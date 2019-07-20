В Ярославле мужчина с ножом напал на покупателей и сотрудников супермаркета

Вчера в Заволжском районе Ярославля скрутили мужчину, который зашел в магазин с ножом.

Сигнал на пульт охраны отправили сотрудники. В продуктовый супермаркет мужчина зашел днем, около двух часов. Размахивая складным ножом, напугал и продавцов, и покупателей. Охрана тут же приехала.

— Автомобиль с охранником прибыл на место через 8 минут и 50 секунд. Охранник выбежал из авто и сразу направился в помещение магазина. Уже внутри он встретил сотрудницу супермаркета, которая испуганно рассказала, что в магазине околачивается неизвестный мужчина, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно — угрожает работникам и посетителям ножом? — рассказали в охранной фирме.