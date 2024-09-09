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Культура «Ушел непобежденным»: как жил и чем болел Александр Масляков — видео

«Ушел непобежденным»: как жил и чем болел Александр Масляков — видео

Известный телеведущий скончался на 83-м году

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Александра Маслякова не стало вечером 8 сентября.

Он пришел на телевизионный кастинг в 1964 году и сразу стал ведущим КВН. Когда в 1972 году программу закрыли, Александр Васильевич не покинул телевидение — вел другие программы. А в 80-х зрители вновь услышали знаменитое: «Мы начинаем КВН». С тех пор и до 2022 года Масляков был бессменным ведущим передачи. Он получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и дал путевку в мир шоу-бизнеса многим известным сейчас комикам.

— Мне кажется, это самый выдающийся телевизионный ведущий, душа КВН, — рассказал в разговоре с корреспондентом MSK1.RU бессменный член жюри телепередачи Юлий Гусман. — Его любила вся страна и все русскоязычные люди на земле. Он ушел непобежденным, потому что лучше него никто эту работу не делал.

Причина смерти Александра Маслякова официально не озвучена. По данным SHOT, ведущий последние два года боролся с раком легких.

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Александр Масляков КВН
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