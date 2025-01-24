Танкист, маньяк и решала. Как Юра Борисов дорос до номинации на «Оскар» — самые яркие роли актера

Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар». Он стал претендентом на золотую статуэтку за «Лучшую роль второго плана» в фильме «Анора» Шона Бейкера. За свою кинокарьеру Борисов успел сыграть не только решалу в американской кинокартине, но и военного, влюбленного школьника, таксиста, который попал под подозрение правосудия.

Кто такой Юра Борисов и с чего начинался его творческий путь — смотрите в коротком видео чуть выше.

Сам фильм «Анора», где Борисов исполнил роль «решалы» Игоря, поборется за шесть золотых статуэток в номинациях: лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучший режиссер (Шон Бейкер). А коллега Борисова по «Аноре» Майки Мэдисон, исполнившая роль Аноры, номинирована на статуэтку за лучшую женскую роль. Премия состоится 2 марта (3 марта в 03:00 по московскому времени).

Юра Борисов начал сниматься в кино с 2010 года. Дебютировал с эпизодической ролью в драме Андрея Звягинцева «Елена» (18+). В 2015–2019 годах исполнил роли в военных фильмах «Дорога на Берлин» (18+) и «Т-34» (12+), сериале «Молодая гвардия» (12+) и криминальной драме «Бык» (18+).

В одном из интервью Юра признался, что занялся творчеством, чтобы прогуливать уроки. После окончания театральной студии в подмосковном Реутове он с первой попытки смог поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина.