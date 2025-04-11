«Мое сердце снова свободно, и я готова влюбиться». Ирина Безрукова — о секрете вечной молодости и подарке Вселенной

В 2019 году Ирина Безрукова участвовала в телевизионном шоу «Последний герой»(18+) — даже на необитаемом острове ей удавалось выглядеть так, словно за пальмой скрываются личный стилист с визажистом Источник: T.me / bezrukova











Сегодня юбилей празднует красавица актриса, чья «вечная молодость» лишний раз доказывает, что цифры в паспорте могут не совпадать с реальностью лет на двадцать, а то и больше. Накануне дня рождения журналист MSK1.RU расспросила ее о новых ролях, о том, как она стала «глазами» для незрячих людей, о правилах красоты и воле к жизни.

Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону 11 апреля 1965 года в семье музыканта-гобоиста и медсестры. Улыбчивая девочка и ее сестра Оля недолго наслаждались безмятежным детством. Сначала из семьи ушел отец, а когда Ирине было 11 лет, от неизлечимой болезни умерла мама. Сестер взяла на воспитание бабушка, Анна Дмитриевна. Уже в школе Ирина проявляла артистические способности, участвовала в постановках театральной студии, поэтому с легкостью окончила Ростовское училище искусств по специальности «актриса театра и кино». Во время учебы в училище играла на сцене Ростовского академического театра драмы, а после — на сцене Тульского драмтеатра. Актер Игорь Ливанов, приезжавший в провинцию на гастроли, влюбился в юную красавицу и увез ее в Москву. В 1989 году у супругов родился сын Андрей. Ирина снималась в кино, играла на сцене «Табакерки», растила ребенка. На съемках фильма «Крестоносцы-2» (16+) Ирина познакомилась с молодым актером Сергеем Безруковым, а в 2000 году пара поженилась. «Так случилось, что я влюбилась в Сережу. Просто потеряла голову. Точно так же, как влюбилась когда-то в Игоря. Я каждый раз выходила замуж по большой любви и навсегда. И это действительно так, я не лукавлю. Те, кто пытался усмотреть тогда в моих поступках какой-то другой мотив, кроме любви, глубоко заблуждались. Никакой меркантильности там не было и близко. Меркантильность — это вообще не про меня. С Игорем я 10 лет прожила в коммуналке. Когда уходила к Сергею, в его распоряжении была комната 10 квадратных метров в родительской квартире, 20 минут пешком от метро „Выхино“. И сам он ездил в метро с рюкзачком за плечами», — написала Ирина в своей книге «Жить дальше. Автобиография». За годы совместной жизни Ирина сделала очень много для карьеры мужа: стала его директором и пиар-менеджером, почти перестала сниматься в кино. В марте 2015 года 25-летний сын актрисы Андрей трагически погиб — он поскользнулся на кафельной плитке в ванной комнате и сильно ударился головой. В этом же году ее муж Сергей Безруков ушел к другой женщине — режиссеру Анне Матисон. «Нам, оставшимся в живых, надо жить дальше. Во что бы то ни стало жить. Ради тех, кто покинул нас. Потому что это им бы понравилось. Я в этом уверена. Они бы хотели, чтобы мы смотрели на небо, дышали, ходили по этой земле и по возможности были бы счастливы. Чтобы мы вернули радость в свою жизнь. Несмотря ни на что», — написала Ирина в книге. И она живет — активно снимается в кино, играет на сценах нескольких театров, участвует в телевизионных шоу.

Ирочка Бахтура — спортсменка, красавица, комсомолка, ученица старших классов Ростовской школы Источник: T.me / bezrukova











«Я начала работать манекенщицей еще в театральном училище»

— Ирина, примите наши поздравления! А кто вас будет поздравлять за праздничным столом? С кем отметите этот юбилей?

— Я не знаю, как праздновать юбилей, так как никогда их не праздновала: для меня это очередной день рождения. К тому же на этот день у меня назначена репетиция нового спектакля «Женитьба Фигаро» в Театре комедии. Может быть, получится отметить позже, но пока график настолько плотный, что даже выходных не предвидится. Мне кажется, что это и есть подарок — много интересной работы.

— Такой подарок попросили бы для себя у мироздания?

— Думаю, Вселенная и так меня слышит, потому что в юности я и предположить не могла, что буду в свой юбилей безостановочно раздавать интервью; что обо мне будут сниматься репортажи; что я буду играть так много спектаклей, как не играла в другом возрасте; что буду ждать в этом году трех премьер фильмов, рассматривать новые предложения и пытаться уместить всё это в свой рабочий график… Поэтому, Вселенная, пожалуйста, пусть всё в моей жизни идет по наилучшему и гармоничному сценарию, если можно.

Соблюдение правил питания и режима дня позволяет Ирине оставаться в прекрасной физической форме, что она подтвердила, приняв в 2016 году участие в проекте «Танцы со звездами» телеканала «Россия» вместе с партнером Максимом Петровым Источник: T.me / bezrukova

— Но и в сложные 90-е, когда после работы в театрах Ростова-на-Дону и Тулы вы оказались в Москве без «приписки» к какой-то из театральных трупп, вам удалось найти работу на сцене. Получили и роли в кино, хотя фильмов снималось очень мало. Как вам это удалось?

— Я считаю, что мне повезло, потому что я за эти тяжелые годы снялась в десятке фильмов и в четырех сыграла главные роли. За них платили очень мало, и денег едва хватало на самое необходимое, но всё же я играла. Я снялась в картине «Ричард Львиное Сердце» (16+), «Рыцарь Кеннет» (16+), в фильме «Путана, или Стеклянная роза» (16+) и сразу в двух фильмах про манекенщиц — это было актуально для того времени. У меня была очень интересная роль королевы Лотарингской в сериале «Графиня де Монсоро» (16+). А еще в 1990 году я поступила на работу в Театральную студию Олега Табакова, «Табакерку». Там я работала недолго, по контракту, но зато играла в культовом спектакле по Ивану Гончарову «Обыкновенная история». Да, время было непростое, но было много новых знакомств, и воспоминания о том периоде в памяти сохранились только прекрасные. Артисты — удивительные люди, они умеют находить положительный настрой в самых прозаических вещах. У нас не было денег на кафе — мы пекли пироги, не хватало на такси — шли в гости пешком со своей едой, но время проводили очень весело, забывая про все трудности.

— Вы упомянули, что дважды сыграли манекенщиц в кино, — вас пригласили на роль, потому что вы профессионально работали моделью?

— Впервые я оказалась на подиуме на 3-м курсе театрального отделения Ростовского училища искусств. В самом центре города был Дом мод, и я показывала их коллекции. Это было время, когда в стране появлялись первые модельные агентства; я встала на учет в одном из них и начала работать. Кстати, по подиуму мы ходили вместе с Кириллом Андреевым, которого все сейчас знают как исполнителя группы «Иванушки International», а тогда он работал моделью у Славы Зайцева. Но я вас очень удивлю: несколько дней назад я снова прошла по подиуму на очень красивом, изысканном показе итальянского бренда. Его представляют в России мои друзья, и по их просьбе мы с Митей Фоминым завершали демонстрацию коллекции. Так что моделинг по-прежнему остается в моей жизни; когда у меня есть время и желание, я с удовольствием хожу по подиуму.

— А чем вы удивите на экранах? Какие новые роли увидят зрители?

— В этом году жду выхода двух полнометражных картин: премьеры «Эскортница» (18+) с Дмитрием Нагиевым и «Шестнадцать строк» (16+). В августе планируется показ фильма «Свободное падение» (18+), в котором у меня одна из главных женских ролей. А еще в этом году должна выйти картина режиссера Клима Шипенко с рабочим названием «Декабрь» (16+), о последних пяти днях жизни Сергея Есенина. Есенина играет Александр Петров, а я — одну из женщин, влюбленных в поэта.

Ирина Безрукова с сыном Андреем Ливановым — они были очень близки. 14 марта 2015 года 25-летний Андрей трагически погиб Источник: T.me / bezrukova











«Описывать действие для незрячих людей очень сложно»

— Для Московского Губернского драматического театра вы освоили редкую профессию тифлокомментатора — человека, который описывает незрячим людям происходящее на экране или на сцене так, чтобы они могли это себе представить. Почему вы решили им стать?

— Однажды Диана Гурцкая рассказала мне о существовании этой профессии, и я ей за это очень благодарна. Я стала изучать эту тему: поступила в институт, с отличием его окончила, получила высшую степень тифлокомментатора. А в этом году из 200 специалистов только пятеро претендовали на новую квалификацию «мастер тифлокомментирования» — это специалист, который имеет уже богатый опыт работы в музеях, театрах. И у меня такой есть. Мы с командой создали в музее «Ясная Поляна» экскурсию для незрячих и слабовидящих, я комментировала балет «Лебединое озеро», детский кукольный спектакль, много драматических спектаклей — в Москве и других городах, даже футбольный матч. Делала доклад в ООН от нашей страны о тифлокомментировании в театре. Читаю лекции в институте «Реакомп» для тех, кто обучается этой профессии. И совсем недавно стало известно, что я получила звание «мастер тифлокомментирования». Это очень приятно, узнать в канун дня рождения, что тебя так высоко оценили!

— Примите наши поздравления! Неужели, быть «чужими глазами» так сложно?

— Я наивно полагала, что описывать незрячим людям что бы то ни было: футбольный матч, показ мод или спектакль, — довольно просто. Но это не так. Нужно знать особенности восприятия, составить комментарий таким образом, чтобы и человеку, не видящему с рождения, и тому, кто потерял зрение в силу обстоятельств, было одинаково понятно, что происходит. Это каждый раз новый опыт, самообразование, потому что приходится комментировать разные действия. Например, когда комментируешь исторические спектакли, которые изобилуют специфической терминологией, приходится изучать названия элементов костюма, не путать уланов с драгунами, не путаться в оружии. Или, к примеру, когда мы с коллегой готовили тифлокомментарий к фильму «Человек-паук», то погрузились в мир насекомых, я теперь в теме паутинометов и других подробностей их жизни.

«Я писала для людей, переживших потерю близких»

— Помимо работы в театре и кино, создания тифлокомментариев, вы нашли время для своей книги «Жить дальше. Автобиография». Она заканчивается на самой трагической странице — гибели вашего 25 -летнего сына Андрея. Будет ли у нее продолжение, ведь и жизнь продолжается?

— Несколько раз мой директор заговаривал о том, чтобы я написала автобиографическую книгу. И каждый я раз отказывалась, говорила, что не считаю себя персоной, чья биография будет интересна. Я росла на книгах из серии ЖЗЛ про жизнь выдающихся писателей, поэтов, художников, и мне казалось нескромным пытаться написать такую книгу о себе. Но случилась пандемия ковида, и директор снова вернулся с этой идеей: «Ирина, у вас появилось время. Вы же видите, как люди в ваших соцсетях спрашивают совет, благодарят за помощь, восхищаются тем, как после трагических событий вы высоко держите голову и продолжаете жить дальше. Поделитесь своим опытом». И именно эти фразы заставили меня задуматься: если я могу стать той соломинкой, за которую схватится человек, переживающий трагедию, то в этом есть смысл. Людей, потерявших близких, огромное число — они мне пишут, я читаю их истории в комментариях. И я решилась. А когда книга вышла, были тысячи благодарностей, многие спрашивают, где можно купить книгу, — наверное, пора допечатывать тираж. Что касается продолжения, то пока на него нет времени. А если оно появится, то я бы сделала книгу о встречах с потрясающими людьми, которых мне послала судьба, — от Олега Табакова, Олега Янковского, Георгия Жженова, Натальи Гундаревой до кинорежиссеров Ким Ки Дука и Яна Сверака. А моя жизнь, она пока длится; возможно, придет время написать продолжение автобиографии, но проектов слишком много, и это очень здорово: я никогда не работала так насыщенно, как в последние годы.

Людмила Ивановна обожала дочек Иру и Олю, но не смогла победить страшную болезнь. Ее не стало, когда Ирине было 11 лет Источник: T.me / bezrukova

— В книге вы рассказываете, что после смерти мамы вас с сестрой воспитывала бабушка — добрая и сильная. Есть ее совет, которым вы пользуетесь до сих пор?

— Бабушка воспитывала меня с 11 лет, а до этого я приезжала к ней в деревню на каникулы. Она научила меня доить козу, работать в огороде, по дому. Сейчас я понимаю, что она пожертвовала собой и отдала всю свою жизнь нам с сестрой, ведь родственники предлагали отдать нас в детский дом, считая, что бабушка не справится, не потянет нас финансово. Ей достались две внучки, которые переживали переходный возраст; может, не сильно ценили то, что она для нас делала. Но я всегда знала, что она любит нас бесконечно. Она была мудрой, сильной и никого никогда не осуждала, учила меня: «Никогда никому не мсти, никогда не отвечай подобным на подобное». Я следую ее совету. Но главный урок — у меня перед глазами был пример, как каждый день человек живет для других.

«Выглядеть моложе своих лет — невероятный труд»

Образ прекрасной феи подходит Ирине больше всего, ведь феи с годами не меняются и остаются такими же красавицами Источник: T.me / bezrukova











— В день рождения хочешь не хочешь, но обращаешь внимание на цифры. Но в вашем случае — это какая-то ошибка. Вы великолепно выглядите! Каких правил в питании и уходе за собой вы придерживаетесь?

— Когда мне задают такие вопросы, не знаю, что отвечать: можно говорить очень долго и подробно, а можно — ничего. Никаких секретов я не знаю. Просто понимаю, что очень много проектов зависит от моего участия, что от меня зависит работа многих людей. Спектакль, на который «продан зал», съемочный день, который дорого стоит. И я должна быть в тонусе, в нужное время, в ясном уме и достойном виде. Профессия заставляет меня заботиться о себе, чтобы выдерживать ритм жизни.

— И все-таки, что вы предпринимаете для сохранения «вечной молодости»?

— Про «вечную молодость» смешно, конечно. Я счастлива, что у меня потрясающий доктор, который научил меня правильно физиологично питаться без диет, голодовок и излишеств. Научил меня правильно пить воду и в правильное время. Удается держать себя в одном весе и одной форме. У меня есть спектакль «Бесконечный апрель», для которого я надеваю шелковое платье, и уже 11-й год я в него помещаюсь. Считаю, что для женщины — это достижение! В моем распорядке очень важен сон — 7–8 часов, если я сокращу время сна, то всё остальное не имеет смысла, мне не хватит энергии. Стараюсь посещать косметолога раз в неделю, но не всегда получается. Хотя бы один раз в месяц отдаюсь в руки стилиста по волосам: они, как и лицо, всё время подвергаются нагрузкам. А для внутренней гармонии я слушаю лекции, нахожу время для того, чтобы заниматься концентрацией, практикую медитацию. Когда удается хоть на какое-то время уйти в состояние «безмыслия», я отдыхаю. Я очень люблю уединяться на даче, хоть на два-три дня. Слушаю птиц, выхожу ночью и смотрю на звезды, любуюсь заснеженными дубами и первыми весенними цветами. Работа связана с постоянным общением — разговорами, текстами, и поэтому уединение я воспринимаю как долгожданную передышку и возможность наполниться.

В фильмографии актрисы очень много исторических ролей, причем роли, как правило, королевских особ Источник: кадр из фильма «Графиня де Монсоро», 1997 год

— Как вы относитесь к тому, что общество заставляет женщин и даже мужчин участвовать в гонке за молодостью?

— Выглядеть моложе своих лет — это невероятный труд. Утром и вечером у меня обязательный уход за лицом, я приучила себя к этому. Считаю, что женщины в моем возрасте выглядят значительно моложе, чем их мамы и бабушки. Посмотрите на фотографии 40-летних женщин во времена Маяковского — это очень грустно, а сейчас женщины могут очень долго оставаться вне возраста. В кинематографе есть такое понятие «съемочный возраст» — тот, на который актер выглядит в кадре. У меня достаточно часто бывают ситуации, когда меня приглашают на пробы, а потом говорят: «Нет, вы на маму нашего героя не подходите, ему 35 лет, ну какая вы ему мама?» Так что я пока еще благодарна своей генетике и своим практикам, что выгляжу моложе своих лет. А если правильно выставлен свет, сделан макияж, то можно выглядеть моложе без фотошопа, которым, на мой взгляд, все слишком увлечены. Но сейчас время такое, когда все хотят презентовать себя более молодыми. Скоро, мне кажется, все наиграются в искусственный интеллект, всевозможные фильтры, и трендом станет естественность. И некоторые звезды уже этот тренд задают: например, Памела Андерсон выходит без макияжа на красные дорожки, так поступает и модель Паулина Поризкова. Есть и у нас возрастные модели, которых ласково называют «олдушки», они прекрасны и с макияжем, и без. Изуродованное пластикой лицо, если не повезло, значительно хуже, чем естественное лицо человека в любом возрасте.

— Есть ли сейчас рядом с вами близкий человек?

— Мое сердце снова свободно, и я готова снова влюбиться. Это не делается специально, но есть ощущение весны и желание любви.