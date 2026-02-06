Решили порадовать вторую половинку и лишились денег: мошенники атакуют влюбленных россиян

К каждому празднику аферисты придумывают новые методы украсть деньги Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В преддверии Дня святого Валентина мошенники начали использовать сразу несколько схем для обмана влюбленных россиян. Они создают фейковые аккаунты на сайтах знакомств и ложные доставки цветов и подарков. МВД совместно с порталом «Объясняем.рф» рассказали о том, как аферисты могут лишить вас денег.

Обман через сайты знакомств

Мошенники, которых часто называют воркерами, создают на сайтах знакомств фальшивые профили: они генерируют ИИ-фото и записи голоса, чтобы «личность» показалась настоящей.

Во время общения аферисты убеждают собеседников перевести деньги, переслать личные данные или коды из СМС, якобы чтобы купить билеты в кинотеатр или другое место для свидания. Распознать воркера можно по тому, что он упорно отказывается от личной встречи.

Фальшивые сайты доставки

Мошенники также подделывают онлайн-магазины цветов и других подарков. После оплаты на ложных страницах данные карты попадают к аферистам.

Подозрения должны вызывать очень низкие цены и щедрые акции, только положительные отзывы и единственный возможный способ оплаты — переводом на карту физлицу. Нередко мошенники создают реплики популярных маркетплейсов, которые выдают лишние буквы в адресе сайта или подпись «Подключение не защищено» в адресной строке.

Неожиданная доставка подарка

Как рассказали в МВД, к жертве может приехать курьер с букетом и попросить назвать код из СМС якобы для подтверждения личности или заполнить отчет.

«Никому не называйте одноразовые пароли из сообщений. Их просят только мошенники», — предупреждают в полиции.

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