В одном из ярославских дворов с утра в шоке были владельцы сразу нескольких машин. Утром они обнаружили, что у 9 автомобилей порезаны колёса.

— В нашем маленьком уютном дворе сегодня ЧП. Порезали колёса у девяти машин. На моей колёса целы, но пытались вскрыть замок☹

В голову лезут неприятные мысли, что при ухудшении экономической ситуации таких прецедентов будет только больше, — написала в «Фейсбуке» Ульяна Перемышленникова.

Ульяна уточнила, что всё произошло во Фрунзенском районе, около школы № 88, по улице Ярославской — в районе домов 144, 146, 148, 150.