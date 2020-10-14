Размахивали перед девушкой ножом: в Ярославле офис микрозаймов ограбили на 3,5 миллиона. Видео

В Ярославле офис микрозаймов ограбили на 3,5 миллиона. Видео
В Ярославле силовики задержали банду грабителей, которые на прошлой неделе ворвались в офис микрозаймов. Угрожая менеджеру ножом, грабители вытащили из сейфа более трёх с половиной миллионов рублей.
Видео: УМВД Ярославской области
Чтобы поймать преступников, полиции понадобилась помощь бойцов спецподразделения «Гром».
— При попытке скрыться с похищенными деньгами задержаны пятеро мужчин в возрасте от 23 до 45 лет, у которых изъято похищенное. У одного из задержанных изъят нож, — уточнили в УМВД Ярославской области.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемые будут дожидаться суда за решёткой.