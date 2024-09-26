«Был вдохновением для многих»: в Ярославле не стало легендарного рок-музыканта

О гибели 41-летнего музыканта стало известно 25 сентября Источник: LAST HEARTBEAT FOR YOU / Vk.com











В четверг, 26 сентября, в Ярославле простились с 41-летним рок-музыкантом Евгением Трофимовым. Он выступал с двумя музыкальными группами «Слэм» и Last Heart Beat For You.

— Евгений был не только выдающимся исполнителем, но и вдохновением для многих. Его уникальный голос и харизма на сцене завораживали слушателей, а тексты песен отражали глубокие чувства и переживания, которые находили отклик в сердцах поклонников, — сообщили в паблике «LAST HEARTBEAT FOR YOU» во «ВКонтакте».

Как рассказали порталу 76.RU близкие музыканта, причиной смерти стал тромб. В последние годы солист активно занимался спортом.

— Евгений оставил после себя не только яркое музыкальное наследие, но и множество воспоминаний о незабываемых концертах, где он дарил свою душу зрителям. Его страсть к музыке и искренность в каждом исполнении навсегда останутся в нашей памяти, — добавили в коллективе.

Группа Last Heart Beat For You завоевала аудиторию в нулевые. Музыканты давали концерты в Ярославле и за его пределами, выезжали в Рыбинск и Череповец. Последним хитом, который записал Евгений, стала песня под названием «Крик души» (12+).

Евгения Трофимова похоронили на Леонтьевском кладбище в Ярославле.