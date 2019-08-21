Возили некачественные обеды: в Ярославле директора «Комбината соцпитания» обвиняют в мошенничестве

— Руководитель фирмы обманным путем, на основании проведенной конкурсной процедуры, с октября 2015 год а по июль 2017 года поставлял в медицинское учреждение лечебное питание, не соответствующее требуемым нормам. Поставлял в медицинское учреждение некачественное горячее лечебное питание для пациентов. В частности, в нарушение требований норм лечебного питания и условий контрактов не добавлялись в продукты сухие белковые композитные смеси, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Мужчину обвиняют в мошенничестве на 17 миллионов рублей. По данным следствия, другая его фирма поставляла горячее питание в психиатрическую больницу Ярославля, еда не соответствовала требуемым нормам.

В Ярославе возбудили крупное уголовное дело в отношении директора «Комбината социального питания» Владимира Руденко. У 41-летнего руководителя арестовали машину, наложен арест на имущество.

Уголовное дело спустя два года расследования направили в суд. Мы дозвонились до самого Владимира Руденко, чтобы взять его комментарий на эту тему.

— С обвинениями я не согласен. Считаю дело заказным, — ответил 76.RU обвиняемый Владимир Руденко.

Руководитель фирмы-поставщика питания обещал предоставить редакции документы по уголовному делу. Мы опубликуем их позже.

В Ярославле также были жалобы на питание в роддоме: женщины прислали фотографии еды с плесенью. Сейчас в городе крупный контракт на питание в детских садах и школах обеспечивает фирма «Комбинат социального питания», в этом году компания презентовала новое меню.

