«Дети попросили не позорить их»: блогер Наташа Краснова — о стоп-темах, шоу 18+, новом муже и удовольствии от книг

Наталья в свойственной ей откровенной манере рассказала со сцены о том, что думает о бывших… нет, не о мужьях, а о мэрах и губернаторах Источник: Юлия Неструева / Городские порталы











Наташа Краснова стала специальным гостем третьей Народной премии 74.RU, которая проходила в ее родном Челябинске. Выход на сцену блогер превратила в стендап на тему бывших. Но в этот раз речь шла не о мужьях, а о местном губернаторе и мэре. «Где глаза мои были, когда я выбирала-то тебя?» — сказала она о Борисе Дубровском, а вот к Михаилу Юревичу была более благосклонна, но только чтобы звонить ночами с угрозами отсудить все имущество. Один вертолет чего стоит!

Перед выходом на сцену Наташа дала интервью 74.RU и рассказала об откровенном шоу, которое делает вместе с четвертым мужем, о знакомстве с известным психологом-коучем Марком Бартоном и о стоп-темах в творчестве.

«Две очереди из поклонниц: одна — ко мне, другая — к моему мужу»

— В последнее время стало много шоу с твоим участием на YouTube, Rutube и других площадках. Хватает и концертов, в которых ты стендап-комик. Как удается сочетать карьеру с новым мужем, детьми?

— Слушай, моим детям четыре дня назад исполнилось по 18 лет. Это два взрослых парня, которые любят меня (это да), но не зависят от меня так сильно, как тогда, когда им было лет по семь. Мы можем с ними о чем-то поговорить, сгонять в спортзал. Недавно смотрели «Субстанцию» (18+), сыновья разрешили мне отворачиваться, «если станет совсем противно».

С мужем совмещать концерты еще проще: он всегда рядом. Нам не приходится разлучаться. Недавно поняла, что мужа стали узнавать и фотографироваться с ним. И теперь каждый раз после стендапа на автограф-сессии две очереди из поклонниц: одна — ко мне, другая — к мужу.

— В чем хочешь развиваться дальше: делать шоу или давать концерты?

— Вопрос сложный, потому что приятно слышать аплодисменты, но также приятно получать комментарии и лайки в соцсетях.

Но всё же мне больше нравятся живые выступления перед публикой: делать стендапы, презентации книг, вести мероприятия. Наверное, потому, что энергетика зала сразу возвращается. И этот взаимообмен продолжается несколько часов. Наташа Краснова блогер, писатель, стендап-комик

Когда дело касается поста или книги, видео для соцсетей или большого проекта, мгновенного фидбэка не получить. Я сдаю рукопись или новое шоу — и жду. И жду коррекцию. И жду монтаж. И еще немного жду. И наконец, жду, когда зритель прочитает или посмотрит. А потом еще жду, когда появятся комментарии. И только тогда получаю энергетику от поклонников. Это тоже вкусно. Но умение ждать — не мой конек. Я перегораю.

Нового мэра Челябинска Наташа похвалила за стиль Источник: Юлия Неструева / Городские порталы











Книги как алкоголизм

— Кем видишь себя лет через пять-десять?

— Я вижу себя живой (это самое главное). А чем я буду заниматься в свои 55 лет, не так важно. Хотя нет. Вру. Важно.

Я хотела бы стать автором многих новых бестселлеров и не только в жанре нон-фикшен. Наташа Краснова блогер, писатель, стендап-комик

Обидно, конечно, что, задавая предыдущий вопрос, ты даже не вспомнила, что у меня есть книги. Как будто эта сфера моей жизни не такая яркая и заметная. А ведь мне она кажется самой важной и нужной. Тем более я так люблю читать и писать. Но к сожалению, очевидно, поклонников эпистолярной сферы не так уж много в наши дни.

Для сравнения: чтобы записать двухминутное видео и выложить его в интернет, мне нужно две минуты. Плюс пару минут на монтаж, который я делаю сама. Я бы еще добавила полчаса на макияж, но сейчас так много разнообразных фильтров, что я просто выбираю один из них, пять минут — и видео в общем доступе. На одно видео у меня может быть около миллиона просмотров. Представляешь?! Миллион человек посмотрел мое видео, и кто-то даже репостнул, а там еще сотни и тысячи людей посмотрят.

А теперь обратим внимание на книги. Они все стали бестселлерами по результатам продаж. Я один из лучших авторов в издательстве АСТ, но суммарный тираж моих шести книг равен примерно 400 тысячам. Я потратила на книги восемь лет своей жизни, а меня прочитало меньше полумиллиона человек. А теперь посчитайте суммарное количество просмотров всех моих видео и рилсов. Цифра будет в несколько сотен миллиардов.

Каждый год говорю издателю, что больше я ничего писать не буду, а через полгода присылаю наброски, а еще через пару месяцев — новую рукопись. Наташа Краснова блогер, писатель, стендап-комик

Не знаю, как это можно объяснить. Наверное, это что-то наподобие алкоголизма: ты обещаешь больше не срываться, но через пару месяцев руки сами печатают начало новой книги.

Писать книги Наталье нравится больше всего, хотя отдачу от читателей приходится ждать дольше Источник: Юлия Неструева / Городские порталы











— Посмотрела твое шоу «Ночевка» (18+) — последний выпуск первого сезона был с твоим мужем Ринатом. Ему не страшно с тобой сниматься, отвечать на откровенные вопросы?

— Мой муж не из пугливых. Да и я тоже. Мне хотелось чем-то необычным завершить сезон. А поскольку на «Ночевку» ко мне приходили только девчонки, я решила пригласить мужчину. Спросила у мужа, не хочет ли он в кадр. Он согласился. На что был расчет, сразу объясню. Дело в том, что в реальной жизни мы с мужем часто занимаем оппозиционные стороны, обсуждая гендерные вопросы (оно и понятно, он — мужчина, а я — женщина). Мне казалось, что финал будет очень ярким, возможно, трагичным для нашего брака.

В итоге мы сидим в кадре в шелковых пижамах, как две крысы поливаем грязью всех, кого знаем и не знаем, но ни разу даже не поспорили. Хотя я старалась. Оказалось, по заказу и при посторонних мы с мужем не можем уничтожать друг друга. Зато какие у нас красивые споры, когда под вечер мы выводим гулять наших собак. Собаки, возможно, в шоке оттого, что их хозяева могут так яростно тявкать друг на друга.

Источник: Krasnova Natasha / Rutube.ru

— С Марком Бартоном вы снимаете совместное шоу «Теория» (18+), и он же иногда слишком прямо говорит на тему отношений, о женщинах. Не отпускал ли он колкости по поводу твоих четырех браков?

— Если мужчина, у которого в послужном списке три брака, будет мне что-то говорить о моих браках, я прямо в лицо ему засмеюсь. Какие колкости?! Благо Марк ничего не говорил мне о том, что это очень плохо, когда у женщины было много мужчин. Мне не говорил, а другим женщинам (и вы все видели этот фрагмент его лекции) говорил.

Есть такие мужчины, которые говорят, что им-то можно перебирать женщин, прежде чем найдут ту самую. А женщинам так нельзя, потому что, если у женщины будет много «пользователей», никто уже не захочет взять ее замуж. И у Марка есть, кстати, ролик про автосалон, подержанные тачки и сравнение их с женщинами.

В шоу «Теория» меня приглашали, сказав, что хотят видеть меня и Марину Федункив в качестве ведущих. Мы обе давно дружим, поэтому, прочитав сценарий, согласились. «И еще мы найдем какого-то психолога». И они нашли Бартона. А у меня уже про него юмористическое видео было выложено в интернет. Я помню, как упрашивала продюсера шоу поменять Бартона на кого-то другого либо меня заменить кем-то другим. Но продюсер был непреклонен (возможно, он рассчитывал на драку в эфире). Но до драки мы с Марком не дошли.

Источник: ТЕОРИЯ / Rutube.ru

Но все равно в шоу «Теория» иногда чувствуется напряжение. Меня веселит манера Марка «ехать одновременно в две противоположные стороны». В начале одного выпуска он говорит, что «все проблемы женщин в том, что они врут на первом свидании, надо быть собой». И через полчаса, отвечая на другой вопрос, выдает: «Проблемы женщин в том, что вы показываетесь мужчине такими, какие вы есть, а надо играть роль, изображать сексуальную кошечку». Вот тут меня, конечно, прорывает. Потому что мы, женщины, не понимаем, чего хочет Бартон: чтобы мы были собой или чтобы мы не были собой? Или чтобы мы не слушали Марка Бартона, жили свою жизнь так, как хотим. Я вот за этот вариант, если честно.

Есть ощущение, что с мужчинами, сравнивающими женщин с неодушевленными предметами, которыми надо пользоваться и менять на новые версии, которые только что сошли с конвейера, сложно построить счастливую семью. Но возможно, я ошибаюсь. Наташа Краснова блогер, писатель, стендап-комик

«Дети попросили про них не шутить со сцены и не позорить их»

— Я на фоне Марка Бартона вспомнила его коллегу и блогера Веронику Степанову, которую многие осуждают за выпуски об особенных детях, в том числе и о дочери Светланы Бондарчук. Она вообще много неприятного говорит о людях, ставит им диагнозы. Но если об объектах твоих шуток мы не знаем, то она называет имена, и они всем известны. В связи с этим вопрос: нужны ли рамки для шуток, грани допустимого в современном блогинге, шоу-бизнесе или просмотры, хайп решают всё?

Для меня все люди делятся не на мужчин и женщин, не на экстравертов и интровертов, а на близких мне людей, которым я не хочу делать больно или неприятно, и на всех остальных. Наташа Краснова блогер, писатель, стендап-комик

— И, если человек попал в категорию «остальные», я, не моргнув глазом, могу рассказать историю о нем. Про близкого тоже могу, но только с его искреннего согласия.

Если ты заметила, дети у меня есть. А битов (бит — шутка, набор шуток. — Прим. ред.) про них на концертах нет. Как так? Неужели я просто не смогла эти биты написать? Смогла. Но несколько лет назад дети попросили про них не шутить со сцены и не позорить их. Окей, мне несложно найти другие темы.