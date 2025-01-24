НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

южн.

 756мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,26
EUR 103,19
Задержан рейс
Губерниев высказался о нехватке болельщиков
Активистку нашли мертвой
Машина «бизнес» для директора
Массовая атака БПЛА
Обзор пособий
Вернули популярную электричку
IT-парк в Ярославле
Мизулина — о деле Блиновской
Культура Танкист, маньяк и решала. Как Юра Борисов дорос до номинации на «Оскар» — самые яркие роли актера

Танкист, маньяк и решала. Как Юра Борисов дорос до номинации на «Оскар» — самые яркие роли актера

После фильма «Анора» (18+) у него появилась армия англоязычных фанатов

150
1 комментарий
Источник:

Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар». Он стал претендентом на золотую статуэтку за «Лучшую роль второго плана» в фильме «Анора» Шона Бейкера. За свою кинокарьеру Борисов успел сыграть не только решалу в американской кинокартине, но и военного, влюбленного школьника, таксиста, который попал под подозрение правосудия.

Кто такой Юра Борисов и с чего начинался его творческий путь — смотрите в коротком видео чуть выше.

Сам фильм «Анора», где Борисов исполнил роль «решалы» Игоря, поборется за шесть золотых статуэток в номинациях: лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучший режиссер (Шон Бейкер). А коллега Борисова по «Аноре» Майки Мэдисон, исполнившая роль Аноры, номинирована на статуэтку за лучшую женскую роль. Премия состоится 2 марта (3 марта в 03:00 по московскому времени).

Юра Борисов начал сниматься в кино с 2010 года. Дебютировал с эпизодической ролью в драме Андрея Звягинцева «Елена» (18+). В 2015–2019 годах исполнил роли в военных фильмах «Дорога на Берлин» (18+) и «Т-34» (12+), сериале «Молодая гвардия» (12+) и криминальной драме «Бык» (18+).

В одном из интервью Юра признался, что занялся творчеством, чтобы прогуливать уроки. После окончания театральной студии в подмосковном Реутове он с первой попытки смог поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина.

В начале 2024 года вышел фильм «Мастер и Маргарита» (18+), в котором Борисов озвучил Кота Бегемота. Наши коллеги из MSK1.RU подробно рассказывали, в чем феномен популярности Юры Борисова и насколько он на самом деле хорош в «Аноре».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
он получил гражданство свободной страны Америки и считает себя американцем
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление