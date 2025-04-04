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Культура подробности «Продлевать агонию смысла не было». Нарколог объяснил, почему Пашу Техника отключили от аппаратов и были ли у него шансы выжить

«Продлевать агонию смысла не было». Нарколог объяснил, почему Пашу Техника отключили от аппаратов и были ли у него шансы выжить

Врач подробно рассказал о диагнозе рэпера, который скончался в тайской больнице

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3 комментария
По мнению врача, тайские медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента | Источник: Паша Техник Live / TelegramПо мнению врача, тайские медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента | Источник: Паша Техник Live / Telegram

По мнению врача, тайские медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента

Источник:

Паша Техник Live / Telegram

У Паши Техника случилась тяжелая передозировка наркотиками, которая и привела к пневмонии, полиорганной недостаточности и ДВС-синдрому (диссеминированному внутрисосудистому свертыванию. — Прим. ред.), предположил в разговоре с MSK1.RU известный нарколог Василий Шуров. По его словам, шансов у рэпера практически не было.

Эпатажный исполнитель умер в больнице в Таиланде в пятницу, 4 апреля. Ему было 40 лет. Технику резко стало плохо, его отключили от аппарата жизнеобеспечения, медики констатировали смерть, сообщили его близкие.

«Случилась тяжелая передозировка, у него на фоне употребления была аспирация рвотными массами, он с этим состоянием полежал на квартире. Пока вызвали скорую, уже в состоянии полиорганной недостаточности и сепсиса ждали от тайских врачей чуда. Чуда не случилось», — сказал MSK1.RU Шуров.

Правильно сделали, что отключили, потому что дальше продлевать агонию смысла не было никакого.

Василий Шуров

врач-нарколог

По мнению врача, тайские медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента: подключили аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), инфузоматы, кардиотоники, антибиотики. Но «бывают ситуации, когда сделать ничего нельзя».

«Проблема в том, что он несколько дней употреблял и потом в тяжелом состоянии не сразу попал в реанимацию. Это было критическое состояние. Когда они озвучили три основных диагноза — респираторный дистресс, синдром сепсиса и полиорганная недостаточность, я сразу сказал, это 80% смертности, — объяснил MSK1.RU нарколог. — Когда началось кровотечение, это всё, каскадная реакция, организм рассыпался».

Источник:

Городские медиа

Напомним, рэпер впал в кому в Таиланде после отравления неизвестным веществом в конце марта. Его бывшая жена уточнила, что это, скорее всего, наркотики. По другой версии, его отравил фанат, который после этого спешно покинул страну. Близкие исполнителя объявили сбор средств на его лечение: Павлу требовалось пять миллионов рублей. Спасти его не удалось.

ПО ТЕМЕ
Елизавета ФатееваЕлизавета Фатеева
Елизавета Фатеева
Корреспондент MSK1.RU
Паша Техник Смерть Диагноз Нарколог Передозировка
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Комментарии
3
Гость
6 часов
отключите xачя Кеасояна - я бутылку вина подготовил уже охлаждается
Гость
7 часов
Наркомания это болезнь и её надо лечить чем раньше тем лучше
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