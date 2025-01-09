Заслуженный и нежелательный: кто такой Тигран Кеосаян

Кеосаян с супругой Источник: MSK1.RU











Актер, режиссер и ведущий, один из самых влиятельных деятелей современного российского телебизнеса Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти, сообщила его супруга, главред канала RT Маргарита Симоньян. Уже четыре десятилетия Кеосаян снимает клипы, фильмы и сериалы, выступает на телевидении в качестве гостя и ведущего, его вклад в индустрию признают власти РФ, а за рубежом вводят санкции. В этом материале «Фонтанка» решила напомнить, чем известен Тигран Кеосаян.

Семья кинематографистов, именитые одногруппники и первые съемки

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Его отец, Эдмонд Кеосаян, — автор трилогии о «Неуловимых мстителях», и свой дебют четырехлетний Тигран отметил в «Короне Российской империи».

Неудивительно, что после окончания средней школы он устроился на работу в киностудию «Мосфильм». Срочную службу проходил в войсках ПВО в Балашихе. Учился во ВГИКе вместе с Александром Башировым, Ренатой Литвиновой, Иваном Охлобыстиным. С 1989 года опять стал появляться в кино, но лишь в эпизодических ролях.

В 1992 году вышел его первый полнометражный фильм «Катька и Шиз» о похищении картины ван Дейка, за свою работу получил приз «Золотой Витязь» в Югославии среди студенческих работ. А вот киновед Эльга Лындина посчитала фильм Кеосаяна слабым и прямолинейным, «не дотягивающим до настоящей комедии».

«Я хочу узнать, на кого ты меня променял»: Кеосаян-клипмейкер

Вместе с братом Давидом Тигран Кеосаян создал студию Gold Vision, где вместе с Бондарчуком активно снимал клипы звездам 1990-х. В частности, они сняли первый сольный ролик Наталье Ветлицкой на песню «Посмотри в глаза». С артисткой у него тогда был роман, в чём он позже признался журналистам. В октябре 1992 года клип получил главный приз на московском фестивале киновидеоклипов Generation-92.

Источник: «Посмотри в глаза», 1992











В 1995 году Кеосаян снял клип с элементами эротики для недвусмысленной песни Ирины Аллегровой «Войди в меня». Ролик получился под стать песне. Аллегрова гуляла по старинному музею, где на ее глазах оживали картины и статуи. Оживая, они начинали заниматься «волшебством». Впрочем, в те же годы был снят целомудренный «Я тебя отвоюю».

Источник: «Войди в меня», 1995











Также студия снимала музыкальные видеоклипы для Михаила Шуфутинского («Соседка») и Игоря Саруханова («Скрипка-лиса»), Дианы Гурцкая («Ты знаешь, мама»), Дианы, будущей солистки группы Reflex («Белая песня»). Как актер Тигран Кеосаян появился в клипе Софии Ротару «Ночной мотылек».

Отдельно стоит отметить его работу в производстве рекламных роликов. Одно из самых запоминающихся творений в этом жанре, еще в СССР, в 1989 году, про Московский вентиляторный завод — это тоже работа Тиграна Кеосаяна.

Сделано с любовью! Кинокарьера Тиграна Кеосаяна

Широкую известность как режиссеру Тиграну Кеосаяну принесли лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997) с Александром Збруевым и Верой Глаголевой в главных ролях и телесериал «Мужская работа», который рассказывает о военной службе спецназа ГРУ в Чечне.

Дальше, в 1999 году, комедия «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и Диной Корзун. Еще был лирический «Ландыш серебристый» с Александром Цекало и Юрием Стояновым, а также с саундтреком при участии Леонида Агутина, Анжелики Варум, Валерия Сюткина, Александра Буйнова, Игоря Бутмана и «Отпетых мошенников». Потом комедия «Заяц над бездной», где к работе над музыкальным оформлением привлекли самого Алексея Рыбникова. Дальше — почти что боевик в азиатских пейзажах «Мираж».

Самый рейтинговый мини-сериал Кеосаяна — «Ялта-45», повествующий о поисках террористов накануне Ялтинской конференции. Зрители сервиса «Кинопоиск» оценили политический детектив на 7,4 из 10.

Источник: скриншот фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» / режиссер Тигран Кеосаян, 2018











А к четвертой годовщине присоединения Крыма к России Кеосаян выпустил фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!», сценарий для которого написала Маргарита Симоньян. Однако при бюджете в 154 миллиона рублей (включая 100 миллионов безвозвратных госдотаций) он собрал в прокате всего 70 млн рублей, хотя шел более чем в тысяче кинотеатрах и выдержал более 23 тысяч сеансов. Пользователи сервиса «Кинопоиск» оценили картину на 2,9 из 10.

«Международная пилорама»: сатирическая телепередача

Тигран Кеосаян активно участвует в различных телепроектах начиная с конца 1990-х годов. В 1998-м он вместе с женой Аленой Хмельницкой принял участие в телеигре «Устами младенца» на НТВ. В 2002 году Кеосаян одержал победу в специальном выпуске телеигры «Слабое звено» на Первом канале, где выигранные средства были направлены в пользу Гильдии киноактеров. Его участие в таких шоу, как «Слава богу, ты пришел!» и «Десять миллионов», а также работа в жюри проектов, таких как «Империя иллюзий» и «Один в один!», помогли ему закрепиться на телевидении.

Кеосаян также продолжал активно работать на телеканале НТВ. С 2016 года он участвует в проекте «Международная пилорама». Не раз его выпуски попадали в телеобзор «Фонтанки» «Коробка передач».

Источник: «Фонтанка.ру»

Телекритик и обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская неоднократно выступала с критикой в адрес этой сатирической программы. О лингвистических предпочтениях Кеосаяна она высказалась так: «Отринув интеллигентские условности, упивается открывшимися на старости лет возможностями безнаказанно и открыто произносить слова, за которые в его прежней среде он бы получил по губам». Обозреватель Ольга Сабурова назвала «Международную пилораму» «верхом подобострастия и пошлости».

Сам телеведущий объяснял свое участие в программе тем, что он получил возможность говорить то, что он хочет, и то, о чём он хочет.

— Это хобби. Упаси господь мне всерьез подумать, что это моя профессия, — заявлял в 2018 году Тигран Кеосаян.

Признание со стороны государства и санкции Запада

В апреле 2024 года Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств РФ за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Этому предшествовало включение в санкционные списки стран Запада. В феврале 2022 года он попал в пакет санкций ЕС за «поддержку политики, подрывающей территориальную целостность Украины». «Он предполагал, что украинские власти нелегитимны. Он неоднократно утверждал, что Крым принадлежит России и что Донбасс не часть Украины», — говорилось в Официальном журнале ЕС.