Умер президент КВН Александр Масляков: онлайн-репортаж

На 83-м году жизни умер телеведущий и президент КВН Александр Масляков. Ему было 82 года.
Чем болел телеведущий
Telegram-каналы Mash и Shot сообщали, что телеведущий боролся с раком легкого. По их данным, у Александра Маслякова была неоперабельная опухоль, которую обнаружили после того, как он переболел COVID-19 зимой 2022 года. С того времени телеведущий прекратил вести телеигру КВН.
О смерти руководителя КВН сообщили представители клуба. Они выразили свои соболезнования.
— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить, — говорится в сообщении.