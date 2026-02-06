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Криминал Хотел получить деньги, но в итоге их потерял: почему оформлять налоговую выплату стало опасно

Хотел получить деньги, но в итоге их потерял: почему оформлять налоговую выплату стало опасно

Рассказываем о деталях схемы

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Хотел получить деньги, но в итоге их потерял: почему оформлять налоговую выплату стало опасно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUХотел получить деньги, но в итоге их потерял: почему оформлять налоговую выплату стало опасно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали новый способ для обмана россиян. Злоумышленники рассылают сообщения с предложением оформить семейную налоговую выплату и пытаются на этом заработать. Об этом сообщили на платформе «Мошеловка» Народного фронта и предупредили о новой схеме мошенников. Рассказываем, как работает схема.

В чем суть обмана

В соцсетях и мессенджерах появляются агрессивные объявления вроде такого: «Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 рублей за оформление».

Мошенники опираются на реальный закон: он предусматривает возврат 7% НДФЛ для семей, в которых двое и более детей. Но используют его в корыстных целях.

Как работает схема

Злоумышленники делают ставку на то, что семьи с детьми хотят получить выплату. Они создают иллюзию «досрочного» получения денег и просят небольшую плату (например, 299 рублей) за оформление.

Отметим, что официальные налоговые выплаты не требуют никаких комиссий. Если вам предлагают заплатить за «ускорение» процесса — это признак мошенничества.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали схему с «задержанием» курьера, по которой жертвы сами отдают деньги. Почитайте также, что делать, если назвали мошенникам код из СМС.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Налоговый вычет Дизайн банкнот
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Комментарии
1
Гость
6 февраля, 10:53
МВД когда-нибудь будет работать? Иначе зачем они нам. Всех на заводы.
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Гость
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