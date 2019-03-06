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Криминал

Одна отвлекала, другая похищала: в Рыбинске пара мошенниц украла у двух бабушек почти полмиллиона

Обманщицы придумали хитрый способ

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Женщины обманом проникали в квартиры

Фото: Александра Савельева

В Рыбинске 55-летняя цыганка украла у двух пенсионерок 425 тысяч рублей. Помогала ей родственница.

Женщины выбрали хитрый способ. 55-летняя женщина звонила в двери к пожилым людям и представлялась врачом.

Так цыганка позвонила в дверь к 94-летней бабушке, предложила проверить здоровье. Пока старушка вместе с обманщицей сидела на кухне, в квартиру через незапертую дверь зашла родственница и вынесла из комнаты 350 тысяч рублей. Аналогичным способом цыганки обворовали 83-летнюю бабушку, украв у неё 75 тысяч рублей.

— В ходе следствия причастность к совершению данного преступления родственницы обвиняемой не доказана. До направления дела в суд обвиняемая добровольно возместила потерпевшим причиненный материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

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