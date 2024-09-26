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Культура «Был вдохновением для многих»: в Ярославле не стало легендарного рок-музыканта

«Был вдохновением для многих»: в Ярославле не стало легендарного рок-музыканта

Евгению Трофимову был 41 год

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6 комментариев

О гибели 41-летнего музыканта стало известно 25 сентября

В четверг, 26 сентября, в Ярославле простились с 41-летним рок-музыкантом Евгением Трофимовым. Он выступал с двумя музыкальными группами «Слэм» и Last Heart Beat For You.

— Евгений был не только выдающимся исполнителем, но и вдохновением для многих. Его уникальный голос и харизма на сцене завораживали слушателей, а тексты песен отражали глубокие чувства и переживания, которые находили отклик в сердцах поклонников, — сообщили в паблике «LAST HEARTBEAT FOR YOU» во «ВКонтакте».

Как рассказали порталу 76.RU близкие музыканта, причиной смерти стал тромб. В последние годы солист активно занимался спортом.

— Евгений оставил после себя не только яркое музыкальное наследие, но и множество воспоминаний о незабываемых концертах, где он дарил свою душу зрителям. Его страсть к музыке и искренность в каждом исполнении навсегда останутся в нашей памяти, — добавили в коллективе.

Группа Last Heart Beat For You завоевала аудиторию в нулевые. Музыканты давали концерты в Ярославле и за его пределами, выезжали в Рыбинск и Череповец. Последним хитом, который записал Евгений, стала песня под названием «Крик души» (12+).

Евгения Трофимова похоронили на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Евгения Трофимова.

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Комментарии
6
Гость
56 минут
что то я ранее не слышал про этого "легендарного", ни одного разу
Гость
2 часа
Соболезнования родным и близким...
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