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Культура Умер Александр Масляков Нашли раковую опухоль? Почему ушел из жизни глава КВН Александр Масляков

Нашли раковую опухоль? Почему ушел из жизни глава КВН Александр Масляков

Последние два года он редко появлялся на телеэкранах

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На 83-м году жизни умер основатель КВН Александр Масляков. Что послужило причиной смерти телеведущего неизвестно. Однако последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.

В феврале 2022 года он сообщил, что дважды заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Телезрители тогда наблюдали его лишь на двух играх Высшей лиги, в остальное время его заменяли коллеги — Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Михаил Галустян и Вадим Галыгин.

— Я чувствую себя нормально. Но вирус ковида опять начинает поднимать голову. Поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах, — говорил летом 2022 года шоумен.

Однако после COVID-19 состояние здоровья Маслякова значительно ухудшилось. Как писали СМИ, последние полгода президент КВН с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Также Mash и Shot писали, что у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в легких, котора стала причиной смерти.

О том, как коллеги и фанаты КВН прощаются с Александром Масляковым, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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