«Гастарбайтеры смотрят повально»: звезда «Молодежки» раскрыл секреты популярного сериала

Владимир Зайцев приезжал в Екатеринбург на Народную премию E1.RU Источник: СТС











Заслуженный артист Владимир Зайцев прославился благодаря озвучанию. Его голосом говорят герои Роберта Дауни-младшего, Брэда Питта, Хита Леджера, Джейсона Стейтема и других мировых звезд. Но не забывает Владимир и о кино. Самая узнаваемая роль — в «Молодежке» (16+), которую снимали с 2013 по 2019 год. Там он играет спортивного директора хоккейного клуба «Медведи» Вадима Казанцева. В 2024-м Зайцев снялся в продолжении драмы. E1.RU сделал интервью с актером.

Владимир рассказал нам о том, как прошло его детство в Екатеринбурге — тогда Свердловске, была ли хорошей идея снять продолжение «Молодежки», а также о том, почему он не скучает по озвучке голливудских звезд.

«Когда я приезжаю в этот город, становлюсь инфантильным»

— Почему вы так редко приезжаете в родной Екатеринбург?

— Я не могу позволить себе такую роскошь — приезжать сюда часто. Когда матушка покинула этот мир, уже не было острой необходимости бывать здесь. Хотя брат, с которым мы росли вместе, ждет меня. Он любит рассказывать, как мы в детстве в одной ванне мылись.

Мои детство и юность прошли в условиях абсолютного отсутствия удобств: даже водопровода не было.

Владимир Зайцев провел детство в Екатеринбурге, а после уехал учиться в Москву Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Помню, когда зимой просыпался от того, что трещала печка, высовывал ногу из-под одеяла, а мама надевала мне шерстяной носок, потому что все наше жилье было — 24 квадратных метра. Температура — почти как на улице.

За водой надо было ходить с ведрами сто метров до ближайшей колонки. Потом эту воду тащить с надрывом к себе в комнату. И характер у меня, соответственно, противный и жесткий. Уральская закалка.

— Было ли не только холодно, но и голодно тогда?

— Голодно никогда не было. Мой отец пережил титанический голод, потому что он был из семьи раскулаченных, обобранных и ограбленных. Он бежал от этого голода в армию, приписав год к своему возрасту, потому что там кормили.

У нас такого не было, потому что родители трудились. Но голодно было во всем городе. Когда я уехал в Москву учиться, это была мука — возить оттуда заготовки для мамы. Надо было сначала побегать по магазинам, чтобы найти приличное мясо, заморозить его, а потом с этим мясом, обложенным резаным луком, обмазанным горчицей, сесть в поезд и привезти его.

Когда я приезжаю в этот город [Екатеринбург], становлюсь инфантильным, потому что ничего про него толком не знаю.

Детство было замечательное: дворовое, хулиганистое. Драки, сугробы двухметровые, велосипед… Все было просто. Владимир Зайцев актер

Актер редко приезжает в Екатеринбург, потому что здесь практически не осталось его родных Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











«Казанцев мне дорог, я его люблю при всех его минусах»

— Поговорим про ваше творчество. Вы снова вернулись в проект «Молодежка»…

— Я из него не уходил.

— Верно, но прошло уже столько лет. Как вы думаете, почему этот сериал покорил миллионы?

— «Молодежка» — это абсолютно наш проект, наша идея, а не какая-нибудь калька с зарубежных сериалов. Это проект про наших людей, написанный очень просто, и, что самое поразительное, он смотрибельный для всей семьи.

Я помню, как вышел из автосалона, ко мне подошел мужчина и сказал: «Можно сфотографироваться?» Его двенадцатилетняя дочка стояла рядом, у нее сияли глаза. Каждый из них смотрел сериал со своим интересом. Прохожу еще десять шагов — мимо проезжает огромный Mercedes.

Из-за руля выглядывает мужчина и говорит: «А я как раз „Молодежку“ смотрю». Я отвечаю: «Подождите, она же только что закончилась». А он: «Я с начала начал». Гастарбайтеры повально смотрят. Целыми сериями! Владимир Зайцев актер

Владимир Зайцев вернулся в «Молодежку» Источник: СТС











— А в чем магия?

— Зачем вы меня [об этом] спрашиваете? Я изнутри сделал все, чтобы вам было интересно. В чем магия? Я не знаю. Наверное, в том, что это про нас. Юмор наш, проблемы, если есть, они наши.

Конечно, это был всегда прекрасный актерский состав — талантливая молодежь. Вы не представляете, какой был тщательный отбор этих парней. Александр Петров приходил на пробу — и его не утвердили. Снято просто, но очень качественно. Это не поделка на коленке. Бюджет у сериала всегда был серьезный.

— Есть тенденция: продолжения сериалов или фильмов оказываются провальными. Многие после просмотра говорят: «Лучше бы оставили проект в покое». Нет ли ощущения, что у «Молодежки» может быть такая судьба?

— Когда несколько лет назад шестой сезон закончился и стоял вопрос о продолжении, запускать седьмой или нет… Остановили. Почему? Потому что боялись, ведь лучше вовремя уйти. Хотя можно было снять все что угодно, и это бы смотрели. Шлейф, резонанс, впечатление были бы, может быть, испорчены, поэтому продюсеры решили похоронить успешный и интересный проект, чтобы выйти с хорошим лицом из ситуации.

В начале сериала Вадим Казанцев кажется положительным персонажем Источник: СТС











— Многие актеры не вернулись в сериал. Скучаете по прежнему составу?

— Дело не в том, что не вернулись, а в том, что это не должно было стать скучным повтором. И потом — ребята, которые снимались, выросли. Они уже совсем не дети, и их персонажи тоже должны были вырасти. Они уже все чемпионы мира, крутые хоккеисты, которые в Канаде играют, что уже показывать? Это не очень интересно публике.

— А как тогда вас получилось привлечь в этот проект?

— Меня не надо было заинтересовывать, потому что я очень люблю своего персонажа.

— Вадим Казанцев похож на вас?

— Нет, хоть и я его родил. Не сразу удалось под него адаптироваться, потому что это моя абсолютная противоположность: он хваткий, умный, предприимчивый человек. Абсолютный мастер выживания в любой ситуации и абсолютный мастер выхода из самого безвыходного положения. Я совершенно не такой, даже при всей своей уральской закалке.

И, надо сказать честно, в седьмом сезоне он изменился. Не кардинально, но заметно шагнул в лучшую сторону. На мой взгляд, это не очень хорошо, потому что все-таки его конфликтность и острота базируются на том, что он вот такой говнюк. Но думаю, что менее интересным для зрителей он не стал.

Казанцев мне дорог, я его люблю при всех его минусах.

В продолжение сериала вернулись полюбившиеся многим актеры Источник: СТС











— За столько лет вы сами попробовали поиграть в хоккей?

— Пробовал на съемках четвертого или пятого сезона. Получил полный комплект обмундирования. Вышел на лед и потренировался по полной, что называется. С меня пот тек рекой, пока я надевал эту форму.

Была история, которая закончилась для меня трагически. Один из бывших наших хоккеистов, из «Молодежки», снес меня на ровном льду, когда я катился, чтобы подобрать шайбу. Я получил очень серьезную травму.

Проходил курс реабилитации, повесил коньки на стенку и больше уже так серьезно хоккеем не занимался. Но в этом, седьмом, сезоне я предложил: «Давайте я на коньках выкачусь». Принес их, прокатился, выкрутился. Даже взял ребят и клюшку и покидал шарик с удовольствием.

— За какую хоккейную команду болеете?

— Понятно, что за «Автомобилист» (хоккейная команда из Екатеринбурга — Прим. ред.). И не только потому, что он наш. Хоккеисты из команды были сотрудниками моего папы. У меня и брат играл там в хоккей.

Владимир Зайцев получил травму на льду Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











«Брэд Питт — не мой актер»

— Поговорим про озвучку. Вы голос Брэда Питта, Джейсона Стейтема, Джима Керри и многих других голливудских звезд. Сейчас прокат зарубежных фильмов заметно сократился. По кому из своих актеров вы скучаете больше всего?

— Брэд Питт — не мой актер. Главное, что ко мне приходят другие интересные герои.

Я вообще не скучаю. Некогда. Обычно по чему мы скучаем? По лучшему и интересному. Можем скучать по жене, по тем моментам, когда она мила, обворожительна, ласкова. Но мы вряд ли скучаем по ней, когда она пилит. Точно так же могу скучать по Дауни, когда предоставляется возможность дублировать очень интересный фильм вроде «Судьи» (18+). Но в какой-то момент я заскучал от него, от его Железного человека.

Для меня, как для актера, важно делать в первую очередь интересную работу.

Зайцев озвучивал многих известных актеров Голливуда Источник: Kinopoisk.ru, Владислав Лоншаков / E1.RU











— А в каком из озвученных вами фильмов вы бы хотели сами сыграть?

— Я люблю фильм «1+1» (18+). Озвучивал Франсуа Клюзе. Это была интересная работа, потрясающий фильм. Внучке показал, она с огромным удовольствием посмотрела.

— По понятным причинам озвучки стало меньше. Чем заполняете время?

— Грех жаловаться, работы хватает. Все время возникает что-то — жизнь-то не остановилась. Единственное — нейросети творят такой беспредел…

Когда смотрю сдублированные фильмы с непонятно кем и непонятно какими голосами, меня трясет от мысли — кто только не лезет в дубль. Некачественный дубляж портит продукцию, кино и вкус зрителя.

— Кого вы считаете актером нашего времени?

— У нас в стране их много. И в театре, и в кино их вижу и получаю удовольствие. Когда-то я пробовался к известному английскому режиссеру, который использовал наш актерский арсенал в постановках. Он считает, что русские актеры очень хорошие. На плохом русском сказал: «Лючщие».

И это не было кокетством. Иначе бы он не приехал к нам в страну, не делал бы грандиозный спектакль, который потом прокатывал по всему миру, если бы наши актеры не были «лючщими». Профессионального актера никогда не заменит никакая замыленная экранная личность.