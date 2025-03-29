«Не смотрю кино»: актер Александр Баширов — о предках, о том, стоит ли идти в актеры, и о неснятых фильмах

Александр Баширов снялся более чем в 160 фильмах Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Александр Баширов — король эпизода. Его открыл миру режиссер Сергей Соловьев, когда дал роль лжемайора ВВС в фильме «Асса» (18+). Затем были Спартак в «Игле», Николай Петрович в «Железной пяте олигархии» (0+), Федя Арамышев в «Хрусталев, машину!» (18+) и много других запоминающихся персонажей. Недавно Баширов побывал на Народной премии 72.RU. Мы поговорили с актером, пока он пил кофе в ресторане отеля.

— Многие считают, что вы из Петербурга, поскольку вы в основном живете там. Однако вы родились в деревне Согом недалеко от Ханты-Мансийска. Как ваша семья оказалась там?

— Моя мама приехала по распределению, работая в «Почте» (мама была радисткой на почте. — Прим. ред.). Моя бабушка была хранителем арабского свитка, где рассказывалось о миссионерах. Пару лет назад его отдали в тобольский музей. С одной стороны, у меня татары — около 700 лет назад. С другой стороны, казаки — около 600 лет.

Родина артиста — деревня Согом под Ханты-Мансийском Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— А вы кем себя считаете — русским или татарином?

— Русским, конечно. Но кто Россию основал? Тургенев, Карамзин, я уже не говорю про Рахманинова. 80% русских дворян — татары. Это я, конечно, в шутку говорю. На самом деле, на каком языке человек думает, так он и существует — в наслаждении и радости быть самим собой.

— Молодым актерам имеет смысл идти в кино ради денег? И водятся ли они там вообще?

— Ну не знаю, с точки зрения бизнеса это, конечно, достаточно сложно, потому что нужно понимать, возвращаются ли деньги, продается ли товар, как говорится. Все это требует серьезного научного исследования. Я думаю, этим занимаются наши кинематографисты, предлагают и стратегию, и тактику обогащения нашей, я бы сказал, кинопромышленности.

Баширов отрицает, что ему скоро 70 лет Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Вам в сентябре исполняется 70 лет. На сколько лет себя чувствуете?

— Я не верю, что это вообще так. Скорее всего, это ошибка. Ошибка в документах. Скорее всего, мне где-то 36. В принципе раз дали пенсию, почему нет?

— Вы можете сказать, что вы заработали на счастливую старость?

— Конечно, конечно. Я заработал народную любовь. Сделал себе уникальное гнездышко. Родные, семья, как говорится, дети — все, что нужно.

Лицо Баширова, наверное, знают все кинозрители страны Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— 90-е уже давно прошли, а бандиты до сих пор популярны. Например «Слово пацана» (18+). Сериал зашел публике. Почему возник этот тренд?

— Не смотрю кино, если честно. То, что происходит в кино, не зависит, мне кажется, от автора. Зрители, может, что-то свое хотят, а авторы подчиняются продюсерам, поэтому, естественно, не стыкуется. Должна быть взаимозависимость. В первую очередь, конечно, зритель должен поощрять автора, режиссера, сценариста, актера финансово. Чем больше смотрят фильмы, тем больше должен получать денег их любимый актер.

— Когда я говорил, что встречусь с вами, понял, что Александра Баширова знают по разным ролям. Мой отец — по сериалу «Штрафбат» (16+), друзья — по »Грузу 200» (18+) или «Жмуркам» (18+). У всех разные ассоциации. А вам бы как хотелось, чтобы вас по какой роли помнили?

— Да, знаете, когда снялся в 165 фильмах, то одной ролью больше, одной меньше. Я вам честно скажу, это не мне решать. Я как-то сам не ожидал, что так получится. Я в принципе не собирался быть актером. Я же кинорежиссер-постановщик.

Артист много думает о кино, которое хочет снять. Оно снится ему, но он никому его не покажет Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Но снимали сами очень давно.

— Например «Белград, Белград» (18+) снимал, когда была агрессия НАТО в Сербии. Тут ситуация такая — некоторые фильмы живут во мне. И где-то материал собран, но тут нужен талант предпринимательства, понимаете. У меня, к сожалению, такого нет, чтобы пробивать проекты. Ну иногда мне снятся фильмы прекрасные, удивительные, которые я смотрю. Необычные. А когда просыпаюсь, понимаю, что это вообще-то мои фильмы, потому что они в моей голове.