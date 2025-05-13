«Настоящий культурный феномен». В России снимут документальный фильм о Паше Технике

Паша Техник умер в возрасте 40 лет Источник: Starhit.ru / Telegram











В России начали работу над документальным фильмом о рэпере Паше Технике (настоящее имя — Павел Ивлев). Картина охватит период с начала нулевых по 2025 год, сообщает стриминговый сервис Okko.

У фильма уже есть название — «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» Создатели обещают показать артиста таким, каким он был «на самом деле»: от яркого представителя отечественного хип-хопа до одной из главных звезд интернета. В трех актах фильм расскажет о выступлениях Паши в группе Kunteynir, сольной карьере, провокациях и наркозависимости.

Над картиной работает режиссер Владислав Кузнецов. Автор сценария — известный музыкальный критик, журналист и публицист Даня Порнорэп (Даниил Башта).

«Паша Техник ― настоящий русский культурный феномен. Его музыка и образ навсегда останется в памяти сразу нескольких поколений россиян. Причем каждое из них воспринимало Пашу очень по-разному. А многие до сих пор не до конца понимают степень его влияния на культуру и музыку. Именно это мы и хотим исправить: поведать самой широкой аудитории о том, в чем на самом деле величие Паши Техника», — рассказал продюсер фильма Владимир Тодоров.

В конце марта рэпер, находясь в Таиланде, впал в кому после отравления неизвестным веществом. По одной из версий, это были наркотики, по другой, его мог отравить фанат, который затем покинул Таиланд.

Всё это время врачи и близкие пытались найти способ спасти Пашу Техника, близкие артиста даже собирали 5 миллионов рублей на лечение, но спасти его не удалось. Артист скончался 4 апреля в тайской больнице в возрасте 40 лет. Его состояние резко ухудшилось незадолго до смерти. После нескольких дней в коме его отключили от аппарата жизнеобеспечения.