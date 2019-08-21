Возили некачественные обеды: в Ярославле директора «Комбината соцпитания» обвиняют в мошенничестве

Владимир Руденко (крайний справа) с обвинениями не согласен
Фото: Александра Савельева
В Ярославе возбудили крупное уголовное дело в отношении директора «Комбината социального питания» Владимира Руденко. У
Мужчину обвиняют в мошенничестве на
— Руководитель фирмы обманным путем, на основании проведенной конкурсной процедуры, с октября
Уголовное дело спустя два года расследования направили в суд. Мы дозвонились до самого Владимира Руденко, чтобы взять его комментарий на эту тему.
— С обвинениями я не согласен. Считаю дело заказным, — ответил 76.RU обвиняемый Владимир Руденко.
Руководитель фирмы-поставщика питания обещал предоставить редакции документы по уголовному делу. Мы опубликуем их позже.
В Ярославле также были жалобы на питание в роддоме: женщины прислали фотографии еды с плесенью. Сейчас в городе крупный контракт на питание в детских садах и школах обеспечивает фирма «Комбинат социального питания», в этом году компания презентовала новое меню.