«Тихо жил с мамой»: что известно таксисте, в убийстве которого подозревают депутата

Громкое убийство потрясло Ярославскую область: жестоко убит водитель из Переславля Павел Чередняков. По подозрению в убийстве задержан депутат «Единой России» (уже написавший заявление о выходе из фракции) Владимир Корнилов.

Корреспондент портала 76.RU поговорил со знакомыми убитого мужчины. Павлу было 60 лет, и, как говорят, он вел тихий образ жизни.

- Был работягой. Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом. Жил в частном доме с мамой. Павел был неконфликтным. вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать, - говорят знакомые убитого.