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Культура «Одинаково разговаривал с дворником и президентом». Каким был Юрий Никулин

«Одинаково разговаривал с дворником и президентом». Каким был Юрий Никулин

О цирке, где народный артист проработал полвека, теперь заботится его сын

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Юрия Никулина не стало 21 августа 1997 года. О смерти легенды россиянам первым сообщил президент Ельцин в телеобращении — случай, казалось бы, исключительный. Но, если присмотреться к жизни Юрия Владимировича, это кажется вполне оправданным.

В молодости Никулин ушел в армию, да не просто на два года. Служба затянулась: будущему народному артисту довелось охранять Ленинград во время Советско-финской войны в составе зенитной батареи, а затем пройти Великую Отечественную. После он еще год служил на территории Восточной Пруссии и вернулся домой только в 1946 году.

После ужасов войны Никулин пытался стать актером, но соответствующих данных в будущей звезде не увидели. И вчерашний фронтовик пошел в клоуны. Цирку на Цветном бульваре он отдал почти пятьдесят лет, половину из них в качестве руководителя. Ну а его роли в кино стали настоящей классикой нашего кинематографа.

Каким был Никулин в жизни, с кем он дружил и работал — смотрите в коротком видео.

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Юрий Никулин Цирк Советское кино
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