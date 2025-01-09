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Культура Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Об этом сообщила Маргарита Симоньян

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Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян является главным редактором канала RT

Источник:

Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его жена Маргарита Симоньян.

Журналистка написала, что у Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем. Сейчас он в реанимации.

— До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети, — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Симоньян отметила, что семья очень переживает из-за случившегося.

— Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно, — написала журналистка.

ПО ТЕМЕ
Клиническая смерть Кома Маргарита Симоньян Реанимация Тигран Кеосаян
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