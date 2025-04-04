«Продлевать агонию смысла не было». Нарколог объяснил, почему Пашу Техника отключили от аппаратов и были ли у него шансы выжить

По мнению врача, тайские медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента Источник: Паша Техник Live / Telegram











У Паши Техника случилась тяжелая передозировка наркотиками, которая и привела к пневмонии, полиорганной недостаточности и ДВС-синдрому (диссеминированному внутрисосудистому свертыванию. — Прим. ред.), предположил в разговоре с MSK1.RU известный нарколог Василий Шуров. По его словам, шансов у рэпера практически не было.

Эпатажный исполнитель умер в больнице в Таиланде в пятницу, 4 апреля. Ему было 40 лет. Технику резко стало плохо, его отключили от аппарата жизнеобеспечения, медики констатировали смерть, сообщили его близкие.

«Случилась тяжелая передозировка, у него на фоне употребления была аспирация рвотными массами, он с этим состоянием полежал на квартире. Пока вызвали скорую, уже в состоянии полиорганной недостаточности и сепсиса ждали от тайских врачей чуда. Чуда не случилось», — сказал MSK1.RU Шуров.

Правильно сделали, что отключили, потому что дальше продлевать агонию смысла не было никакого. Василий Шуров врач-нарколог

По мнению врача, тайские медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента: подключили аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), инфузоматы, кардиотоники, антибиотики. Но «бывают ситуации, когда сделать ничего нельзя».

«Проблема в том, что он несколько дней употреблял и потом в тяжелом состоянии не сразу попал в реанимацию. Это было критическое состояние. Когда они озвучили три основных диагноза — респираторный дистресс, синдром сепсиса и полиорганная недостаточность, я сразу сказал, это 80% смертности, — объяснил MSK1.RU нарколог. — Когда началось кровотечение, это всё, каскадная реакция, организм рассыпался».

Источник: Городские медиа