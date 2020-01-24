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Криминал

«Не обошло стороной и наших сотрудников»: в полиции рассказали о коррупции в регионе

Начальник УМВД России по Ярославской области назвал размеры взяток

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Начальник УМВД по Ярославской области Андрей Липилин подвел итоги работы в 2019 году

Начальник УМВД по Ярославской области Андрей Липилин подвел итоги работы в 2019 году

24 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин рассказал об экономических и коррупционных преступлениях в регионе.

По его словам, благодаря усиленной работе правоохранителей, количество выявленных преступлений коррупционной направленности в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 15%. Всего их было зарегистрировано 234. В том числе в три раза больше фактов коммерческого подкупа и более чем на 70% взяток. Также зарегистрировано 82 факта мелкого взяточничества.

— Коррупция не обошла стороной и наших сотрудников. Были факты выявлены и среди медицинских работников, чиновников, — рассказал Липилин.

По словам главного полицейского области, суммы взяток в 2019 году колебались от нескольких сотен до более миллиона рублей.

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КОММЕНТАРИИ (2)

ваш господин
24 янв 2020 в 16:07

это не коррупция , а новая законность . или очередное пробитие дна

Фото пользователя
24 янв 2020 в 15:17

"— Коррупция не обошла стороной и наших сотрудников. "
Ха.Ха.Ха. Как он мягко сказанул.