Одна отвлекала, другая похищала: в Рыбинске пара мошенниц украла у двух бабушек почти полмиллиона

В Рыбинске 55-летняя цыганка украла у двух пенсионерок 425 тысяч рублей. Помогала ей родственница.



Женщины выбрали хитрый способ. 55-летняя женщина звонила в двери к пожилым людям и представлялась врачом.



Так цыганка позвонила в дверь к 94-летней бабушке, предложила проверить здоровье. Пока старушка вместе с обманщицей сидела на кухне, в квартиру через незапертую дверь зашла родственница и вынесла из комнаты 350 тысяч рублей. Аналогичным способом цыганки обворовали 83-летнюю бабушку, украв у неё 75 тысяч рублей.

