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Культура Умер Александр Масляков Под плач жены и кавээнщиков. Как на Новодевичьем кладбище хоронили Александра Маслякова

Под плач жены и кавээнщиков. Как на Новодевичьем кладбище хоронили Александра Маслякова

Рассказываем, кто пришел проститься с бессменным телеведущим

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1 комментарий

Показываем, как прошли похороны Александра Маслякова

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущему и президенту КВН было 82 года. О причине смерти неизвестно, однако в последнее время здоровье настолько ухудшилось, что Масляков практически перестал появляться на экранах. О том, что происходило на кладбище, рассказывает MSK1.RU.

Гроб выносили из концертного зала «Планета КВН» под бурные аплодисменты, колонна скорбящих следовала за ним до самого катафалка.

Гроб несут под бурные аплодисменты

После этого траурный кортеж прибыл на Новодевичье кладбище. К месту погребения пришли друзья, родственники и многочисленные поклонники Александра Маслякова.

Несут гроб

На Новодевичье кладбище приехали Константин Эрнст, Валдис Пельш с супругой, звезда Comedy Woman (16+) Екатерина Скулкина и юмористка Елена Борщева.

Константин Эрнст

Елена Борщева

Внучка легендарного телеведущего Таисия не могла сдержать слёз на похоронах, девушка то и дело всхлипывала.

Внучку Таисию душили слезы

Похоронили Маслякова в узком кругу друзей и родственников, поэтому кладбище было временно закрыто для других посетителей. Опоздавший Леонид Якубович был вынужден протискиваться сквозь толпу поклонников и журналистов, стоящих у входа.

К могиле Якубовича пропустили мгновенно

Леонид Якубович рассказал, что был знаком с Александром Масляковым 57 лет:

— Телевидение — это большой дом, с которого время от времени уходят люди. Приходят, конечно, другие, но никто на это место не сядет, никто уже так не улыбнется, и чай не с кем попить — с другим можно, с этим уже никогда. Это печально, но с этим ничего нельзя сделать. Я думаю, что передача будет продолжаться. Почему нет?

Гроб утопал в цветах

По словам Якубовича, в последний раз они с Александром Васильевичем виделись год назад. Вспомнил он и их первую встречу:

— Мы думали, что они — небожители. Все, кто был в кадре, от них ощущение было, что они из другого мира. Ну не может простой человек попасть в телевизор — это исключено. Я когда в первый раз его увидел, то обалдел. Сначала думал, что показалось. Подошел, нормальный человек, улыбнулся, поздоровался.

И чай больше не с кем попить…

Одним из первых с кладбища ушел ведущий Дмитрий Хрусталев. Вслед за ним проследовал Александр Масляков — младший с дочерью.

Дмитрий Хрусталев покидает кладбище

Сын Александра Маслякова

Похоронных венков было так много, что их пришлось везти от «Планеты КВН» до Новодевичьего кладбища отдельным автобусом.

У входа на кладбище собралась толпа поклонников, но к могиле пустили только самых близких. Остальные смогли пройти к могиле только после того, как Александра Маслякова похоронили.

Люди пришли проститься с Александром Васильевичем

Могила Александра Маслякова была усыпана букетами роз и гвоздик.

Могила легендарного телеведущего находится в дальней части кладбища, на 11-м участке. Рядом с Масляковым покоятся актрисы театра и кино Элина Быстрицкая и Вера Васильева, чуть поодаль — балерина Мира Кольцова и советский радиоведущий Игорь Кириллов.

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«Ну я бы еще раз кайфанул с КВН»

В прямом эфире мы рассказывали о том, что происходило у концертного зала перед церемонией прощания. Проводить в последний путь Александра Маслякова пришли многие звезды, в том числе его ученики из разных команд КВН.

Подробнее о жизни главы КВН мы рассказываем в отдельном сюжете. О прощании с Александром Масляковым — в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Александр Масляков Похороны Прощание Новодевичье кладбище
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Комментарии
1
Гость
11 сентября 2024, 20:37
о себе думали о том что всё тлен и суета как не ври и не пресмыкайся перед властью
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