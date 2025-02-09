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Культура Скончался актер Олег Стриженов

Скончался актер Олег Стриженов

Народному артисту было 95 лет

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Накануне актер проходил плановое обследование в больнице | Источник: StarHitНакануне актер проходил плановое обследование в больнице | Источник: StarHit

Накануне актер проходил плановое обследование в больнице

Источник:

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на помощницу артиста.

По данным издания StarHit, вчера, 8 февраля, Олег Стриженов проходил в больнице плановое обследование. Об этом рассказала его жена Лионелла Стриженова. Актриса отмечала, что артист чувствовал себя хорошо.

— Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования, — говорил несколько дней назад сын Стриженова Александр, актер, кинорежиссер и сценарист.

Помощница прославленного актера заявляла, что в понедельник его должны были выписать.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области, в семье военного. Окончил в 1953 году Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Снимался в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт» и другие.

Работал в Государственном русском драматическом театре в Таллине (Эстонская ССР), во МХАТ им. М. Горького в 1957–1966 годах, а с 1977-го и по настоящее время состоит в труппе Театра-студии киноактера. Стриженов — академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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