«Не обошло стороной и наших сотрудников»: в полиции рассказали о коррупции в регионе

24 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин рассказал об экономических и коррупционных преступлениях в регионе.
По его словам, благодаря усиленной работе правоохранителей, количество выявленных преступлений коррупционной направленности в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 15%. Всего их было зарегистрировано 234. В том числе в три раза больше фактов коммерческого подкупа и более чем на 70% взяток. Также зарегистрировано 82 факта мелкого взяточничества.
— Коррупция не обошла стороной и наших сотрудников. Были факты выявлены и среди медицинских работников, чиновников, — рассказал Липилин.
По словам главного полицейского области, суммы взяток в 2019 году колебались от нескольких сотен до более миллиона рублей.