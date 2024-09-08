Нашли раковую опухоль? Почему ушел из жизни глава КВН Александр Масляков

Источник: Kremlin.ru











На 83-м году жизни умер основатель КВН Александр Масляков. Что послужило причиной смерти телеведущего неизвестно. Однако последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.

В феврале 2022 года он сообщил, что дважды заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Телезрители тогда наблюдали его лишь на двух играх Высшей лиги, в остальное время его заменяли коллеги — Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Михаил Галустян и Вадим Галыгин.

— Я чувствую себя нормально. Но вирус ковида опять начинает поднимать голову. Поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах, — говорил летом 2022 года шоумен.

Однако после COVID-19 состояние здоровья Маслякова значительно ухудшилось. Как писали СМИ, последние полгода президент КВН с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Также Mash и Shot писали, что у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в легких, котора стала причиной смерти.

О том, как коллеги и фанаты КВН прощаются с Александром Масляковым, мы рассказываем в онлайн-трансляции.