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Умер ведущий КВН Александр Масляков

Умер Александр Масляков
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Культура Умер Александр Масляков Умер президент КВН Александр Масляков: онлайн-репортаж

Умер президент КВН Александр Масляков: онлайн-репортаж

Телеведущему было 82 года

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На 83-м году жизни умер телеведущий и президент КВН Александр Масляков. Ему было 82 года.

Чем болел телеведущий

Telegram-каналы Mash и Shot сообщали, что телеведущий боролся с раком легкого. По их данным, у Александра Маслякова была неоперабельная опухоль, которую обнаружили после того, как он переболел COVID-19 зимой 2022 года. С того времени телеведущий прекратил вести телеигру КВН.

О смерти руководителя КВН сообщили представители клуба. Они выразили свои соболезнования.

— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить, — говорится в сообщении.

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КВН Смерть Александр Масляков Телеведущий
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