам Грицацуеву в «12 стульях», а всего снялась более чем в 30 фильмах. Гребешкова была не только талантливой актрисой, но и верной спутницей Гайдая, их брак длился 40 лет. Несмотря на скромные по объему роли, ее героини запомнились зрителям, а сама Нина Павловна до конца жизни сохраняла остроумие и любовь публики. В 2020 году она получила звание народной артистки России, добавив к своей фильмографии еще одно почетное признание.

В будущем на общей могиле Гайдая и Гребешковой хотят поставить совместный памятник.

На похоронах заметили актрису Дарью Мороз. Она разговаривала с внучкой Гайдая и Гребешковой и принесла соболезнования семье.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На кладбище принесли памятные венки от «Гайдай Центра», Союза кинематографистов России, киноконцерна «Мосфильм» и мэра Иркутска, именно в этом городе открыли музей, посвященный режиссеру.

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