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Криминал

«Тихо жил с мамой»: что известно таксисте, в убийстве которого подозревают депутата

Новые подробности криминальной истории в Ярославской области

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Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве таксиста

Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве таксиста

Громкое убийство потрясло Ярославскую область: жестоко убит водитель из Переславля Павел Чередняков. По подозрению в убийстве задержан депутат «Единой России» (уже написавший заявление о выходе из фракции) Владимир Корнилов.
Корреспондент портала 76.RU поговорил со знакомыми убитого мужчины.  Павлу было 60 лет, и, как говорят, он вел тихий образ жизни.

-  Был работягой. Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом. Жил в частном доме с мамой. Павел был неконфликтным. вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать, - говорят знакомые убитого.

Также известно, что на последних выборах Чередняков был одним из агитаторов Справедливой России, а Корнилов - от Единой России. 
Однако пока предварительно говорят, что убийство было не политическим, а бытовым. Мы уточняем информацию.

Информация об убийстве стала известна сегодня. А произошло всё вчера. По подозрению в убийстве водителя задержан переславский депутат Владимир Корнилов. Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

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Владимир КорниловПавел ЧередняковдепутатЕдина РоссияСправедливая Россиятаксиубиство
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