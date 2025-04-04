«Продлевать агонию смысла не было». Нарколог объяснил, почему Пашу Техника отключили от аппаратов и были ли у него шансы выжить

У Паши Техника случилась тяжелая передозировка наркотиками, которая и привела к пневмонии, полиорганной недостаточности и ДВС-синдрому (диссеминированному внутрисосудистому свертыванию. — Прим. ред.), предположил в разговоре с MSK1.RU известный нарколог Василий Шуров. По его словам, шансов у рэпера практически не было.
Эпатажный исполнитель умер в больнице в Таиланде в пятницу, 4 апреля. Ему было 40 лет. Технику резко стало плохо, его отключили от аппарата жизнеобеспечения, медики констатировали смерть, сообщили его близкие.
«Случилась тяжелая передозировка, у него на фоне употребления была аспирация рвотными массами, он с этим состоянием полежал на квартире. Пока вызвали скорую, уже в состоянии полиорганной недостаточности и сепсиса ждали от тайских врачей чуда. Чуда не случилось», — сказал MSK1.RU Шуров.
Правильно сделали, что отключили, потому что дальше продлевать агонию смысла не было никакого.
По мнению врача, тайские медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента: подключили аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), инфузоматы, кардиотоники, антибиотики. Но «бывают ситуации, когда сделать ничего нельзя».
«Проблема в том, что он несколько дней употреблял и потом в тяжелом состоянии не сразу попал в реанимацию. Это было критическое состояние. Когда они озвучили три основных диагноза — респираторный дистресс, синдром сепсиса и полиорганная недостаточность, я сразу сказал, это 80% смертности, — объяснил MSK1.RU нарколог. — Когда началось кровотечение, это всё, каскадная реакция, организм рассыпался».
Напомним, рэпер впал в кому в Таиланде после отравления неизвестным веществом в конце марта. Его бывшая жена уточнила, что это, скорее всего, наркотики. По другой версии, его отравил фанат, который после этого спешно покинул страну. Близкие исполнителя объявили сбор средств на его лечение: Павлу требовалось пять миллионов рублей. Спасти его не удалось.