Тимати станет отцом в третий раз

Вполне возможно, что на третьей избраннице Тимати даже женится Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, вновь станет отцом. Третьего ребенка ему родит модель Валентина Иванова, с которой они встречаются около трех лет.

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие, — поведал источник Starhit.ru. — Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы».

Судя по всему, на этот раз отношения Тимати развиваются по новому сценарию. Предыдущие избранницы рэпера, модель Алена Шишкова и блогер Анастасия Решетова, тоже рожали ему детей. В паре с первой у Тимати появилась дочь Алиса, во вторых отношениях — сын Ратмир. При этом ни одну из своих возлюбленных артист так и не отвел под венец.

В какой-то момент Тимуру Юнусову даже стали приписывать фобию официального брака. Рэпер уверял, что он просто долго искал свою единственную.

«Я сразу знал, что мне хотелось бы связать себя брачными узами с человеком, в котором я на сто процентов уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому не спешил. Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Достаточно долго был в свободном статусе. Думаю, в текущий момент ментально я более чем готов к тому, чтобы сделать все правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем…», — говорил он в интервью полгода назад.

Вероятно, именно Валентина Иванова станет его женой. Не так давно девушка заинтриговала подписчиков кольцом на безымянном пальце с россыпью крупных бриллиантов. Украшение стоимостью в несколько миллионов рублей Тимати преподнес Валентине в начале года. «Я сказала „нет“, — загадочно подписала избранница рэпера видео.