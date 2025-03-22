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Культура Умерла звезда «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» Лариса Голубкина

Умерла звезда «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» Лариса Голубкина

В последние годы артистка боролась с раком и болезнью Паркинсона

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1 комментарий
Ларисе Голубкиной было 85 лет | Источник: Wikipedia.orgЛарисе Голубкиной было 85 лет | Источник: Wikipedia.org

Ларисе Голубкиной было 85 лет

Источник:

Умерла актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ей было 85 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“ (6+), великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал телеведущий.

Народная артистка скончалась 22 марта из-за продолжительной болезни — рака крови третьей степени. Сегодня у актрисы остановилось сердце.

Как отмечает Mash, в августе 2024 года врачебная комиссия признала болезнь неизлечимой и подтвердила, что актриса нуждается в паллиативной помощи. В январе 2025 года звезде фильмов «Гусарская баллада» (6+) и «Сказка о царе Салтане» (0+) понадобилась экстренная помощь врачей.

Последние месяцы Голубкина жаловалась на слабость и сильные боли, обезболивающие препараты ей почти не помогали. Также актриса начала стремительно терять вес и почти не вставала с постели, передает SHOT.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1962 году. Тогда она исполнила главную роль в комедийном фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (6+). Образ Шурочки Азаровой, сыгранной Голубкиной, мгновенно сделал ее известной на всю страну.

После успешного дебюта последовали другие яркие работы в кино. Среди них — «Дайте жалобную книгу» (0+), «Сказка о царе Салтане» (0+), «Трое в лодке, не считая собаки» (12+), и другие. Всего на счету актрисы более 20 фильмов и телевизионных спектаклей.

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Смерть Рак Болезнь Кино Театр Лариса Голубкина
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Комментарии
1
Гость
1 час
Светлая память! Нам казалось - она будет всегда
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