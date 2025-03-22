Умерла звезда «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» Лариса Голубкина

Ларисе Голубкиной было 85 лет Источник: Wikipedia.org











Умерла актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ей было 85 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“ (6+), великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал телеведущий.

Народная артистка скончалась 22 марта из-за продолжительной болезни — рака крови третьей степени. Сегодня у актрисы остановилось сердце.

Как отмечает Mash, в августе 2024 года врачебная комиссия признала болезнь неизлечимой и подтвердила, что актриса нуждается в паллиативной помощи. В январе 2025 года звезде фильмов «Гусарская баллада» (6+) и «Сказка о царе Салтане» (0+) понадобилась экстренная помощь врачей.

Последние месяцы Голубкина жаловалась на слабость и сильные боли, обезболивающие препараты ей почти не помогали. Также актриса начала стремительно терять вес и почти не вставала с постели, передает SHOT.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1962 году. Тогда она исполнила главную роль в комедийном фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (6+). Образ Шурочки Азаровой, сыгранной Голубкиной, мгновенно сделал ее известной на всю страну.