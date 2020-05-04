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Испортили машины только в одном дворе

Испортили машины только в одном дворе

В одном из ярославских дворов с утра в шоке были владельцы сразу нескольких машин. Утром они обнаружили, что у 9 автомобилей порезаны колёса.

— В нашем маленьком уютном дворе сегодня ЧП. Порезали колёса у девяти машин. На моей колёса целы, но пытались вскрыть замок☹
В голову лезут неприятные мысли, что при ухудшении экономической ситуации таких прецедентов будет только больше, — написала в «Фейсбуке» Ульяна Перемышленникова.

Ульяна уточнила, что всё произошло во Фрунзенском районе, около школы № 88, по улице Ярославской — в районе домов 144, 146, 148, 150.

На месте работали следователи, снимали отпечатки пальцев. Если вы стали свидетелем случившегося, свяжитесь с редакцией: 8 905 645–92–32 (Viber, Telegram, WhatsApp) или по почте: 76@rugion.ru.

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