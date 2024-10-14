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Культура «Чего бухтеть-то»: Собчак осудила Шамана за доказательства о разводе

«Чего бухтеть-то»: Собчак осудила Шамана за доказательства о разводе

Певец в это время уже рассказывает, каково ему быть одиноким

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2 комментария

Певец развелся с женой в воскресенье, 13 октября

Певец Shaman (Ярослав Дронов) официально развелся со своей второй женой Еленой Мартыновой. О совместном решении он заявил 26 сентября. Сегодня артист решил доказать правдивость своих слов и опубликовал свидетельство о расторжении брака.

Певец опубликовал свидетельство о разводе

Фанаты певца с теплом отнеслись к тому, что Shaman решил расставить все точки над i и подтвердил свои слова, сказанные ранее. Однако были и те, кто скептически отнесся к такому шагу.

— И зачем это выкладывать нужно было? — написала Надежда. Причем таким вопросом задались многие, и не только в канале певца.

— Какое-то вот противное и липкое ощущение. С одной стороны, ну развелся и развелся, чего бухтеть-то. С другой стороны, всё это похоже на хвастовство и позирование. И не кого-то, а главного патриотического певца страны. Но судить не нам с вами же, да? — прокомментировала свидетельство о расторжении брака телеведущая Ксения Собчак.

Певца в это время одолевают совсем другими вопросами. Наши коллеги из NN.RU решили узнать, какие девушки ему нравятся. В ответ Ярослав Дронов назвал три критерия.

— Я могу так сказать, здесь я солидарен с моим другом Григорием Лепсом: честность, порядочность, доброта — это главное, что он ищет в спутнице жизни.

Однако искать ее он не торопится. На концерте в честь дня рождения канала МУЗ-ТВ в Кремле он заявил, что не одинок.

— Я ушел в работу, в творчество. Вообще, для музыканта, для творческого человека это, в принципе, самая правильная история. Более того, я не одинок, со мной народ, со мной страна, — заявил Shaman и отметил, что из-за развода его жизнь фактически не поменялась. Он всё также в постоянных разъездах и продолжает насыщенную гастрольную жизнь.

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Комментарии
3
Гость
26 минут
Клонуны обсуждают действия шутов. Давайте новости про прорывы в экономике, политике, производстве, инновациях, импортозамещении наконец.
Гость
23 минуты
Опять новости про шарлотанов.
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Руководитель отдела "Бизнес"
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