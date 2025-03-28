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Культура Тимати станет отцом в третий раз

Тимати станет отцом в третий раз

Рэпер ждет ребенка от модели Валентины Ивановой

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Вполне возможно, что на третьей избраннице Тимати даже женится | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВполне возможно, что на третьей избраннице Тимати даже женится | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вполне возможно, что на третьей избраннице Тимати даже женится

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, вновь станет отцом. Третьего ребенка ему родит модель Валентина Иванова, с которой они встречаются около трех лет.

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие, — поведал источник Starhit.ru. — Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы».

Судя по всему, на этот раз отношения Тимати развиваются по новому сценарию. Предыдущие избранницы рэпера, модель Алена Шишкова и блогер Анастасия Решетова, тоже рожали ему детей. В паре с первой у Тимати появилась дочь Алиса, во вторых отношениях — сын Ратмир. При этом ни одну из своих возлюбленных артист так и не отвел под венец.

В какой-то момент Тимуру Юнусову даже стали приписывать фобию официального брака. Рэпер уверял, что он просто долго искал свою единственную.

«Я сразу знал, что мне хотелось бы связать себя брачными узами с человеком, в котором я на сто процентов уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому не спешил. Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Достаточно долго был в свободном статусе. Думаю, в текущий момент ментально я более чем готов к тому, чтобы сделать все правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем…», — говорил он в интервью полгода назад.

Вероятно, именно Валентина Иванова станет его женой. Не так давно девушка заинтриговала подписчиков кольцом на безымянном пальце с россыпью крупных бриллиантов. Украшение стоимостью в несколько миллионов рублей Тимати преподнес Валентине в начале года. «Я сказала „нет“, — загадочно подписала избранница рэпера видео.

Вероятно, в этот момент Иванова слукавила. Это не первый намек на то, что отношения пары выходят на новый уровень — еще осенью 41-летний рэпер публично назвал избранницу «женой». Однако пока официальных подтверждений, что они готовятся к свадьбе или стать родителями, не было.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
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