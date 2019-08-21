21 августа среда
СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 66.78
eur 73.98

Все новости

Все новости
Криминал

Возили некачественные обеды: в Ярославле директора «Комбината соцпитания» обвиняют в мошенничестве

Владимира Руденко обвиняют в ущербе пациентам больницы на 17 миллионов

Поделиться

2 331
6 Обсудить

Владимир Руденко (крайний справа) с обвинениями не согласен

Фото: Александра Савельева

В Ярославе возбудили крупное уголовное дело в отношении директора «Комбината социального питания» Владимира Руденко. У 41-летнего руководителя арестовали машину, наложен арест на имущество. 

Мужчину обвиняют в мошенничестве на 17 миллионов рублей. По данным следствия, другая его фирма поставляла горячее питание в психиатрическую больницу Ярославля, еда не соответствовала требуемым нормам. 

— Руководитель фирмы обманным путем, на основании проведенной конкурсной процедуры, с октября 2015 года по июль 2017 года поставлял в медицинское учреждение лечебное питание, не соответствующее требуемым нормам. Поставлял в медицинское учреждение некачественное горячее лечебное питание для пациентов. В частности, в нарушение требований норм лечебного питания и условий контрактов не добавлялись в продукты сухие белковые композитные смеси, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело спустя два года расследования направили в суд. Мы дозвонились до самого Владимира Руденко, чтобы взять его комментарий на эту тему. 

— С обвинениями я не согласен. Считаю дело заказным, — ответил 76.RU обвиняемый Владимир Руденко.

Руководитель фирмы-поставщика питания обещал предоставить редакции документы по уголовному делу. Мы опубликуем их позже. 

В Ярославле также были жалобы на питание в роддоме: женщины прислали фотографии еды с плесенью. Сейчас в городе крупный контракт на питание в детских садах и школах обеспечивает фирма «Комбинат социального питания», в этом году компания презентовала новое меню. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

больничное питаниемошенничество

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    21 авг 2019 в 15:22

    Только дошло. Беспредел с соцпитанием пора прекращать. Не первый год родители били в колокола. Что ты подавился на эти миллионы...

    Гость
    21 авг 2019 в 14:53

    Ну то что на продуктах питания сейчас все мошенничают - не секрет -зайдите в любой продуктовый, Но дело точно заказное -убирают одних освобождают место для своих - опять поди москвичам без конкурса отдадут

    Иван
    21 авг 2019 в 14:41

    Да кому ты нужен тебя заказывать...эти сухие добавки - самые дорогие в обеде, вот и получилось без них сэкономить в карман 17 млн...должен сидеть в тюрьме