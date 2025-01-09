Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян является главным редактором канала RT Источник: kino-teatr.ru











Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его жена Маргарита Симоньян.

Журналистка написала, что у Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем. Сейчас он в реанимации.

— До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети, — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Симоньян отметила, что семья очень переживает из-за случившегося.