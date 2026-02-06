Решили порадовать вторую половинку и лишились денег: мошенники атакуют влюбленных россиян

В преддверии Дня святого Валентина мошенники начали использовать сразу несколько схем для обмана влюбленных россиян. Они создают фейковые аккаунты на сайтах знакомств и ложные доставки цветов и подарков. МВД совместно с порталом «Объясняем.рф» рассказали о том, как аферисты могут лишить вас денег.
Обман через сайты знакомств
Мошенники, которых часто называют воркерами, создают на сайтах знакомств фальшивые профили: они генерируют ИИ-фото и записи голоса, чтобы «личность» показалась настоящей.
Во время общения аферисты убеждают собеседников перевести деньги, переслать личные данные или коды из СМС, якобы чтобы купить билеты в кинотеатр или другое место для свидания. Распознать воркера можно по тому, что он упорно отказывается от личной встречи.
Фальшивые сайты доставки
Мошенники также подделывают онлайн-магазины цветов и других подарков. После оплаты на ложных страницах данные карты попадают к аферистам.
Подозрения должны вызывать очень низкие цены и щедрые акции, только положительные отзывы и единственный возможный способ оплаты — переводом на карту физлицу. Нередко мошенники создают реплики популярных маркетплейсов, которые выдают лишние буквы в адресе сайта или подпись «Подключение не защищено» в адресной строке.
Неожиданная доставка подарка
Как рассказали в МВД, к жертве может приехать курьер с букетом и попросить назвать код из СМС якобы для подтверждения личности или заполнить отчет.
«Никому не называйте одноразовые пароли из сообщений. Их просят только мошенники», — предупреждают в полиции.
Рассылка писем о крупных скидках
Еще одна схема обмана — СМС или электронные письма, которые обещают товары по большим скидкам. Ссылки в них ведут на мошеннические сайты, которые крадут данные пользователя. Если вы всё же зашли на такой портал, не указывайте личную информацию, ничего не скачивайте и закрывайте вкладку.