«Тихо жил с мамой»: что известно таксисте, в убийстве которого подозревают депутата

Громкое убийство потрясло Ярославскую область: жестоко убит водитель из Переславля Павел Чередняков. По подозрению в убийстве задержан депутат «Единой России» (уже написавший заявление о выходе из фракции) Владимир Корнилов.
Корреспондент портала 76.RU поговорил со знакомыми убитого мужчины. Павлу было 60 лет, и, как говорят, он вел тихий образ жизни.
- Был работягой. Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом. Жил в частном доме с мамой. Павел был неконфликтным. вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать, - говорят знакомые убитого.
Также известно, что на последних выборах Чередняков был одним из агитаторов Справедливой России, а Корнилов - от Единой России.
Однако пока предварительно говорят, что убийство было не политическим, а бытовым. Мы уточняем информацию.
Информация об убийстве стала известна сегодня. А произошло всё вчера. По подозрению в убийстве водителя задержан переславский депутат Владимир Корнилов. Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.