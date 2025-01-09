Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его жена Маргарита Симоньян.
Журналистка написала, что у Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем. Сейчас он в реанимации.
— До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети, — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
Симоньян отметила, что семья очень переживает из-за случившегося.
— Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно, — написала журналистка.