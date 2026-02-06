Хотел получить деньги, но в итоге их потерял: почему оформлять налоговую выплату стало опасно

Мошенники придумали новый способ для обмана россиян. Злоумышленники рассылают сообщения с предложением оформить семейную налоговую выплату и пытаются на этом заработать. Об этом сообщили на платформе «Мошеловка» Народного фронта и предупредили о новой схеме мошенников. Рассказываем, как работает схема.
В чем суть обмана
В соцсетях и мессенджерах появляются агрессивные объявления вроде такого: «Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 рублей за оформление».
Мошенники опираются на реальный закон: он предусматривает возврат 7% НДФЛ для семей, в которых двое и более детей. Но используют его в корыстных целях.
Как работает схема
Злоумышленники делают ставку на то, что семьи с детьми хотят получить выплату. Они создают иллюзию «досрочного» получения денег и просят небольшую плату (например, 299 рублей) за оформление.
Отметим, что официальные налоговые выплаты не требуют никаких комиссий. Если вам предлагают заплатить за «ускорение» процесса — это признак мошенничества.
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