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Криминал Решили порадовать вторую половинку и лишились денег: мошенники атакуют влюбленных россиян

Решили порадовать вторую половинку и лишились денег: мошенники атакуют влюбленных россиян

Рассказываем о четырех схемах обмана

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К каждому празднику аферисты придумывают новые методы украсть деньги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUК каждому празднику аферисты придумывают новые методы украсть деньги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

К каждому празднику аферисты придумывают новые методы украсть деньги

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В преддверии Дня святого Валентина мошенники начали использовать сразу несколько схем для обмана влюбленных россиян. Они создают фейковые аккаунты на сайтах знакомств и ложные доставки цветов и подарков. МВД совместно с порталом «Объясняем.рф» рассказали о том, как аферисты могут лишить вас денег.

Обман через сайты знакомств

Мошенники, которых часто называют воркерами, создают на сайтах знакомств фальшивые профили: они генерируют ИИ-фото и записи голоса, чтобы «личность» показалась настоящей.

Во время общения аферисты убеждают собеседников перевести деньги, переслать личные данные или коды из СМС, якобы чтобы купить билеты в кинотеатр или другое место для свидания. Распознать воркера можно по тому, что он упорно отказывается от личной встречи.

Фальшивые сайты доставки

Мошенники также подделывают онлайн-магазины цветов и других подарков. После оплаты на ложных страницах данные карты попадают к аферистам.

Подозрения должны вызывать очень низкие цены и щедрые акции, только положительные отзывы и единственный возможный способ оплаты — переводом на карту физлицу. Нередко мошенники создают реплики популярных маркетплейсов, которые выдают лишние буквы в адресе сайта или подпись «Подключение не защищено» в адресной строке.

Неожиданная доставка подарка

Как рассказали в МВД, к жертве может приехать курьер с букетом и попросить назвать код из СМС якобы для подтверждения личности или заполнить отчет.

«Никому не называйте одноразовые пароли из сообщений. Их просят только мошенники», — предупреждают в полиции.

Рассылка писем о крупных скидках

Еще одна схема обмана — СМС или электронные письма, которые обещают товары по большим скидкам. Ссылки в них ведут на мошеннические сайты, которые крадут данные пользователя. Если вы всё же зашли на такой портал, не указывайте личную информацию, ничего не скачивайте и закрывайте вкладку.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
14 Февраля Обман Мошенник Праздник Дизайн банкнот
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Комментарии
1
Гость
6 февраля, 10:53
глупость будет страдать всегда
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Гость
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