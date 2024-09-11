Под плач жены и кавээнщиков. Как на Новодевичьем кладбище хоронили Александра Маслякова

Показываем, как прошли похороны Александра Маслякова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущему и президенту КВН было 82 года. О причине смерти неизвестно, однако в последнее время здоровье настолько ухудшилось, что Масляков практически перестал появляться на экранах. О том, что происходило на кладбище, рассказывает MSK1.RU.

Гроб выносили из концертного зала «Планета КВН» под бурные аплодисменты, колонна скорбящих следовала за ним до самого катафалка.

Гроб несут под бурные аплодисменты Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После этого траурный кортеж прибыл на Новодевичье кладбище. К месту погребения пришли друзья, родственники и многочисленные поклонники Александра Маслякова.

Несут гроб Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На Новодевичье кладбище приехали Константин Эрнст, Валдис Пельш с супругой, звезда Comedy Woman (16+) Екатерина Скулкина и юмористка Елена Борщева.

Константин Эрнст Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU Елена Борщева Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Внучка легендарного телеведущего Таисия не могла сдержать слёз на похоронах, девушка то и дело всхлипывала.

Внучку Таисию душили слезы Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU











Похоронили Маслякова в узком кругу друзей и родственников, поэтому кладбище было временно закрыто для других посетителей. Опоздавший Леонид Якубович был вынужден протискиваться сквозь толпу поклонников и журналистов, стоящих у входа.

К могиле Якубовича пропустили мгновенно Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Леонид Якубович рассказал, что был знаком с Александром Масляковым 57 лет:

— Телевидение — это большой дом, с которого время от времени уходят люди. Приходят, конечно, другие, но никто на это место не сядет, никто уже так не улыбнется, и чай не с кем попить — с другим можно, с этим уже никогда. Это печально, но с этим ничего нельзя сделать. Я думаю, что передача будет продолжаться. Почему нет?

Гроб утопал в цветах Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По словам Якубовича, в последний раз они с Александром Васильевичем виделись год назад. Вспомнил он и их первую встречу:

— Мы думали, что они — небожители. Все, кто был в кадре, от них ощущение было, что они из другого мира. Ну не может простой человек попасть в телевизор — это исключено. Я когда в первый раз его увидел, то обалдел. Сначала думал, что показалось. Подошел, нормальный человек, улыбнулся, поздоровался.

И чай больше не с кем попить… Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Одним из первых с кладбища ушел ведущий Дмитрий Хрусталев. Вслед за ним проследовал Александр Масляков — младший с дочерью.

Дмитрий Хрусталев покидает кладбище Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сын Александра Маслякова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Похоронных венков было так много, что их пришлось везти от «Планеты КВН» до Новодевичьего кладбища отдельным автобусом.



У входа на кладбище собралась толпа поклонников, но к могиле пустили только самых близких. Остальные смогли пройти к могиле только после того, как Александра Маслякова похоронили.

Люди пришли проститься с Александром Васильевичем Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Могила Александра Маслякова была усыпана букетами роз и гвоздик.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Могила легендарного телеведущего находится в дальней части кладбища, на 11-м участке. Рядом с Масляковым покоятся актрисы театра и кино Элина Быстрицкая и Вера Васильева, чуть поодаль — балерина Мира Кольцова и советский радиоведущий Игорь Кириллов.

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Эрнст сравнил улыбки Маслякова и космонавта Юрия Гагарина Источник: Городские порталы

«Ну я бы еще раз кайфанул с КВН» Источник: Городские порталы

В прямом эфире мы рассказывали о том, что происходило у концертного зала перед церемонией прощания. Проводить в последний путь Александра Маслякова пришли многие звезды, в том числе его ученики из разных команд КВН.