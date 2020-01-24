«Не обошло стороной и наших сотрудников»: в полиции рассказали о коррупции в регионе

24 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин рассказал об экономических и коррупционных преступлениях в регионе.



По его словам, благодаря усиленной работе правоохранителей, количество выявленных преступлений коррупционной направленности в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 15%. Всего их было зарегистрировано 234. В том числе в три раза больше фактов коммерческого подкупа и более чем на 70% взяток. Также зарегистрировано 82 факта мелкого взяточничества.

